WTA Finals 2017. Andrea Hlavackova y Timea Babos: en busca de un brillante estreno

La húngara Timea Babos y la checa Andrea Hlavackova han formado pareja de dobles bien entrada la temporada. Se unieron en la gira de tierra batida, en su primer torneo juntas se hicieron con el título en el torneo de Marruecos, luego siguieron con buenos resultados con las semifinales en el torneo de Roma y con las finales en la Caja Mágica de Madrid y en el torneo de Beijing, China

Pareja de éxito inmediato

En su primer torneo juntas, demostraron una gran compenetración al alzarse con el título en Rabat, Marruecos. A esto hay que sumarle las ya comentadas semifinales en Roma y la final de Madrid. En Roland Garros se vieron frenadas en segunda ronda, eliminación sorpresa dada la gran gira de tierra que estaban haciendo. Luego en las pistas de hierba, no brillaron con derrotas en las primeras rondas. Ya en la gira de pista rápida, la nueva pareja empezó a sumar títulos ganaron en Quebec, Tashkent y en el reciente torneo de Moscú. También destacaron en Nueva York, donde firmaron unos dignos cuartos de final. con estos grandes resultados consiguieron sumar los puntos necesarios para estar entre las ocho mejores parejas del año y con ello estar presentes en el torneo de Maestras.

Sin brillo en los Grand Slams

A pesar de clasificarse para el Masters de dobles, esta pareja no estuvo acertada en las grandes citas. En Australia no participaron juntas, en París perdieron en segunda ronda, en Wimbledon en los octavos de final y en el US Open cedieron en la ronda de cuartos, siendo este último su mejor resultado en los "Cuatro Grandes".

Esta pareja combina la juventud y la chispa de Timea Babos y la veteranía de Andrea Hlavackova, la checa tiene dos títulos de Grand Slams en dobles y uno en mixto, ademas de una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, también llegó a ser finalista del Abierto de Australia en dos ocasiones.