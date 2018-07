Isner se planta por primera vez en la segunda semana de Wimbledon

Google Plus

John Isner estará por vez primera en su carrera en la segunda semana de Wimbledon. El estadounidense, décimo mejor jugador del mundo y noveno favorito del Grand Slam londinense, se impuso en el último turno de la pista 2 al moldavo Radu Albot, 98 del ránking ATP, por 6-3 6-3 y 6-4 en poco más de hora y media de juego. Como siempre, Isner estuvo impecable al servicio y además muy práctico al resto, aprovechando las cuatro oportunidades que dispuso para lograr los cuatro 'breaks' del partido.

Tercera victoria de Isner sobre Albot en cuatro enfrentamientos, todos disputados este año No hubo ni rastro alguno de un posible desgaste por parte de Isner, que venía de un encuentro al límite contra el belga Bemelmans en segunda ronda de casi cuatro horas de duración. El de Greensboro tuvo el control en todo momento, con un 'break' de entrada que le facilitó enormemente las cosas en el primer parcial. Con un 81% de primeros saques dentro, es casi imposible, no ya romper, sino siquiera restarle al bueno de John. Albot lo intentó pero sin demasiada fe.

Tampoco el moldavo dispone de un golpe con el que marque la diferencia, al contrario que su rival, que en 28 minutos puso el 6-3 en el primer set tras otra rotura de servicio.

Isner aplica el modo Sampras

La sensación por la que discurría el partido era que, a la mínima que aumentara el ritmo, Isner lograría otro 'break'. El estadounidense continúo impasible con su servicio y esperó el momento adecuado para asestar el golpe. En el siempre clave octavo juego, Isner comenzó 0-15 y olió la sangre. Con tres puntos más de forma consecutiva, el americano logró su propósito y puso otro 6-3 para finiquitar la segunda manga.

El tercero y, a la postre, último set fue más de lo mismo. Al mínimo momento de presión, Albot se vendría de nuevo abajo. Con empate a cuatro en el marcador, el moldavo falló con su derecha y entregó el 'break' definitivo a un sólido Isner, que no falló a continuación para sellar su acceso a los octavos de final.

Pese a que, teóricamente, la hierba pueda ser una superficie adepta a su juego, esta será la primera vez que Isner dispute unos octavos de final en Wimbledon, el único de los torneos 'grandes' en el que todavía no había conseguido llegar a esa ronda. Ahora, está en disposición de acceder a sus segundos cuartos de final en un Grand Slam, tras los del US Open hace ya siete años, pero para eso tendrá que superar al joven griego Stefanos Tsitsipas, 31º cabeza de serie y uno de los miembros de la denominada 'Next Gen'.