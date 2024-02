Se conoce que el equipo Williams Racing, lleva desde la mitad de la temporada pasada, en el Gran Premio de Bélgica, planificando el coche para la temporada de 2024.

Algo muy favorable para un equipo que estaba acostumbrado a tener que estar mejorando el mismo coche para no perder posiciones en el mundial de constructores, aunque esta temporada, la gran primera mitad de Alex Albon hizo que Williams se situara 7 y con bastante distancia con sus perseguidores, logrando así una posición privilegiada para elaborar el coche de este año con mucha anterioridad.

Repaso temporada de 2023

La temporada pasada, la parrilla se confeccionó mucho más por la parte de adelante. Tanto que 4 equipos tenían la capacidad para ganar carreras (Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin). Cada carrera solo puntúan los 10 primeros pilotos, y teniendo en cuenta que había cuatro escuderías punteras, y que cada equipo tiene dos pilotos, por cada Gran Premio, los equipos de zona baja / media, solo podían optar por un noveno o décimo puesto.

Por eso, la temporada de Williams empezó de la mejor manera posible, ya que gracias a una gran actuación de Albon, el equipo británico sumó su primer punto de la temporada.

Tras este gran inicio, William experimento lo de todos los años, seis carreras seguidas sin puntuar. Haciendo que sus equipos rivales puntúen lo necesario como para dejar en ese momento a Williams como último clasificado.

Aunque todo cambió después de todo aquello. Alexander Albon logró un resultado histórico en el Gran Premio de Canadá. Donde logró ocupar la séptima plaza y lograr así seis puntos claves para su equipo.

Dos grandes premios después, otra vez, el piloto tailandés, logró quedar octavo en el Gran Premio de casa, en Inglaterra. Logrando cuatro puntos más quedando por delante de ambos Ferrari.

Tras otros dos grandes premios sin puntuar, el equipo Williams decidió comenzar a planificar su siguiente coche, dejando claro que desde ahora en adelante los pilotos deberían darlo todo para que los equipos de atrás no le arrebatasen la séptima posición del campeonato.

Tras esas palabras, el equipo reaccionó y en los últimos 10 Grandes Premios, sin ninguna mejora en el coche, Logan Sargeant logró puntuar por primera vez en la temporada sumando un punto y Albon utilizo su rol de líder y logró conseguir 14 puntos más. Lo que se resumió en un total de 28 puntos en una temporada complicada para hacer puntos.

Alex Albon corriendo en Italia / Fuente: Getty Images

Alex Albon

Alexander Albon dio el paso a fórmula uno en la temporada de 2019 junto a la escudería de Toro Rosso. Para esa temporada, estaba previsto que compartiría asiento junto a Daniil Kvyat hasta final de temporada, pero las malas actuaciones de Pierre Gasly en Red Bull, hicieron que todo cambiara a mal para el rookie Albon.

Y es que, a mitad de temporada, el equipo Red Bull decidió ascenderle y otorgarle uno de los asientos más cotizados de la fórmula uno junto a Max Verstappen, el piloto del momento. Las actuaciones de su primera mitad de temporada en Red Bull hicieron que el equipo austriaco apostase por él. Ya se conoce que esta escudería no tiene paciencia alguna con sus pilotos, y es que, tras unos malos resultados de Alex Albon, el equipo Red Bull decidió que no sería piloto para la temporada siguiente, y finalmente no pudo conseguir otro equipo tras tan solo dos años pilotando en la Fórmula 1.

Tras estar un año fuera del circuito, en 2022 volvió a competir de la mano de Williams Racing, y hasta el momento sus grandes actuaciones están haciendo que a día de hoy, el equipo británico no piense tanto en la salida de George Russell, piloto que dejó huella en el equipo y que tan buena relación tienen aún. El piloto tailandés aún tiene contrato hasta 2025, y ya se rumorean salidas a equipos como Audi o Red Bull, pero lo que está claro, es que, Alexander Albon, le debe de estar muy agradecido por la oportunidad a Williams Racing, y sus grandes actuaciones están haciendo que el equipo vuelva poco a poco a la senda de los puntos.

Logan Sargeant

Por otro lado tenemos a Logan Sargeant, piloto estadounidense que comenzó a competir en fórmula uno la campaña pasada junto a Williams Racing, quienes decidieron darle una oportunidad.

Su temporada previa en F2, dejó ilusiones en el equipo de Grove, a pesar de que solamente quedo en cuarta posición con 148 puntos. También es muy sonado en el paddock y en las redes sociales, que Sargeant corre en Williams por ser estadounidense y porque supuestamente abona dinero a la escudería británica. Cabe resaltar que si fuese verdad ese rumor, sus años previos a F1 fueron grandiosos y sí que mereció correr la temporada pasada en F1 de la mano de Williams.

La temporada pasada no lo hizo del todo bien, sumando únicamente 1 punto cuando su compañero logró conseguir 27, lo que generó en él mucha desconfianza y muchos errores que costaron mucho dinero al equipo inglés. La suma total de daños asciende a 3,9 millones de dólares. Tanto es así que el equipo se replanteó fichar a otro piloto y despedir a Logan Sargeant, aunque Williams Racing decidió darle otra oportunidad y esta será una temporada muy importante para él.

Logan Sargeant despues de un accidente / Fuente: RacingNews365

Los años 80 y 90

Los años 80 y 90, son considerados como la época dorada de Williams. La historia de este equipo es muy particular y bonita. La escudería fue fundada en 1977 de la mano de Frank Williams, hombre que falleció en 2021 y que dejó un legado grandioso en la fórmula uno, nunca se perdía un Gran Premio a pesar de estar en silla de ruedas, siempre intentaba ayudar en lo que podía al equipo.

En esa época, el equipo británico logró un total de 9 campeonatos de constructores (1980-1981-1986-1987-1992-1993-1994-1996-1997), 7 campeonatos de pilotos (1980-1982-1987-1992-1993-1996-1997) de la mano de los pilotos Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill y Jacques Villenueve.

Nigel Mansell coronandose como campeón del mundo en 1992 / Fuente: Diariomotor

Bajada de nivel

No siempre ha sido todo perfecto para este equipo humilde. Desde el año 2015, el equipo ha sufrido y mucho, teniendo unas bajadas de nivel tan significantes que le dejaban últimos del mundial con cero puntos sumados, algo muy grave para este tipo de equipos.

En el año 2015, Williams experimentó lo que seria su última temporada en la élite, quedando tercero en el mundial de constructores. Los dos próximos años el equipo perdió algo de rendimiento y se posicionaron quintos en ambos campeonatos. Desde ese momento, Williams, ya no sería lo mismo.

Y es que, desde 2018, hasta 2020, el equipo de Grove no dio pie con bola, y en esos tres años quedaron últimos clasificados en el mundial. Siendo 2018 el único año sumando puntos, siete en total.

Desde ese momento Williams empezó a necesitar usar pilotos de pago, siendo Lance Stroll y Nicholas Latifi lo mas recordados. Uno por ser hijo del multimillonario Lawrence Stroll, y el otro por haber revolucionado el mundial de 2021 con su accidente en la ultima carrera.

George Russel con el Williams de 2020 / Fuente: Motorsports

En 2021 y 2023, el equipo fue recuperando poco a poco el nivel competitivo en la zona media, todo gracias a George Russell en 2021, y Alexander Albon en 2023, esas temporadas fueron las mejores del equipo en esta nueva era, haciendo una labor importante para que el equipo vuelva a tener ilusión para esta temporada.

Cabe resaltar que de 2021 a 2022, el coche volvió a verse afectado en rendimiento, no supieron dar con la tecla debido a las nuevas regulaciones, pero para este año todo parece haber cambiado y algunos expertos comentan que ven mucho progreso en el coche de esta temporada.

Objetivos de 2024

Para esta temporada, el jefe de equipo de Williams lo tiene claro: "nuestro objetivo es pelear la zona media y pelear en carrera con los Alpine".

Para asegurarse de todo ello, James Wolves, le ha comunicado a todos sus empleados que no tengan miedo al éxito, que al fin y al cabo, el máximo responsable es él, y al que le van a caer las culpas será el mismo. Con esta actitud, el jefe de la escudería quiere asegurarse de que todos los mecánicos y demás jefes trabajen sin miedo para lograr así no volver a ser últimos en el campeonato.