El ex piloto Massa después de 16 años de el incidente de Singapur, ha decidido tomar represalias contra la FIA y la Formula 1. Hace un año, el piloto ya estaba estudiando en demandar a la Federación Internacional del Automovilismo, un incidente que tuvo mucha controversia en su momento y que dejo a Massa sin su titulo mundial, y que si acaba teniendo la razón, podrían cambiar las cosas a su favor.

Contexto

En el campeonato mundial de 2008 se dio el gran conocido ''Crashgate'' durante el Gran Premio de Singapur, en este GP se alega que Nelson Piquete Jr provocó un accidente comandado por las ordenes de equipo, propiciando el beneficio de Fernando Alonso, quien gano la carrera. Piquet, que compartía asiento con Fernando en Renault, acuso a su equipo de haberle ordenado provocar ese accidente para el beneficio del asturiano. Estas acusaciones tuvieron sus consecuencias para la escuderia francesa, se llego a descubrir que estas ordenes de equipo eran ciertas, y esto les llevo a personas como Flavio Briatore, su exclusión, y se impuso una amenaza de suspensión sobre Renault durante dos años.

“Crashgate”. Fuente: Soymotor.

Las exigencias de Felipe Massa

Se reporta que Massa exige una indemnización de entre 80 y 190 millones de dólares, por el premio y otros acuerdos que habría conseguido si salia como campeón. Esta demanda fue impuesta en los tribunales británicos, y busca corregir lo que él considera una injusticia histórica por un accidente que beneficio a otro piloto, y que si este no hubiese sucedido, posiblemente el campeonato se lo hubiese llevado el piloto de la Scuderia Ferrari, la clasificación de la temporada 2008 terminó con Lewis Hamilton con 98 puntos en McLaren, Felipe Massa segundo con 97 puntos. El incidente de Singapur fue el decimoquinto gran premio de ese año, de un total de 18 que eran en ese entonces.

El ex piloto no ha hecho muchas declaraciones, pero se ha pronunciado: ''Para ser sincero ya no depende de mi'', ''Lo único que puedo decir es que estamos luchando para que se haga justicia, porque lo que me ocurrió no fue justo''.