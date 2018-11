Del Potro es baja en Londres por lesión y será Nishikori quien lo sustituya

Tras retirarse en el Masters 1000 de Shanghai ante Coric debido a una lesión en su rodilla derecha, del Potro se ha visto obligado a no presentarse a Londres para centrarse en su recuperación. De esta manera pierde la ocasión de cerrar uno de sus mejores años como profesional por la puerta grande. Sería la quinta participación del argentino en este torneo. En su lugar, participará Kei Nishikori, ya que al ser el noveno mejor tenista del año, parte como primer preclasificado.

"Es frustrante para mí no poder competir en Londres. Es un torneo muy especial y he hecho todo lo posible para mejorar la rodilla. La rehabilitación está progresando bien, pero necesito más tiempo. Por supuesto, es decepcionante para mí en este momento, pero he tenido una buena temporada en general", declaraba un del Potro al que le hubiera gustada acabar el año con el premio de participar en las ATP World Tour Finals a las que ya consiguió llegar a la final en 2009. Sin embargo, su rodilla no se ha recuperado a tiempo y ha priorizado poder empezar la próxima temporada al mejor nivel.

Kei Nishikori, de 28 años, le sustituirá y participará por cuarta vez en este torneo, las otras tres fueron de manera consecutiva entre 2014 y 2016, siendo estos sus mejores años como profesional. En estas tres participaciones, en dos de ellas logró alcanzar las semifinales, pero en ambas Djokovic lo acabaría eliminando y alzándose con el trofeo.

“En primer lugar quiero desear @delpotrojuan una pronta recuperación. Tuvo un año increíble. En segundo lugar, estoy muy emocionado de unirme al campo de Londres. Comencé mi año con desafíos y perdí el Australia Open e Indian Wells. Muy orgulloso de la forma en que resultó el año. Nos vemos allá!!!”, escribía Nishikori en su cuenta de Twitter tras conocer su participación y esperaba una pronta recuperación para el tenista argentino.

Ante la baja de Rafa Nadal y la ya confirmada participación del nipón, los otros siete clasificados serán Novak Djokovic, Roger Federer, Kevin Anderson, Alexander Zverev, Marin Cilic, Dominic Thiem y John Isner (este sustituyendo a Nadal).