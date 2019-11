Gil Vicente x Benfica, directo

21:14. O Benfica poderia ter aumentado a vantagem para 6 pontos sobre o principal rival Porto, mas deixou escapar a vitória com laivos de tortura: Cardozo, com oportunidade de marcar nos últimos segundos, falhou a grande penalidade e deixou o Benfica frustrado. Lima, que marcara a primeira penalidade, deu lugar ao paraguaio na marcação do lance decisivo mas o Tacuara falhou e Adriano fez a festa depois de uma defesa crucial, que permitiu à sua equipa angariar um ponto importante depois de uma série de derrotas. A expulsão de Siqueira deixou o Benfica coxo, obrigando Gaitan a recuar na lateral, e o Gil apesar da desvantagem conseguiu empatar através do recém-entrada Vitor Gonçalvez, num tiro que Oblak não conseguiu defender. O Benfica ganha um ponto ao Porto devido à derrota dos azuis nos Barreiros, mas pode ver o Sporting alcançar a mesma pontuação, caso vença a Académica.

APITO FINAL

90+5'. Cardozo falha a grande penalidade, Adriano foi gigante e ganhou o lance, impediu o Benfica de vencer este jogo, excelente defesa e que falhanço crucial de Cardozo!!

90+3'. Cartão amarelo para Danielson.

90+2'. Djuricic entra pela área...cai depois de uma entrada de Martins...é grande penalidade!! Que lance dramático, um lance muito duvidoso a dar penalidade a favor dos encarnados, que podem vencer com este lance!!

90'. Cinco minutos de compensação dados pelo árbitro.

90'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Djuricic para sair Enzo.

89'. Gaitan passou para Cardozo, o paraguaio despediça a jogada com um remate estapafúrdio...

88'. Benfica pressiona, Cardozo divide o lance com dois defesas e Halisson acaba por cortar a bola e impedir o canto.

87'. Falta de Fejsa, o jogo encaminha-se para o fim, o Gil vai empatando e defendendo como pode.

86'. Lima conecta com a bola depois de um canto, mas o remate sai para fora...

85'. Cavaleiro passa para Lima, a bola cruza a área e chega ao brasileiro que cruza para a área...mas o Gil corta para canto!!

84'. Garay cabeceia a bola, ganhando nas alturas, mas a bola sai por cima.

83'. Cardozo tinha tudo para marcar, falhou a baliza e acertou em Adriano, que falhanço embaraçoso, tinha tudo para marcar!!

82'. Lima remata mas a bola vai desviada, é canto para os encarnados.

81'. Livre de Gaitán, Adriano soca a bola com força e corta o perigo.

79'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO GIL VICENTE: Entra Simi para sair Brito, queixoso.

79'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Sai Markovic entra Ivan Cavaleiro.

77'. Remate de Diogo Viana, mas a bola sai para as mãos de Oblak.

76'. O Gil começa a ganhar o meio-campo, ressente-se o Benfica da expulsão de Siqueira.

74'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA; Entra Cardozo e sai Rodrigo.

73'. GOOOOOOLOOOOOOO DO GIL VICENTE!!! Golão total, que tiro, que grande golo de Vitor Gonçalves, que rematou de primeira e fuzilou por completo Oblak, sem chances!!!

73'. Luis Martins marca o livre, a bola vai tensa e forte mas Gaitán corta de cabeça!!

72'. Gaitán faz falta sobre Brito, e por isso recebe cartão amarelo. Forte Brito no um para um, arrancando faltas.

70'. Canto de Enzo Pérez, mas nada aconteceu.

68'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO GIL VICENTE: Entra Vitor Gonçalves para sair Luis Silva.

68'. Hugo Vieira carrega em falta sobre o central argentino Garay. Amorim começa a aquecer, Cardozo vai entrar.

66'. Halisson faz falta, os benfiquistas pedem segundo cartão para o central gilista, mas entre os protestos, quem leva amarelo é Rodrigo.

65'. Remate potente de Luis Martins, a bola passa perto da barra, Oblak não ganhou para o susto! Bom remate do lateral, sinal de vida do Gil!

64'. Cartão amarelo para Markovic, que tem trabalhado muito em termos defensivos.

62'. GOOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Lima a marcar, bola para um lado, guarda-redes para o outro, calma e classe, está feito o primeiro golo do jogo, é do Benfica!!!

62'. Lima tenta encontrar a marca da penalidade...vai correr para a bola...

61'. Brito lança a perna para cortar a bola mas acerta nas costas de Gaitán! Penalidade a favor do Benfica, cartão amarelo para Brito, que ainda pontapeia a bola para longe, em fúria!!

59'. Boa corrida de Enzo, passa para Lima que de calcanhar queria assistir Markovic, corta a defesa do Gil, tira como pode, para as bancadas!!

57'. Expulsão de Siqueira, o lateral fez duas faltas e foi expulso. O lance era perigoso e o lateral não teve pernas para parar Brito. Cartão vermelho para Siqueira!!

56'. Maxi força o duelo com Martins e ganha canto, mas este é pessimamente mal marcado, corta de cabeça o Gil.

54'. Luisão domina a área, cortando por duas vezes a jogada de ataque contrária.

52'. Markovic tentou marcar, mas o remate cruzado sai disparatado, pontapé de baliza para Adriano.

51'. Jogada excelente de Markovic com Maxi, este ganha a linha e cruza rasteiro...mas Rodrigo é agarrado e impedido e encostar para o golo!! Incrível, lance de claro penalty!!

50'. Gaitán tentava furar com rapidez, mas Gabriel guardou a posição e ficou com a posse de bola sem mácula nem falta!

50'. Lançamento para Luis Martins, perda de bola do Benfica no meio-campo.

48'. Grande jogada de Gaitán, rodopia e distribui para Siqueira, que cruza...a bola sobre para Gaitán, pode marcar...mas o remate sai torto, péssimo remate!!

47'. Maxi cruza e Danielson corta mas quase marca golo na sua própria baliza, que perigo...Adriano até congelou!!

46'. Falta de Halisson sobre Lima, empurrão nas costas do brasileiro.

46'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO GIL VICENTE: Entra Hugo Vieira para sair Avto.

46'. Recomeça a partida, agora sai o Benfica com a bola.

20:04. Relvado péssimo, próximo de um batatal, Gil Vicente fechado na sua área e o Benfica a tentar marcar: este é o resumo de uma primeira parte sem grande história mas com muitas faltas. Um fraco espectáculo de futebol com o Gil a não rematar à baliza de Oblak, que tem sido um mero espectador. Lima e Rodrigo têm estado irrequietos mas o golo ainda não surgiu, apesar da boa oportunidade dada por Lima a Rodrigo: o relvado tirou o pão da boca ao hispano-brasileiro.

INTERVALO

45'. O juiz da partida acaba com a primeira parte.

44'. Bom trabalho individual de Markovic, passa para Siqueira...péssimo cruzamento do lateral do Benfica, a bola subiu e nunca mais desceu...

43'. Bom passe de Luisão, Lima descaiu para o flanco direito e recebeu bem, cruzou...Adriano soca a bola! Esta sobra para Siqueira, vai rematar...para fora!! Perigo encarnado!!

42'. Falta atacante do central Danielson aquando da marcação de um livre do Gil.

39'. Que passe delicioso de Gaitán, a abrir por completo o flanco esquerdo! Passe em profundidade que deixou Rodrigo pronto a cruzar para Lima, mas a bola saiu demasiadamente longa.

38'. Maxi desarma na perfeição Diogo Viana, excelente corte do uruguaio! Markovic completa o movimento defensivo, sendo depois carregado em falta depois de ter tirado dois oponentes do caminho.

38'. Gaitán desarma Gabriel na luta pelo meio-campo mas o juiz da partida entende que foi de modo faltoso. 23 faltas até agora.

37'. Siqueira penetra na área gilitas...cai...e vai receber cartão amarelo por simulação.

35'. Fejsa faz falta sobre Brito, que tentava sair com velocidade para o ataque.

34'. Gabriel ganha na raça ao lateral Siqueira: o lateral limpa o lance e recebe aplausos da plateia.

32'. Vilela cabeceia para a baliza de Oblak, mas o árbitro assinalou fora-de-jogo, correctamente.

30'. Enzo tem a responsabilidade de sair a jogar, construindo as jogada do Benfica desde a sua raiz.

29'. Gaitán finta Gabriel, ganha a linha com qualidade e pode passar para a zona mortal...mas quando picou a bola, Adriano agarrou!! Gaitán poderia ter feito o passe com maior rapidez, assim perdeu ângulo!!

28'. Enzo, em grande, rematou depois de uma jogada perspicaz, mas a bola saiu fraca e Adriano agarrou com calma!!

27'. Boa jogada de insistência de Gaitán, que tirou um centro bem medido, mas Halisson inteceptou.

26'. Lima controla a bola com primor, mas Martins recupera a posição e corta o lance encarnado: lançamento para o Benfica.

25'. Markovic tentava sair para um contra-ataque veloz, mas Luis Martins foi às pernas do sérvio e deixou-o no relvado, caído: cartão amarelo para Luis Martins!

22'. Halisson, bem posicionado, corta o lance de cruzamento do Benfica, atento o central, que parou a boa jogada das «águias».

22'. Halisson entra de novo com agressividade sobre Lima: o juiz já o avisara, cartão amarelo para o central do Gil.

21'. Enzo Pérez vai rematar...a bola passa ao lado!! Perigo, boa jogada de Siqueira que desmarcou-se e ganhou a linha, cruzando para Maxi, que assistiu Enzo...o argentino foi pressionado e rematou ao lado!! Boa jogada dos encarnados!!

20'. Lima executa o livre com força...mas a bola embate na barreira, passa o perigo para os da casa.

19'. Halisson entrou forte sobre Rodrigo, deixando o jovem encarnado no chão: falta assinalada, livre para o Benfica.

17'. Boa antecipação de Luis Martins, colocando ponto final no ataque encarnado.

16'. Corte de Gabriel tirou o Gil de maiores apuros, bem o lateral a fechar por dentro e a ajudar a sua defesa!

14'. Siqueira e Oblak não conseguem efectuar uma eficaz troca de bola, o «keeper» lança a bola para fora do campo.

13'. Falta de Brito sobre Maxi.

12'. Grande passe mágico a descobrir Lima, o brasileiro controla a bola e foge para a área, rodopia com estilo e assiste Rodrigo no meio...é só encostar...falha a bola!! O relvado tirou o golo a Rodrigo!! Incrível, que azar!!

10'. Enzo cruza...a bola chega até Luisão, remate...mas a defesa gilista corta perto da linha, corte imperial impediu o golo!!

9'. Luan rasteirou Rodrigo, que tem sido carregado com faltas.

8'. Markovic remata de primeira...Adriano agarra com facilidade! Bom cruzamento de Rodrigo, Lima ganhou de cabeça e a bola sobrou para o jovem sérvio, que rematou com pouca força!

7'. Markovic. esforçado, conseguiu tapar os caminhos do adversário, o que lhe valeu palmas do treinador: boa preocupação defensiva do sérvio.

7'. Grande desarme de Halisson, tirou a bola a Rodrigo, excelente corte do Gil à entrada da área!

6'. Rodrigo sofre nova falta, a meio do meio-campo.

5'. Falta de Gabriel sobre Rodrigo, que segurava a bola perto da linha lateral.

2'. Bom corte de Fejsa, lançamento para Luis Martins.

1'. Cinquenta segundos, nova falta, agora atacante, sobre Luisão.

1'. Doze segundos, primeira falta, de Luisão.

0'. Começa o Gil com a bola, o Benfica pode aproveitar a derrota do Porto para aumentar a vantagem na liderança!

APITO INCIAL

19:02. FORMAÇÃO INICIAL DO BENFICA: Oblak, Maxi, Luisão, Garay, Siqueira, Fejsa, Enzo, Gaitán, Markovic, Lima, Rodrigo

19:01. FORMAÇÃO INICIAL DO GIL VICENTE: Adriano, Luis Martins, Halisson, Danielson, Vilela, Luan, Luis Silva, Avto, Diogo Viana, Brito

16:24. O Benfica alinhará com o seu habitual 4-2-4, com Enzo e Fejsa no meio-campo, Markovic e Gaitán nas alas e a dupla atacante que tem vindo a marcar. O Gil deverá jogar com Pecks e Danielson no eixo defensivo, Luan como trinco, Avto e Diogo Viana nas alas, Paulinho na cara do oponente.

16:19. A equipa de Barcelos reforçou-se no mercado de Janeiro, apresentando novos jogadores que podem ajudar a corrigir a má fora da equipa: Mosquera (avançado de 26 anos), Caetano (extremo de 22 anos) e Hugo Vieira (extremo de 25 anos que regressa a casa). O Benfica não contratou ninguém, vendo sair jogadores um jogador, Matic. André Gomes e Rodrigo foram vendidos a um fundo de investimento, mas permanecerão no clube até ao final da temporada.

16:16. A grande novidade nos convocados dos lisboetas é o surgimento do nome de Cardozo, recuperado da lombalgia que o afastou dos relvados durante 3 longos meses. O ponta-de-lança poderá ser lançado no jogo de hoje, sendo pouco expectável que comece a partida na condição de titular. Na lista adversária, a novidade reside na recuperação de César Peixoto, que regressa às opçõs do treinador.

16:12. A dupla encarnada Lima/Rodrigo tem feito estragos assinaláveis, contribuindo em larga escala para o sucesso actual do Benfica: dos 30 golos marcados desde a lesão de Cardozo, 15 deles forma assinados pelos dois avançados móveis. Ambos com 10 golos no espólio, os dois jogadores beneficiaram da complementaridade criada - Lima marcou 7 golos no período de ausência do paraguaio, enquanto Rodrigo apontou 8.

16:09. O Gil Vicente encontra-se numa situação totalmente contrário à do líder do campeonato: a equipa de Barcelos não vence há 12 jogos seguidos, passando, naturalmente, pelo período mais complicado da época. A última vitória da equipa treinada por João de Deus deu-se frente ao Vitória de Guimarães, no dia 3 de Novembro de 2013.

16:04. O Benfica vem de uma série de resultados excelente: 9 vitórias consecutivas, 7 jogos sem conceder qualquer golo, não perdendo desde a partida infame disputada em Atenas, onde Roberto brilhou e o Benfica perdeu 1-0 frente ao Olympiakos.

15:56. Lima tem sido uma autêntica dor de cabeça letal para os gilistas, já que, fazendo as contas aos golos apontados pelo brasileiro, o Gil sofreu 5 golos do avançado benfiquistas nas últimas 4 partidas em que este jogou: 5-0 na Luz, com dois golos de sua autoria, 2-1 também na Luz, com um golo nos segundos finais, novo 5-0 com mais um golo de Lima, 0-3 em Barcelos e outro tento do brasileiro.

15:52. Gil Vicente e Benfica encontraram-se pela primeira esta época logo à segunda jornada da Liga, no Estádio da Luz: Diogo Viana marcou primeiro mas o Benfica fez uma cambalhota total no marcador, com golos de Markovic e Lima (2-1) a valerem os primeiros 3 pontos da temporada. No segundo encontro entre ambos, a contar para a Taça de Portugal, o Benfica goleou os de Barcelos por 5-0, com bis de Lima e de Rodrigo, com Markovic a completar o resultado pesado. Já na semana passada, no contexto da Taça da Liga, o Benfica venceu os gilistas por 1-0, no Restelo, com um golo de Sulejmani.

15:38. Esta será a quarta vez que os dois clubes se defrontam nesta temporada: a vitória sorriu sempre ao Benfica nas últimas três ocasiões, com um saldo encarnado de 8 golos marcados e apenas 1 sofrido. Este encontro será o primeiro a ser disputado no Estádio Cidade de Barcelos, já que os três encontros anteriores foram sempre jogados em casa do Benfica, ainda que um deles se tenha realizado em casa emprestada, pelo Belenenses.