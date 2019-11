Porto x Sporting, directo

Isto é tudo pela nossa parte, como de costume convidamos-lhes a seguir o futebol português connosco na VAVEL.com. Do mesmo modo, estejam atentos ao site se querem ter um análise maior deste clássico, já que brevemente estará a crónica disponivel. Cumprimentos e boa noite!!!

Análise. Como acontece normalmente nestes jogos, os que deviam ser os protagonistas quase não apareceram. Nem Montero nem Jackson fizeram golo na noite de hoje e tiveram de ser seus companheiros os que levaram o peso nessa área. O Sporting voltou a marcar mais um golo a bola parada, pongo forte da equipa do Leonardo Jardim.

Análise. O Sporting não conseguiu convertir o domínio no jogo em oportunidades de golo e por isso mesmo quase não obrigou a intervir ao Helton que só teve que fazer uma defesa ao Montero e não voltou a aparecer no jogo. O terceiro golo foi por causa do risco tomado para tentar empatar.

Análise. O F.C. Porto foi a equipa que tem mostrado no começo desta época, muito difícil fazer-lhe ocasiões e que depois falha pouco na baliza rival. Ainda estamos a começar a época, mas Paulo Fonseca deve melhorar o jogo duma equipa que não consegue controlar os 90 minutos a partida.



Lucho González (FCP 3-1 SCP)



Danilo (FCP 2-1 SCP)



William Carvalho (FCP 1-1 SCP)



Josué penalti (FCP 1-0 SCP)

Final. Pouco aguentou o empate para o Sporting depois do golo do William Carvalho, mas relembremos os golos do jogo e depois faremos um breve análise do jogo.

Final. F.C. Porto 3-1 Sporting. Pouco conseguiu fazer o 'leão' contra efeitividade do 'dragão', que já está a 5 pontos dos seus rivais.

90'. Mais três minutos de jogo quando o Sporting segue sem encontrar o modo de chegar à área do Helton. O F.C. Porto vai ganhar este clássico.

85'. O Sporting tenta fazer um golo rápido para ter oportunidades nos último minutos e os treinadores fazem a última substituição. No Porto sai Jackson Martínez e entra Ghilas, no Sporting sai Carrillo e entra Magrão.

83'. Já podemos ver o empate do Sporting e o segundo golo do F.C. Porto

79'. Quase impossível para o Sporting dar a volta ao resultado, a efeitividade do Porto tem sido chave no visto hoje no Do Dragão.

74'. LUCHO GONZÁLEZ faz o terceiro do F.C. Porto. Grande jogada entre Varela e Jackson Martínez e o português asiste ao capitão que só tem que empurrar para sentenciar o jogo.

74'. GOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOO!!!

72'. Vai ter que arriscar o Sporting nestes últimos 20 minutos se quer sair da casa portista com algo positivo. Sai André Martins e entra Vítor Silva.

68'. HELTO!!! Grande defesa do guarda-redes portista após um remate do Montero.

64'. Aproveita Paulo Fonseca para fazer a primeira substituição, sai Josué e entra Licá.

62'. Danilo faz mais uma jogada individual e acaba com remate com pé esquerdo e bate ao Rui Patrício.

62'. GOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOOO!!!

60'. Falta à direita do ataque do Sporting marcada por André Martins e William Carvalho remata para fazer o empate.

60'. GOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOOO!!!

57'. Tanta mudar a dinâmica da equipa Leonardo Jardim com a entrada do Capel no lugar do Wilson Eduardo.

54'. Boa saída a partir duma bola longa do Sporting e remate do Montero que Otamendi sacou para canto, mas o auxiliar assinalou fora de jogo. Errada decisão do árbitro.

50'. No balneário deviu fazer um bom trabalho Paulo Fonseca, sua equipa está a fazer uma pressão maior e são os 'leões' os que não fazem jogo neste início.

47'. Canto para o F.C. Porto e Rui Patrício falhou na saída, por sorte para o guarda-redes não chegou nenhum portista.

45'. Já roda a bola outra vez neste F.C. Porto 1-0 Sporting!!!

Intervalo. Já saem o homens do Leonardo Jardim, o treinador teve no intervalo a aquecer ao Capel e o Slimani.

Intevalo. Pouco pode-se dizer dos 'dragões', sobretudo dos meio-campistas que quase não apareceram e só Josué e Lucho tentaram pôr calma no jogo. Nos 'leões' só faltou encontrar o último passe que acabara por dar a verdadeira oportunidade de golo.

Intevalo. O F.C. Porto encontrou-se com um penalti após duma boa jogada pela esquerda e depois foi o Sporting quem mandou no jogo. Só nos últimos dez minutos desta primera metade conseguiu Paulo Fonseca atirar a seus homens para acima e equilibrar o jogo. Nenhuma das duas equipa fiz uma jogada de grande perigo na área rival.

Intervalo. Se ainda não o viste, aqui tens a jogada que provocou o golo de grande penalidade.

Intervalo. F.C. Porto 1-0 Sporting. Golo do Josué desde os onze metros.

43'. Agora precipitou-se André Martins, lançou desde longe quando tinha melhores opções na banda direita com Wilson Eduardo.

40'. Boa chegada desde atrás do Lucho que acabou com um remate centrado que atrapou Rui Patrício. Antes cartão amarelo ao Varela.

39'. Com a atitude atual das duas equipas não há mais nada que imprecições no médio, o Porto defende com um 4-4-2 e chega com poucos homens, entanto o Sporting joga muito mais junto.

36'. Os ajustes feitos pelo treinador portistas estão a ter sucesso e nos últimos minutos o Sporting não consegue chegar com tanta facilidade à área local.

34'. Fonseca tenta que seus homens jogem mais acima e mais perto do campo sportinguista.

32'. Mal balanço defensivo do Porto e o Sporting não aproveitou a oportunidade, acabou a bola fácil nas mãos do Helton. Antes o Sporting pedia uma falta clara sobre a linha da área portista, o árbitro não apitou nada.

30'. Aqui podemos desfrutar do golo e ver a falta que acabou por ser a grande penalidade.

27'. Problemas para acabar as jogadas do Sporting nos últimos 30 metros, mas os 'leões' dominam o jogo perfeitamente.

24'. A bola quase não está nos pés dos jogadore do F.C. Porto e os sportinguistas estão na procura do espaço que poda acabar no golo do empate.

21'. Os 'dragões' têm os mesmo problema que já mostraram noutros jogos desta época, não conseguem criar perigo a partir da posse da bola e é o Sporting quem manda no jogo.

19'. Pouca decisão na defesa do F.C. Porto e André Martins quase aproveita que nem Mangala nem Helton curtaram a bola.

17'. Não têm nenhum problema as duas equipas em jogar com bolas longas para sair quando não o fazem jogando.

14'. O Sporting tenta a rreacção ao golo portista com uma pressão mais acima e jogadores bem abertos nas alas.

11'. Josué transformou o penalti e o F.C. Porto já ganha o clássico.

11'. GOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOO!!!!!

10'. Alex Sandro entra na área e Maurício faz falta sobre o lateral.

10'. GRANDE PENALIDADE para o F.C. Porto!!!!

6'. Boa jogada pela banda esquerda do Porto e a defesan do Sporting curta para sair com a bola controlada. As duas equipas querem ter a posse da bola.

4'. Agora é André Martins quem tenta provar desde longe ao Helton, a bola sai sem perigo nenhum.

2'. Primeiro canto do jogo na primeira aproximação dos portistas à área do Rui Patrício e o remate do Otamendi sai a esquerda da baliza do guarda-redes internacional.

0'. Começa o jogo!!! O Sporting põe a bola em jogo!!

19:44. Espectacular imagem das bancadas no Porto quando os jogadores cumprimentam-se. Tudo pronto para começar este F.C. Porto x Sporting na 8ª jornada da Liga Zon Sagres.

19:30. Com sua vitória de hoje do Benfica por 1-0 sobre o Nacional, as duas equipa vão a sentir mais pressão da que já tinham. Quando faltam 15 minutos para o começo do jogo a classificação nos primeros 4 lugares está assim:

Equipa Pontos G.F. G.C. F.C. Porto 19 15 4 Sporting 17 19 4 Benfica 17 13 7 Gil Vicente 14 10 8

19:22. A grande dúvida do Jardim era quem ia a jogar no lateral direito depois dos problemas que Jefferson vinha tendo e finalmente vai ser Iván Piris que volte a jogar nesse lugar. O resto da equipa é o que esperava-se com Wilson Eduardo e Carrillo junto ao Montero no ataque.

19:18. E o Sporting confirma sua equipa:

Rui Patrício, Cédric, Mauricio, Rojo, Iván Piris; William Carvalho, Adrien Silva, André Martins; Carrillo, Wilson Eduardo; y Montero.

19:13. Paulo Fonseca volta a apostar pela equipa que usou na Champions League e que só aguentou 5 minutos contra o Zenit. Segunda prova importante para Herrera que deve ter aprendido muito do jogo da passada terça feira. Defour, Maicon, Carlos Eduardo, Licá, Ricardo, Ghilas e Fabiano esperaram sua opotunidade no banco.

19:00. Temos confirmado o onze do F.C. Porto:

Helton; Danilo, Otamendi, Mangala, Alex Sandro; Fernando, Herrera, Lucho; Josué, Varela, Jackson.

18:55. Tem acontecido alguns incidentes fora do estádio Do Dragão e que tam deixado um ferido depois de lançamentos de garrafas e pedras.

18:45. Como é costume nos jogos entre as equipas importante, o árbitro tem sido alvo de críticas e nenhuma das equipas gosta a eleição ao 100%. Hoje será Artur Soares Dias o encarregado de apitar o jogo e sobretudo não gosta ao Sporting. Para Bruno de Carvalho, sua equipa “só não está em primeiro por erros de arbitragem”. Como curiosidade podemos revisar os cartões vermelhos nos clássicos dos últimos 20 anos: 2 ao FC Porto, 12 ao Sporting.

18:40. Falta quase uma hora para o começo do jogo que desde há algumas semanas os presidentes de ambos clubes começaram a aquecer com uma série de declarações que parece não ter fim. Para o Sporting a venda do par Moutinho - James foi um truque do Pinto da Costa para não pagar os direitos de formação ao sportinguistas e quase desde o verão o cruzamento de declarações tem sido constante.

18:30. Também é chave saber que papel vão a ter dois jogadores como Defour e Adrien, dois jogadores que no ano passado não estavan entre o primeiro eleitos dos anteriores treinadores. Adrien é possivelmente um dos referentes do Sporting 2013/14, o diretor da orquestra do 'leão'. Entanto Defour não é titular indiscutível, mas parece o homem que melhor atua nos jogos importantes.

18:20. Um dos grandes protagonistas do novo Porto do Paulo Fonseca é o capitão Lucho González, que a seus 32 anos está demostrando a todos que ainda tem muito futebol nos pés. A principal diferença do argentino que víamos com Vítor Pereira e o que vemos agora está no espaço que ocupa no relvado, pois já não joga ao lado do Fernando e é normal vê-lo perto do avançado ou nas alas.

18:15. Neste Porto x Sporting que vamos a seguir minuto a minuto a estreia de treinadores, pelos visitantes Leonardo Jardim tem armado uma equipa mesmo forte e que está a fazer as melhores exibições que temos visto nesta época 2013/14. Entanto a equipa do Paulo Fonseca ainda não encaixou as peças, mas tem-se apresentado como uma equipa difícil de bater. De facto são as duas equipas com menos golos recebedo, quatro, e os dois mais goleadores com 15 os de azul e branco e 19 os de verde e branco.

18:10. Falando do avançado do colombiano, essa época está a ter um rival importante para fazer-se com o título de máximo goleador da época. É outro homem que nasceu e cresceu na Colômbia, pois Fredy Montero já marcou 9 golos nos 7 jogos que o Sporting jogou na época. Assim que Jackson Martínez depois dos 26 golos da época passada vai ter que atingir uma cifra à altura do nível que seu compatriota está a exigir.

18:00. Antes de fazer um repasso à situação de cada equipa e dos enfrentamentos mais importantes entre os diferentes protagonistas do jogo, lembremos o que aconteceu há um ano no estádio Do Dragão. Jornada 6 da Liga, com um Sporting que não tinha nenhum parecido com este e um F.C. Porto que ganhou por duas bolas a zero com um grande golo do Jackson Martínez.

17:50. Sejam bem-vindos a um dos F.C. Porto x Sporting mais bonito das últimas épocas. O cenário não pode ser melhor, com as duas equipas nos dois primeiros lugares da classificação da Liga Zon Sagres com uma diferença de dois pontos a favor dos 'dragões' que estão na cimeira com 19 pontos pelos 17 dos 'leões'.