Auger-Aliassime culmina una gran semana ganando la final en Amberes

GAME ⚡️ SET ⚡️MATCH ⚡️



The flying Dutchmen are the CHAMPIONS 🏆



Griekspoor and van de Zandschulp def. The 🇮🇳/🇳🇱 duo Bopanna/Middelkoop 3-6 6-3 [10-5] 🔥🔒#EuropeanOpen | #ATPTour | #Tennis pic.twitter.com/pDlGS93qnI