Pull & Bear Aspar Team: Una apuesta con experiencia.

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

Álvaro Bautista y Karel Abraham conforman el equipo del, ya retirado piloto, Jorge Martínez Aspar. A pesar de que para ambos , es su primer año en la escudería , son pilotos experimentados y por ello no les ha sido demasiado complicado adaptarse a la Desmocidi.

Entre los dos pilotos han sumado 64 puntos en la primera parte de temporada.

Alvaro Bautista: El sueño Ducati.

Desde que en 2010 aterrizara en MotoGP, el español ha pasado por muchos equipos y excepto Yamaha y KTM, ha pasado por el resto de las motos de la categoría Reina, (Honda, Suzuki, Aprilia), hasta acabar pilotando una Ducati.

A pesar de haber caído en cuatro carreras( Qatar, Jerez, Francia y Holanda) el piloto español ha logrado puntuar en cinco carreras y estar entre los diez primeros .

Séptimo en Cataluña y sexto en Alemania lo que le ha llevado al top siete.

Un cuarto en Argentina y un quinto en Mugello le han llevado al top cinco en dos ocasiones.

También puntuó en Austin acabando décimo quinto, suma 44 puntos en su casillero, lo que lleva a acabar la primera mitad del mundial décimo primero en la clasificación general.

El de Talavera de la Reina dijo antes del parón de verano que: “ los fallos que hemos cometido no nos han dejado mostrar nuestro verdadero potencial, es mayor que el que se refleja en la clasificación.

Recientemente se anunció la renovación de Álvaro con el Pull & Bear Aspar Team hasta 2018.Montura en la que dice sentirse muy cómodo, estar disfrutando y con la que poder luchar por posiciones importantes.Algo que seguramente lo motivará y alentará para hacer una buena segunda mitad de temporada, en la que su objetivo será: “seguir dando el cien por cien y luchar por el top cinco”, y como él mismo dice: “seguir a un buen nivel”.

Foto: Marc González - VAVEL

Karel Abraham: Su retorno a MotoGP de la mano de Aspar.

El piloto checo ha vuelto esta temporada a la categoría reina, en la que ya corrió desde el año 2011 hasta 2014. En 2015 se anunció su marcha al campeonato de Superbikes y este año ha vuelto a MotoGP con el Pull & Bear Aspar Team.

Comenzaba la temporada en Qatar con un décimo cuarto puesto que le daba dos puntos y confianza para dar un pasito adelante y acabar décimo en Argentina. Precisamente el Gran Premio de Termas de Río Hondo fue un gran fin de semana para Karel, ya que consiguió una gran segunda posición en parrilla. En Austin no pudo seguir con su progresión de menos a más y cayó en carrera, no puntuando. Jerez no es un circuito Ducati y en el caso de Abraham se notó, ya que acabó en décimo quinta posición. En Francia cayó y en Italia se quedó fuera de los puntos. El mundial volvía a España y con él, Karel volvía a puntuar, en Cataluña quedó décimo cuarto y cogió dos puntos. Lástima que en Alemania volviera a quedarse fuera de los puntos

Su mejor posición fue un 7º puesto en Assen, igualando su mejor resultado en la categoría reina.

Los fallos y las carreras sin puntuar lo han relegado hasta la decimo novena posición del campeonato, con veinte puntos, más de la mitad que su compañero de equipo.

A pesar de ello Karel ha dicho que:"2017 está siendo excelente para mí, todo está funcionando muy bien y estoy feliz de estar trabajando con el equipo de Aspar". Su objetivo en la segunda parte de temporada será, estar regularmente en el top 10.

Foto: Marc González - VAVEL

En poco menos de dos semanas se reanuda el campeonato y lo hará en "casa" de Karel Abraham, quizá esto le de un plus de confianza y logre una buena actuación frente a su afición.