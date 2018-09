Venezuela vence a Panamá y muestra buenos indicios

Luego de una derrota muy agria ante la selección de Colombia, el combinado Vinotinto pisaba tierras panameñas en busca de un lavado de cara. El estadio Rommel Fernández, repleto de la gran hinchada de venezolanos que residen en dicho territorio, fueron testigos del crecimiento que tuvo la selección nacional ante una Panamá que no dio tregua fácilmente.

Como grandes novedades del encuentro, la vinotinto salió al campo de juego con seis variantes entre los titulares y en su esquema pasó del conocido 4-4-2 a un 4-2-3-1, pasando de un juego muy vertical a uno más conservador, pero manteniendo claramente una línea ofensiva muy desequilibrante.

El pitido inicial sonó y la vinotinto ya dejaba en claro su postura, presión alta y ataque frontal. Al minuto 1 un remate de Cariaco González se iba desviado al tiro de esquina por el cancerbero Luis Mejías. Durante los primeros 15 minutos del partido la balanza estaba muy inclinada hacia Venezuela, que con múltiples llegadas del trío Otero, Machis y González, generaron remates de mucho peligro. Panamá por su parte, optó por un juego más replegado en su área, esperando algún error para avanzar rápidamente de contra ataque. No obstante, la recuperación alta de Venezuela impedía a su contrincante avanzar.

Rómulo Otero fue claramente la figura del primer tiempo, y con creces. Su desequilibrio logró sacar de quicio a los defensas panameños, incluso sacando muchos faltas importantes, una de ellas obligaría al arquero a desviar el balón de una forma muy poco ortodoxa. Hasta el minuto 30, Rafa Romo y la línea defensiva no tuvieron mucho de qué preocuparse ante la escasa llegada de los centroamericanos. Efectivamente, desde ese momento, la vinotinto decidió bajar la presión para no desgastarse y permitió a Panamá adelantar sus líneas y proponer su juego. Al minuto 37 Panamá tendría un tiro libre peligroso luego de una mano de Luis Mago, que para muchos fue penal. Hasta allí, el encuentro no tuvo mucho que destacar más que jugadas de peligro por parte de Venezuela que no lograban concretar, y de esta forma nos iríamos al descanso.

El colegiado principal, Oshane Nation, indicaba el inicio del segundo tiempo y rodaba el balón. Una segunda parte donde Panamá daría un claro aviso de su propuesta con un derechazo que despejaría por poco Romo. Durante estos primeros minutos, el balón se mantuvo rodando en el centro del campo, con ambos equipos buscando el error del otro para entrar con opciones. No obstante, Venezuela siempre tuvo como carta de peligro a Otero, que desbordaba por la banda izquierda, acumulaba marcas y fabricaba faltas.

Rafael Dudamel, viendo como el partido se estaba atascando, daba entrada en el minuto 56 a Jefferson Savarino y Salomón Rondón. Efectivamente, 11 minutos después, por la banda de derecha, Alexander González conectaba con la dupla Otero-Savarino, con el primero dando cobertura al segundo para que terminase asistiendo exitosamente a Rondón, abriendo así el marcador y dándole un respiro a la vinotinto. Los Canaleros apostaban por un toque rápido y una transición muy vertical, mientras que Venezuela bajaba sus líneas y defendía el marcador con mucha garra.

En el minuto 80 Venezuela no lograba sellar el marcador con los reiterados contragolpes que realizaba, y La Marea Roja no bajaba los brazos y se buscaba con muchos centros, ninguno de ellos suficientemente efectivo como para batir el arco de Rafa Romo. Con la entrada de Sergio Córdova y Eduard Bello, se buscaban piernas frescas para el contragolpe, concretamente este último, en el minuto 93 ganaría un balón largo y terminaría asistiendo a Salomón Rondón para sellar el 2-0 final. De esta forma, Venezuela conseguiría una valiosa victoria y se quitaría esa espinita de no finiquitar una victoria, con una buena imagen y muchas cosas a destacar.