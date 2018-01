Berdych supera a Fognini y se cita con Federer

Google Plus

Tomas Berdych volverá a pisar la antepenúltima ronda de un Grand Slam. El checo ha recuperado su mejor versión en Melbourne y con un solvente triunfo por 6-1 6-4 y 6-4 frente al italiano Fabio Fognini, vigésimo quinto cabeza de serie, ha obtenido su billete para los cuartos de final del Open de Australia por séptima vez en su carrera.

Ambos jugadores terminaron con el mismo número de golpes ganadores, 37, pero Fognini cometió doce errores más que Berdych: 32 por 20 El encuentro fue mucho más apretado de lo que indica el marcador final pero en los momentos clave y sobre todo, en el aprovechamiento de bolas de 'break', Berdych marcó la diferencia (seis de once por sólo dos de nueve del italiano). En 33 minutos, el checo se hizo con el primer set por 6-1 tras romper por partida doble el servicio de un Fognini cuya actitud, pese a lo que pudiera parecer viendo el resultado, no era ni mucho menos la habitual en él.

Dentro de su peculiar carácter, el italiano mostró buena predisposición durante todo el encuentro. Prueba de ello fue su reacción tanto en el segundo como en el tercer set. Berdych comenzó por delante en cada uno de ellos pero Fognini no se rindió y luchó para darle la vuelta al partido, aunque finalmente sin demasiada suerte. Al checo no le bastó el primer 'break' pero sí el segundo (4-3) para hacerse con el segundo parcial por 6-4. En el tercero volvería a repetirse el guión con el checo adelantándose por 3-1. Fognini recuperó la desventaja y empató a tres pero en un maratoniano séptimo juego, su resistencia se quebró de manera definitiva. Al igual que hizo en el segundo, Berdych ya no dio más opciones y sentenció repitiendo con otro 6-4.

Con este triunfo, el decimonoveno cabeza de serie del cuadro reafirma sus buenas sensaciones y recobra un nivel que no se le veía en mucho tiempo. El problema para Berdych es que en la siguiente ronda se las verá con el quíntuple vencedor en Melbourne Park, el suizo Roger Federer. Desafío mayúsculo para el checo que ha caído en 19 de sus 25 enfrentamientos ante el número dos del mundo (incluidos cuatro de ellos en Australia) y al que no gana desde Dubai 2013.