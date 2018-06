Federer supera otro difícil escollo

Google Plus

Federer quien ya encadena 19 victorias consecutivas en césped, hoy la tuvo bastante complicada contra el australiano (61º del mundo) quien le plantó batalla. Ya en la ronda anterior el suizo debió levantarle dos bolas de partido al francés Benoit Paire. En semifinales se medirá ante el resurgido estadounidense Denis Kudla quién eliminó al japonés Yuichi Sugita, verdugo de Dominic Thiem en segunda ronda, por 6-2 y 7-5.

Roger está sufriendo el rodaje de partidos, haber pasado por Stuttgart en le ATP 250 y tener que jugar en semifinales con Kyrgios a tres set, luego frenar los misiles de Raonic, llegar a cuartos tras haber padecido con Paire, le puede jugar en contra con su físico para llegar a Wimbledon a revalidar el título.

Hoy su Majestad tuvo un primer set impecable con el saque, donde no le dio ninguna oportunidad a su rival de quebrarle durante toda la primera manga, pero así como el suizo no le dio oportunidades a su oponente, también Ebden confiado en su potente saque pudo llegar al tie break donde en la muerte súbita se marcó la diferencia.

Dos buenas devoluciones de Roger y un error no forzado fueron determinantes para que el número uno del mundo se quede con el primer parcial.

El segundo set fue totalmente diferente, Federer sintió el cansancio y no tuvo un buen porcentaje de primeros saques, eso permitió que el australiano bien plantado en el suelo, en su habitad natural generó muy buenas devoluciones y le quebró en el tercer set el servicio a Roger. Tras el quiebre Ebden le tembló la mano con su servicio y no pudo sostener su juego de saque.

Luego de no poder sostener su servicio, el australiano no se amedrento y logró volver a quebrarle el saque en el séptimo juego al número uno del mundo. Pero luego después de sostener su saque, Federer fue un huracán, no solo sostuvo sus juegos de saque fácilmente, sino que además logró revertir la situación y quedarse con dos quiebres consecutivos para cerrar el set y así el partido.

Federer enfrentará al jugador proveniente de la ronda de clasificación Denis Kudla, quien anotó la mejor victoria de hierba de su carrera al vencer al japonés Yuichi Sugita por 6-2, 7-5. El estadounidense, que ocupa el puesto 109, nunca había superado los cuartos de final en el césped, algo que logró en Queen's hace cinco años.