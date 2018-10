Wawrinka frena el idilio de Dzumhur en San Petersburgo

Stan Wawrinka continúa acumulando buenas noticias en este tramo final de 2018. El helvético, en clara línea ascendente en su juego, disputará las semifinales del ATP 250 de San Petersburgo (Rusia), las segundas de la temporada, tras dejar fuera del torneo al vigente campeón, el bosnio Damir Dzumhur, número 28 del mundo y sexto cabeza de serie, por 6-3 y 6-4 en el tercer encuentro de cuartos de final de la jornada.

Ambos jugadores acabaron con los mismos ganadores: doce. En cambio, Dzumhur cometió diez errores no forzados más que Wawrinka, 35 por 25 No comenzó demasiado bien el partido el actual número 88 del mundo. Visiblemente lento de piernas y con más errores de lo normal, Wawrinka encajó un tempranero 'break' antes del primer descanso del choque (2-1). Pese a ello, el suizo tampoco se encontró a la mejor versión de Damir Dzumhur delante suyo. El bosnio no tuvo ni de lejos su mejor día y colaboró con bastantes errores a la remontada de su rival, que pasó del 1-2 en contra al 5-2 con dos roturas de servicio consecutivas.

Wawrinka aprovechó su momento y sentenció el primer set por 6-3 en poco más de media hora de juego. En la reanudación, el de Lausana, con el marcador ya favorable, se soltó y comenzó a acumular ganadores sin mucha dificultad. También con su servicio acabó con buenas sensaciones, alcanzando el 71% de puntos ganados tanto con primero (27/38) como con segundo (12/17). En cambio, Dzumhur mantuvo la irregularidad en su juego, algo que lo llevó a ceder nuevamente su servicio en el tercer juego de la segunda manga. El, hasta ahora, defensor del título salvó una bola de partido en su contra pero ya era tarde para reaccionar y terminó cayendo un juego más tarde (6-4).

De esta manera, Wawrinka accede a sus segundas semifinales de un torneo ATP, tras las de Sofía en el mes de febrero, en este 2018 tan complicado para él. Sin embargo, el triple campeón de Grand Slam viene dando claras muestras de mejoría desde que comenzó el verano.

Mañana luchará por alcanzar su primera final del año y la 29ª de su carrera ante el eslovaco Martin Klizan. El campeón este año en Kitzbühel es un tenista muy peligroso cuando llega a estas instancias de los torneos y en su encuentro de cuartos de final dejó en la cuneta al joven canadiense Denis Shapovalov, al que remontó por 3-6 7-5 y 6-3.