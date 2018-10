Porto x Sporting na Taça de Portugal 2014

Já perto do fim Carrillo que havia entrado minutos antes fez o 1-3 final, e carimbou a passagem dos leões para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. O Porto sofreu a sua primeira derrota nesta temporada, e novamente com Marco Silva a ser o obreiro de tal proeza, ele que já havia vencido no Dragão pelo Estoril na última temporada. Esperemos que tenham gostado de mais este directo , continuem acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

O Porto cometeu muitos erros defensivos e no ataque Jackson Martinez foi sempre o mais inconformado. Porém o colombiano falhou uma grande penalidade logo abrir a segunda parte, e esse lance «matou» psicologicamente a equipa e deixou os leões tranquilos e seguros de si.

Vitória justa do Sporting que foi melhor equipa em grande parte do encontro. Os leões tiveram mais controlo do jogo embora acabe por não ter mais posse de bola. No meio-campo William Carvalho pautou os ritmos e deu sempre as melhores soluções na saída para o ataque.

FINAL DA PARTIDA!!! O SPORTING VENCE O PORTO POR 1-3 E ESTÁ NA 4ª ELIMINATÓRIA DA TAÇA DE PORTUGAL!

89' Bom remate de Rosell para boa defesa de Andrés Fernandez.

88' Cartão amarelo para Adrien Silva.

86' Alteração no Sporting, saiu João Mário e entra Rosell.

83' GOOOLLOOO DO SPORTING!!! Slimani remata Andrés Fernandez defende, mas a bola cai nos pés de Carrillo que de baliza aberta só tem de empurrar para o fundo das redes.

81' Brahimi com espaço remata cruzado e a bola toca ainda na malha lateral da baliza.

77' Alteração no Sporting, saiu Diego Capel e entra Carrillo.

75' Cartão amarelo para Cédric por derrubar Quintero.

73' Substituição no Porto, saiu Adrián López e entra Brahimi.

72' Na resposta Nani atira de muito longe por cima da barra portista.

71' Danilo a cruzar na direita e Jackson de cabeça faz a bola passar muito perto do poste de Rui Patrício.

70' Cartão amarelo para Jonathan Silva por rasteirar Herrera.

70' Alteração no Sporting, saiu Montero e entra Slimani.

68' Quase o empate!!! Livre de Tello e Marcano de cabeça obriga Rui Patrício uma enorme defesa.

63' Remate cruzado de Cédric com a bola a não passar longe do poste direito.

60' Quinze minutos da segunda parte com o Porto a falhar uma grande penalidade por Jackson Martinez e o Sporting a sentir-se mais seguro agora no jogo, controlando a posse de bola e esperando a iniciativa portista.

56' Cruzamento de Jonathan Silva e William Carvalho ao segundo poste remata de primeira para grande defesa de Andrés Fernandez.

54' Cartão amarelo para Danilo por derrubar Diego Capel.

52' Defende Rui Patrício!!! Paradinha de Jackson e o guarda-redes adivinha o lado e defende o remate.

51' Grande penalidade para o Porto!!! Falta de Maurício sobre Jackson que sai em posição de fora de jogo no momento do passe. O central leonino vê amarelo.

48' Remate de Danilo ainda de longe com a bola a sair ao lado.

Ao intervalo dupla substituição no Porto, saíram Óliver Torres e Casemiro e entraram Tello e Rúben Neves.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O PORTO!

Quatro minutos volvidos Jackson isolado fez o empate na partida, mas em nova falha da defesa portista, Maicon aliviou mal a bola e esta caiu nos pés de Nani que num remate colocado deu nova vantagem aos leões. Esperemos que a segunda parte seja igual ou ainda de melhor nível.

Nani atirou ao poste logo no minuto inicial e Jackson Martinez respondeu logo a seguir, mas o esférico foi tirado em cima da linha de baliza. A meio da primeira parte Adrián falhou o golo na cara de Rui Patrício e logo a seguir o Sporting chegou ao golo, num auto-golo do central Marcano.

Que primeira parte! Jogo de ritmo elevado com as duas equipas a procurarem a baliza. O Porto com maior domínio de bola, mas o Sporting a controlar as operações com um meio-campo mais forte e a ganhar sempre as segundas bolas.

INTERVALO NA PARTIDA! O SPORTING VENCE POR 1-2!

44' Remate de longe de Casemiro com Rui Patrício a defender com segurança.

39' GOOLLLLOOO DO SPORTING!!! Erro da defesa portista, a bola chega a Nani e ainda de fora da área remata em jeito e não dá hipóteses a Andrés Fernandez.

35' GOOLLOOOO DO PORTO!!! Quintero isola Jackson Martinez e na cara de Rui Patrício faz um chapéu empatando a partida.

31' GOOLLLOOO DO SPORTING!!! Cruzamento de Jonathan Silva e Ivan Marcano de cabeça faz um auto-golo.

29' Cartão amarelo para Nani por falta sobre Casemiro.

24' Quase marca o Porto!!! Adrián López isolado remata para defesa de Rui Patrício e na recarga Herrera atira de cabeça para defesa do guardião leonino.

20' Na sequência do livre Maurício de cabeça faz a bola cair em cima das redes de Andrés Fernandez.

19' Cartão amarelo para Casemiro por derrubar Diego Capel.

15' Quinze minutos de jogos com uma ocasião de golo para cada lado, com o Porto assumir as despesas do encontro e o Sporting na expectativa explorando o erro portista.

12' Jogada de Quintero descaído pela direita atirar em jeito e a bola passa muito perto da barra leonina.

7' Agora é Herrera a ganhar a bola na esquerda e já dentro da área remata para defesa segura de Rui Patrício.

4' Responde o Porto!!! Cruzamento de Óliver na esquerda com Jackson a desviar ao segundo poste e a bola a ser tirada junto da linha de golo para canto.

1' Grande ocasião para o Sporting!!! Nani levou a bola e de fora da área remata como esférico a bater em cheio no poste.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU O SPORTING!

16:58. Entram as equipas no relvado com o trio de arbitragem na frente.

16:46. As duas equipas recolhem neste momento aos balneários para ouvirem as últimas indicações. Daqui a pouco o apito inicial do Porto x Sporting.

16:30. Os vinte e dois jogadores já estão no relvado do Dragão com as bancadas a ficarem cada vez mais compostas, o sector destinado aos adeptos do Sporting já está praticamente cheio.

16:28. Já Marco Silva faz sentar no banco de suplentes, Marcelo, Naby Sarr, Carrillo, Carlos Mané, Rosell, Slimani e Miguel Lopes.

16:26. No banco de suplentes Lopetegui tem a seu lado, Fabiano, Tello, Aboubakar, Ricardo Quaresma, Diego Reyes, Brahimi e Rúben Neves.

16:21. Os guarda-redes das duas equipas já vão fazendo os exercícios de aquecimento.

16:17. O Porto alinha com, Andrés Fernandez, na defesa Danilo, Maicon, Ivan Marcano e José Angel, o meio-campo com Casemiro, Herrera e Óliver Torres, na frente de ataque Adrián López, Quintero e Jackson Martinez.

16:14. Já temos também o onze oficial do Porto com várias alterações efectuadas por Lopetegui.

16:13. O Sporting alinha de início com, Rui Patrício, a defesa com Jonathan Silva, Paulo Oliveira, Maurício e Cédric, o meio-campo com William Carvalho, Adrien Silva e João Mário, no ataque Diego Capel, Montero e Nani.

16:10. Já temos o onze oficial do Sporting, com destaque para o regresso de Maurício.

16:05. Os jogadores do Sporting já pisaram o bem tratado relvado do Estádio do Dragão. O sector reservado aos 4000 adeptos leoninos já se vai compondo embora as claques ainda não tenham entrado no recinto.

15:45. A viagem foi curta até ao palco do jogo e os autocarros que transportam os dois conjuntos já se encontram dentro do parque de estacionamento do Estádio do Draagão.

15:30. As duas equipas já abandonaram os respectivos locais de estágio. O Porto em Espinho e o Sporting em Vila Nova de Gaia já se encontram a caminho do Estádio do Dragão.

15:20. Ricardo Quaresma é uma das figuras da partida desta tarde. O extremo formado no Sporting alinhou com a camisola verde e branca desde 1997 a 2003, sendo esta a segunda passagem pelos azuis e brancos, depois de ter jogado nas temporadas de 2004 a 2008. Quaresma conquistou esta competição ao serviço das duas equipas, pelos leões em 2001-2002, derrotando na final o Leixões por 1-0 e pelo Porto em 2005-2006 ao vencer também por 1-0 o Vitória de Setúbal, com a curiosidade de nas meias-finais os dragões terem derrotado a formação leonina, no Estádio do Dragão na marcação de grandes penalidades por 5-4, depois do 1-1 ao cabo de 120 minutos.

15:10. De relembrar que na caminhada para o sucesso na edição 2007/2008 da Taça de Portugal, o Sporting realizou, em Alvalade, uma das mais eloquentes e exuberantes exibições, batendo de modo marcante o rival Benfica por 5-3, na meia-final da prova: os golos leoninos foram apontados por Djaló (2), Vukcevic, Derlei e Liédson. Os tentos vermelhos tiveram assinatura de Rui Costa, Nuno Gomes e Cristian Rodríguez.

15:05. Marco Silva, por seu turno, corroborou a qualidade portista e assegurou que o rival irá entrar com o desejo de dominar o encontro logo a partir do primeiro minuto: «Estamos preparados para uma entrada forte do FC Porto. Em Alvalade também tinham essa estratégia mas a nossa entrada foi forte e conseguimos surpreendê-los. Isso aconteceu por mérito nosso. Temos de entrar fortes para não sermos surpreendidos como eles foram aqui em Alvalade», disse.

15.05. Julen Lopetegui elogiou, na antevisão da partida, o poderio sportinguista: «O Sporting é uma equipa muito intensa, com muita energia, agressiva e pressionante. Conhecemos bem as armas que o nosso adversário vai utilizar e nós vamos utilizar as nossas para vencer», afirmou o técnico do FC Porto, que declarou ter «muito claras as ideias sobre a partida».

15:00. Os desequilibradores presentes do Estádio do Dragão serão muitos, dada a proliferação de tecnicistas em ambas as equipas. Brahimi, Óliver, Tello e Quaresma poderão ser os mais virtuosos com a bola nos pés por banda do FC Porto, enquanto na formação do Sporting pontificam os talentos de Nani, João Mário, Carlos Mané ou Carrillo. Esperam-se duelos acesos e interessantes nas faixas laterais. Deste lote de ameaças, Brahimi e Nani são os mais goleadores: de lembrar que o médio argelino brilhou diante do BATE Borisov (na estreia na Liga dos Campeões) ao marcar 3 tentos.

14:55. Slimani é o avançado no qual os sportinguistas depositam as suas esperanças, enquanto nas hostes do Dragão Jackson Martínez é o goleador em quem todos os portistas confiam. O colombiano do FC Porto conta com 5 golos no campeonato (9 em todas as provas) e foi recentemente estrela da partida contra o Shakhtar Donetsk, para a fase de grupos da «Champions»: Jackson entrou e marcou os 2 golos que permitiram ao Porto empataram a contenda (2-2). Já Slimani leva 4 golos na Liga - Benfica, Gil Vicente e Penafiel foram as vítimas.

14:50. Esta será a segunda vez que o clássico Porto x Sporting ganha vida esta temporada: numa partida da sexta jornada da Liga portuguesa, o Sporting recebeu o rival portista: o golo madrugador de Jonathan Silva não chegou para dar a vitória aos da casa, já que um auto-golo do central Naby Sarr deixou o placard em 1-1. O Sporting foi elogiado pela sua brilhante primeira parte, o Porto pela resposta dada na segunda metade, graças às entradas de Óliver e Tello.

14:45. O Porto vem de uma vitória caseira frente ao SC Braga, para a liga portuguesa. O triunfo colocou fim a uma série de três empates no campeonato (Vitória de Guimarães, Boavista e Sporting) e voltou a animar o clube da cidade Invicta - os golos foram marcados por Martins Indi e Quintero (2-1). Já o Sporting vem de uma vitória motivadora sobre o Penafiel, no reduto dos durienses: golos de Slimani (2), Nani e Montero.

14:40. Nani e Rui Patrício sabem o que é festejar a conquista da Taça de Portugal: Nani celebrou a triunfo na temporada 2006/2007 e Rui Patrício festejou quer em 2006/2007 como em 2007/2008. Ainda assim o guarda-redes titular que pontificava no Sporting à data da primeira Taça vencida por Paulo Bento era ainda o internacional Ricardo - o Sporting bateu então o Belenenses por 1-0, com um golo de Liédson aos 87 minutos.

14:30. Liédson é o goleador do novo milénio no que toca a clássicos da Taça de Portugal entre Porto e Sporting: o brasileiro apontou 3 golos em todas as partidas que realizou contra o Porto, sendo o matador mais profícuo desde 2000 até aos dias de hoje em clássicos SCP x FCP. Atrás de si estão Falcão, com 2 golos, Rodrigo Tiuí, também com 2 tentos, e Capucho, igualmente com 2.

14:20. A última vez que o Porto recebeu o Sporting para a Taça de Portugal (na época de 2009/2010), os anfitriões esmagaram o clube de Alvalade por 5-2, nos quartos-de-final da prova: os golos azuis e brancos foram marcados por Falcão (2), Rolando, Varela e Mariano González, os tentos leoninos foram apontados por Izmailov e pelo «levezinho» Liédson.

14:10. A decisão através da marca das grande penalidades também poderá ser hoje uma realidade: em 36 partidas, apenas duas foram decididas mediante a marcação dos «penalties», as ocasiões registaram-se em 2006 e 2008. Em ambas as partidas registou-se um empate 1-1 e na decisão final o resultado também foi o mesmo, 5-4 após grandes penalidades, ambas as decisões a favor do FC Porto.

14:00. Os duelos da Taça entre Porto e Sporting têm uma acentuada tendência para necessitarem do prolongamento para que o jogo se decida: desde 1978, Porto e Sporting recorreram o prolongamento por 10 ocasiões em 20 jogos. De registar os cinco jogos consecutivos em que o prolongamento foi necessário: entre 1994 e 2000, cinco eliminatórias recorreram ao tempo extra, o que atesta o equilíbrio entre formações.

13:55. O FC Porto já recebeu por 16 vezes a visita do rival Sporting em jogos para a Taça de Portugal: por 10 ocasiões os Dragões foram superiores aos Leões. Apenas por quatro vezes foi o Sporting capaz de estragar a festa ao clube portista no seu próprio estádio (1944/1945, 1953/1954, 1965/1966 e 1986/1987). Na última dessas partidas, a formação leonina precisou de prolongamento para bater o anfitrião: Mário Coelho, aos 119 minutos, deu a vitórias aos Leões, a 10 de Maio de 87.

13:50. O Sporting já venceu a Taça de Portugal 15 vezes (1940/1941, 1944/1945, 1945/1946, 1947/1948, 1953/1954, 1962/1963, 1970/1971, 1972/1973, 1973/1974, 1977/1978, 1981/1982, 1994/1995, 2001/2002, 2006/2007 e 2007/2008). O Porto arrecadou o troféu por 16 ocasiões (1955/1956, 1957/1958, 1967/1968, 1976/1977, 1983/1984, 1987/1988, 1990/1991, 1993/1994, 1997/1998, 1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2005/2006, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011).

13:45. A última vez que o FC Porto conquistou a Taça de Portugal foi em 2010/2011, sob o comando de André Villas-Boas. Nessa edição, o Porto goleou por 2-6 o Vitória de Guimarães, com golos de James Rodríguez (3), Varela, Rolando e Hulk. Facto curioso: em ambas as finais ganhas (por Sporting e Porto) o Benfica foi a equipa derrotada pelos vencedores na meia-final, tanto em 2007/2008 como em 2010/2011.

13:40. A última vez que o Sporting ergueu a Taça de Portugal foi em 2007/2008, sob o comando técnico de Paulo Bento. Nessa edição, o Sporting também enfrentou o Porto, de Jesualdo Ferreira, na final: o encontro apenas foi resolvido no prolongamento, com dois golos do avançado brasileiro Rodrigo Tiuí, aos 111 e 117 minutos.

13:35. Quis o sorteio que Porto e Sporting se defrontassem logo na primeira eliminatória em que as duas equipas estão presentes. Ambas as formações já se enfrentaram 14 vezes em meias-finais da Taça de Portugal e 7 vezes na grande final, num total de 36 duelos em todas as fase da competição. A primeira vez que Porto e Sporting se encontraram, no âmbito da Taça, foi em 16 de Abril de 1944: o FC Porto, em casa, bateu o Sporting por 2-0.

13:30. Seja bem-vindo à transmissão, , do jogo emocionante da terceira eliminatória da Taça de Portugal, Porto x Sporting . Vavel.com irá acompanhar o duelo minuto a minuto, cobrindo todas as análises, prognósticos e relato da partida.