Partida Benfica 2x0 Sporting na Liga Zon Sagres 2013

É tudo do directo do Vavel Portugal do Clássico dos Clássicos. Esperamos que tenha apreciado e acompanhado ao pormenor todas as incidências deste grande jogo. Consulte o nosso site para observar a análise a este Derby Lisboeta.

Finalizada a partida foi notória a superioridade encarnada sobre um Sporting que desiludiu e que nada se assemelhou ao Sporting que foi à Luz disputar o jogo da Taça de Portugal. Com dois golos, que poderiam ter sido mais, o Benfica sentenciou a partida e relegou o Sporting para o 3º lugar do Campeonato, a 5 pontos de distância. Uma vitória que se escreveu ao ritmo do Tango, com dois grandes golos dos argentinos Gaitán e Enzo Perez.

90+2' ACABA A PARTIDA. O BENFICA VENCE POR 2-0 E É AINDA MAIS LÍDER

90+1' Ouvem-se "OLÉS" na Luz ao ritmo dos jogadores

90' CARTÃO AMARELO PARA CÉDRIC, depois de falta dura sobre Gaitán.

87' CARTÕES AMARELOS PARA MAURÍCIO E GAITÁN

87' Enorme confusão, com jogadores de ambos os lados a entrarem em despique.

86' SUBSTITUIÇÃO NO BENFICA - Entra Cardozo, Saí Enzo Perez. Enzo saí com uma tremenda ovação

83' PRIMEIRO REMATE DO SPORTING ENQUADRADO NA BALIZA, por Fredy Montero, mas sem perigo novamente

81' SUBSTITUIÇÃO NO SPORTING - Entra Carlos Mané, Saí Slimani

79' CARTÃO AMARELO PARA ROJO, após falta feia.

78' SUBSTITUIÇÃO NO BENFICA - Entra Ruben Amorim, Sai Rodrigo

76' GOLAÇOOOOOOOOOOOOOO DO BENFICA. ENZO PÉREZ FINTA ERIC DIER E REMATA SEM HIPÓTESE PARA PATRÍCIO

74' Confusão na área do Benfica após cruzamento de Heldon, com a bola a sobrar no meio da área das águias para Magrão que não consegue rematar.

71' SUBSITUIÇÃO NO SPORTING - Entra Gerson Magrão, Saí Piris. Dier passa para o centro da defesa e Rojo para a esquerda

71' Nova investida do Benfica, com remate cruzado de Markovic. Sem perigo para a baliza do Sporting.

68' SEGURO RUI PATRÍCIO, após remate forte de Rodrigo numa jogada rápida de contra ataque

64' CARTÃO AMARELO PARA FEJSA. Devido às várias faltas do sérvio

63' BOM REMATE. Heldon foge a Maxi Pereira na esquerda da ofensiva do Sporting e remata cruzado. Um pouco por cima da barra

62' SUBSTITUIÇÃO NO SPORTING - Entra Diego Capel, Saí André Martins

61' Mais uma mau passe de Eric Dier ainda no meio campo defensivo do Sporting, Lima remata de primeira para supreender Patrício mas o guarda redes defende.

59' Adrien centra a bola a partir de um livre na esquerda e Eric Dier no segundo poste cabeceia ao lado.

57' Eric Dier cobra o livre que não passa da barreira. Passou o perigo

57' Atenção ao livre para o Sporting, falta de Fejsa sobre Heldon em posição frontal à baliza de Oblak

55' Rodrigo bate o livre em força mas a bola acaba por sair à figura de Rui Patrício.

54' Falta de Maurício em zona perigosa para a baliza do Sporting

51' Primeira subida perigosa de Cédric pela direita, bom cruzamento mas Enzo Pérez surge a cortar a bola

49' JOGADA SOBERBA DO BENFICA. Grande troca de bola, Markovic pica a bola para Rodrigo que por pouco falha a baliza do Sporting. Temos jogo

46' Leonardo Jardim coloca no aquecimento Capel, Wilson Eduardo e Magrão

45' O SPORTING DÁ O PONTAPÉ DE SAÍDA PARA A SEGUNDA PARTE

O Benfica lidera ao intervalo da partida, com um golo de Gaitán. O marcador traduz o que foi a primeira parte, um Benfica muito dominante, a pressionar alto o Sporting e a anular as investidas ofensivas dos leões. Markovic, Gaitán e Rodrigo numa primeira de metade de grande nível acrescentaram muita velocidade ao jogo e ao ataque das águias. A táctica de Leonardo Jardim parece não estar a surtir efeito visto que falta o construtor de jogo a partir de trás. Nota-se que o Sporting sente muito a falta de William Carvalho, sendo assim fácil anular quer Montero quer Slimani. Espera-nos uma segunda parte de nervos e de muita vivacidade.

45' FIM DA 1ª PARTE

43' Cruzamento venenoso de Siqueira, mas muito bem Patrício amarra a bola

42' Remate de Rodrigo para fora. Descaído para a esquerda, foge para o centro e tenta o remate que sai longe da baliza

39' QUASE O SEGUNDO DO BENFICA. Novamente Gaitán a passe de Garay, isola-se e tenta pôr a bola por cima de Patrício. Fica o perigo

37' Jogada de insistência pela esquerda do Sporting, Heldon e Rojo cruzam com perigo mas Montero usa a mão para tentar desviar a bola

33' Montero lança Heldon na direita que baila em frente a Maxi mas acaba por perder a bola. Tentativa de ripostar por parte do Sporting

31' Rosca de Heldon numa tentativa de remate de primeira

27' Cruzamento de Maxi Pereira na direita e o extremo Gaitán aparece no meio da área do Sporting para finalizar. Já se estava a advinhar o golo benfiquista

27' GOLOOOOOOOOOOO DO BENFICA. NICO GAITÁN MERGULHA E CABECEIA PARA DENTRO DA BALIZA DO SPORTING. ESTÁ FEITO O PRIMEIRO

26' QUE PERIGO. Num lance caricato, Rojo surge a cortar uma investida de Rodrigo mas a bola ressalta nas pernas do espanhol e quase trái Patrício

24' ESTEVE À VISTA O GOLO DO BENFICA. Na sequência de um canto, Luisão surge sozinho e remata um pouco por cima da baliza do Sporting.

22' Lima cruza para área à procura de Gaitán, surge Cédric a cortar para canto

21' Perda de bola de Eric Dier, Rodrigo contra-ataca rapidamente e lança Markovic que atira fraco para as mãos de Rui Patrício.

17' Slimani aparece isolado na sequência do livro de Adrien mas estava em fora de jogo

16' CARTÃO AMARELO PARA ENZO PÉREZ, entrada ríspida a Adrien Silva. Atenção ao livre

15' O Benfica entrou a mandar no jogo, mas o Sporting já conseguiu equilibrar. Jogo bastante rápido

13' Novo entendimento entre Montero e Slimani, sendo que o argelino não consegue dominar a bola. Poderia-se isolar

10' Momento perigoso. Rui Patrício chuta a bola com o seu pior pé que acerta em Lima e por pouco não entra na baliza do Sporting

9' Primeira boa iniciativa do Sporting, entendimento entre Slimani e Montero que acaba num bom alívio da defesa do Benfica

5' OUTRA VEZ RODRIGO, que foge a Maurício e remata ao lado da baliza do Sporting

2' Primeiro canto para o Benfica após cabeceamento perigoso de Rodrigo

1' Gaitán entra na grande área do Sporting mas demora muito a efectuar o remate. Começa bem o derby

0' JÁ ROLA A BOLA NO ESTÁDIO DA LUZ, começa o derby eterno

20:14 Tudo preparado para o derbi dos derbies, está quase o pontapé de saída

20:12 ENTRAM AS EQUIPAS EM CAMPO, ao som do hino do Benfica.

20:03 Ao contrário do que aconteceu no domingo, hoje a Águia Vitória fez o seu voo habitual à volta da Luz

20:02 Quer os jogadores do Benfica quer os do Sporting recolhem aos balneários para as ultimas instruções

19:58 É de salientar que ficaram na bancada Ivan Cavaleiro pelo Benfica, Jefferson e Vitor pelo Sporting relativamente aos convocados

19:44 Primeira grande ovação no Estádio da Luz, sobe o Benfica ao relvado

19:40 Entra a equipa do Sporting no relvado para os habituais exercícios de aquecimento

19:37 Já aquecem os guarda-redes das duas equipas, Rui Patrício e Oblak

19:30 SUPLENTES DO SPORTING - Marcelo Boeck, Ruben Semedo, Gerson Magrão, Carlos Mané, Carrillo, Capel e Wilson Eduardo

19:30 SUPLENTES DO BENFICA - Artur Moraes, Sílvio, Jardel, Ruben Amorim, André Gomes, Cardozo e Sulejmani

19:25 ONZE INICIAL DO SPORTING - Rui Patrício, Cédric, Maurício, Rojo, Piris, Eric Dier, Adrien Silva, André Martins, Heldon, Montero e Slimani

19:25 ONZE INICIAL DO BENFICA - Oblak, Maxi Pereira, Luisão, Garay, Siqueira, Fejsa, Enzo Pérez, Gaitán, Markovic, Rodrigo e Lima

19:24 SURGEM OS ONZES INICIAIS. Os dois técnicos não mudam nada em relação a domingo

15:48. Que o jogo decorra com profissionalismo, brio, desportivismo e «fair-play». Que os rivais eternos sabiam respeitar-se mutuamente, respeitando assim também o desporto, a modalidade e os adeptos, que olham para os executantes do espectáculo como figuras a seguir. Essa responsabilidade deverá ser primordial, e sem ela nenhuma competição é digna desse nome. Que o exemplo de 1983, personificado nos capitães Humberto Coelho e Manuel Fernandes seja seguido: este é o desejo de VAVEL.com para a partida!

15:40. No Domingo, estes foram os onzes apresentados por Jorge Jesus e Leonardo Jardim: Oblak; Maxi Pereira, Garay, Luisão e Siqueira; Fejsa e Enzo Perez; Markovic e Gaitan; Lima e Rodrigo, pelo Benfica e Rui Patrício; Cedric, Maurício, Rojo e Piris; Dier, Adrien e André Martins; Slimani, Montero e Heldon, pelo lado do Sporting. O Benfica não apresentou surpresas, o Sporting fez saltar Heldon (foto: Miguel Barreira) para o onze e Slimani para a frente de ataque, com Montero a posicionar-se atrás do argelino, num «falso 10». André Martins deverá desempenhar tarefas de médio interior, apesar de na teoria se apresentar numa das alas.

15:37. Depois da vistoria e das obras de última hora feitas na cobertura da Luz, houve luz verde para que o «derby» avance. Depois do adiamento, que procedeu a queda de detritos provenientes do isolamento térmico e a queda de uma chapa de zinco (foto em: abola.pt) nas bancadas já desertas, o Benfica x Sporting irá mesmo realizar-se, às 20:15 horas, com total concordâncias de ambas as partes. O Sporting queixou-se do tratamento dado aos seus adeptos, que foram os últimos a deixarem o recinto.

15:29. Jefferson é a grande novidade no lote de convocados do Sporting, o lateral ficou de fora das opções para Domingo mas foi agora chamado por Leonardo Jardim, devendo começar no banco leonino. No Benfica, Djuricic foi foi riscado da lista, Cavaleiro, pelo contrário, poderá ser opção para Jorge Jesus.

15:24. No Sporting, William Carvalho e Jefferson são baixas de vulto, o primeiro devido a castigo e o segundo devido a uma lesão. Eric Dier está na linha da frente para substituir William, enquanto que o paraguaio Ivan Píris deverá fixar na lateral esquerda.

15:22. A grande incerteza que paira sobre o jogo é a utilização de Cardozo, que pode gozar da condição de titular ou somente de substituto. O Tacuara costuma ser um perigo total diante dos «leões», mas a boa dinâmica ofensiva de Rodrigo e Lima poderá convecer Jorge Jesus a voltar a apostar nos dois avançados que compõem o ataque encarnado desde a lesão de Cardozo, na partida efervescente da Taça de Portugal, 4-3 a favor dos benfiquistas.

15:14. Ambos os clubes vêem de empates: o Benfica tropeçou em Barcelos, empatando 1-1 com o Gil Vicente, enquanto o Sporting ficou-se por um nulo diante da Académica, em Avalade. Nas últimas 4 jornadas o Sporting esbarrou em três nulos: 0-0 contra a Académica, 0-0 contra o Estoril e 0-0 ante o Nacional. No meio da seca de golos, Montero acumula 7 jogos sem marcar, incluindo as partidas da Taça da Liga.

15:07. O Benfica lidera a classificação da Liga, com 40 pontos, 32 golos assinados e 13 concedidos. O Sporting coloca-se logo atrás, com 38 pontos, 35 tentos marcados e 10 sofridos. O clube de Alvalade é o ataque mais concretizador do campeonato assim como a defesa menos batida. Montero é o ilustre marcador leonino, com 13 golos no campeonato, os mesmos que Jackson Martínez, do FC Porto. Por banda do Benfica, Lima é o melhor artilheiro na Liga, com 8 golos.

14:53. Na última partida (2012/2013) para a Liga no palco da Luz, o Benfica venceu por 2-0, com golos de Gaitán e Lima, este último fruto de uma jogada fenomenal que desembocou num golo de antologia do avançado brasileiro. Já durante esta temporada, na 3ª jornada, o Sporting recebeu o Benfica até esteve em vantagem, com um golo de Montero. Markovic empatou. Cardozo, até então fora da competição, estreou-se na época 2013/2014 entrando a meio da partida. Salvio lesionou-se nesse e jogo e está, desde esse dia, a contas com uma lesão no joelho.

14:48. Poucos foram, nas últimas 40 décadas, os jogos da Liga, na Luz, que proporcionaram 6 golos ou mais. O mais recente remonta ao ano de 1999, jogado ainda na antiga Luz: um emociante 3-3, com golos encarnados de Kandaurov, Poborsky e Nuno Gomes e tentos verdes de Iordanov (2) e Rui Jorge. Antes desse «derby», temos de recuar até 1970/1971, aquando do Benfica 5-1 Sporting, jogado a 27 de Dezembro de 1970. O último desafio com mais golos da História do «derby» lisboeta foi disputado no dia 13 de Janeiro de 1963: 4-3, com um bis de José Torres, um golo de Eusébio e outro de Santana. Pelos «leões» marcaram Morais, Pérides e Géo Carvalho.

14:37. O Estádio da Luz foi palco de uma das mais dramáticas partidas dos últimos anos, repleta de intensidade e surpresa: decorria a temporada 2004/2005 quando, aos 83 minutos de jogo, Luisão cabeceava para as redes de Ricardo, decidindo praticamente a contenda do título de campeão nacional, argumento que se debatia entre Benfica e Sporting. Na penúltima jornada, o golo do central brasileiro permitiu ao Benfica suplantar o rival e ficar a 1 ponto do título.

14:31. Neste milénio, o Sporting conta apenas com duas vitórias na Luz no âmbito da Liga, e ambas pela mesma conta: 1-3, tanto na época 2003/2004 como na época 2005/2006. Na primeira, Elpídio Silva, Rochemback e Sá Pinto marcaram, contra o golo solitário de Luisão. Na segunda, um bis de Liédson e um golo de Sá Pinto afundaram o Benfica de Ronald Koeman, que assinou o seu único tento por Simão Sabrosa.

14:22. O Sporting não consegue balançar as redes encarnadas na Luz (para a Liga) desde o longínquo dia 29 de Abril de 2007, altura em que Liédson marcou logo ao segundo minuto desse «derby». Miccoli empataria a partida mais tarde, que acabaria com um 1-1, decorria a 27ª jornada da Liga portuguesa. Passaram 628 minutos desde que os «leões» marcaram um golo às «águias» na Luz.

14:19. O Benfica leva vantagem nos registos dos últimos anos em termos de jogos na Luz, a contar para o campeonato: nas últimas cinco partidas o Benfica nunca permitiu veleidades ao Sporting, vencendo todos os cinco encontros sem sequer sofrer um único golo. Os benfiquistas marcaram 9 golos nesse período de jogos, vencendo quatro dessas partidas por 2-0, e uma delas pela margem mínima de 1-0. Em 2012/2013 o Benfica bateu o Sporting por 2-0, com golos de Lima e Gaitán, em 2011/2012 registou-se um 1-0 decidido por Javi Garcia, em 2010/2011 novo 2-0 com bis de Cardozo, na época do título, 2009/2010, marcaram Cardozo e Aimar, e em 2008/2009 os marcadores foram Reyes e Sídnei.

14:08. Depois do adiamento do passado Domingo, o jogo realizar-se-á mesmo, apesar da forte chuva e do alerta amarelo dado pela Protecção Civil. Na sequência dos caricatos incidentes de Domingo, o Estádio da Luz foi evacuado e o jogo não pôde ter lugar, pois a lã de rocha e as placas de zinco constituiram uma ameaça à segurança dos 60.000 adeptos presentes no Estádio.

14:05. Sejam bem-vindos ao grandioso e emocionante «derby» lisboeta, partida histórica que se jogará hoje às 20:15 horas no Estádio da Luz: Benfica x Sporting para a Liga Zon Sagres, 18ª jornada, siga com VAVEL.com todas as incidências e lances do jogo, todos os golos e momentos de tensão! Hoje, Terça-feira, deverá ser de vez: o «derby» será hoje e todas as garantias de segurança foram dadas hoje ao fim da manhã pelas entidades competentes.