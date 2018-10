Raonic certifica su pase a cuartos.

Raonic, que, tras haber pasado un auténtico calvario por culpa de las lesiones, está cosechando un buen año. De momento ya ha vuelto a estar entre los veinte mejores tenistas y, tras representar a su país en la Copa Davis, ha debutado en Tokyo de la mejor manera, ya que ha superado sus dos primeros encuentros con dos victoras por 2-0 mostrándose muy sólido y, tras la eliminación de Wawrinka, postulándose como uno de los favoritos a hacerse con el título.

El primer set comenzaría con un Raonic muy centrado. El canadiense rápidamente se llevó el primer juego por 40-0 y, en el siguiente juego, conseguiría su primera ocasión de ‘’break’’. Los siguientes juegos siguieron la misma tónica; ambos tenistas se mantenían muy sólidos al saque, con un Raonic imperial en el segundo servicio. Esto cambiaría en el octavo juego, cuando Raonic, gracias a una serie de errores no forzados de Watanuki, conseguiría romperle el servicio por 15-40. Esto supondría el 3-5 y, haciendo gala de su excelente saque, conseguiría poner el 3-6 en el marcador en media hora de juego.

El segundo set comenzaría de la misma forma que el primero. Ambos tenistas se mantenían muy seguros al saque y, pese a intentarlo, no conseguían hacer mella. Raonic en el tercer juego tuvo hasta tres bolas de ‘’break’’, sin embargo, el canadiense no se mostró muy acertado al resto. Con el juego tan defensivo que ambos ofrecían, no se dispuso de ninguna ocasión de ‘’break’’ más. El set transcurrió plácidamente para ambos tenistas que veían como sumaban sus juegos al saque sin demasiados apuros. Esto, conllevó a que tras poco más de media hora y sin ningún ‘’break’’ se llegase al inevitable ‘’tie-break’’. Raonic con diversos ‘’aces’’ y jugando de fondo de pista consiguió evitar que su rival restara cómodamente consiguiendo así llevarse el ‘’tie-break’’ por un cómodo 2-7.

Con un total de quince ‘’aces’’ y un 96% de éxito en el segundo servicio, Raonic se llevó un partido que, pese a haberse alargado más de la cuenta, en ningún momento se le llegó a complicar. De esta forma, ofrece un juego muy sólido y colocándole como favorito para llegar a la final por su parte del cuadro.