Resultado Jogo Benfica x Boavista na Liga NOS 2015 (2-0)

18:00. Vitória natural e tranquila do Benfica, que nunca soube ser dinâmico e assaz como noutras partidas; entrando lento e moroso no jogo, o Benfica demorou a colocar o Boavista em sentido. Por seu turno, os axadrezados foram uma nulidade total, limitando-se a defender e a despejar bolas para fora do terreno de jogo. Gonçalo Guedes deu um pontapé no marasmo aos 38 minutos, assistido por Gaitán. Depois de 3 bolas no ferro, os encarnados viriam a matar o jogo, com o recém-entrado Carcela a marcar aos 89.

Apito final

90+3'. Ovação para o mágico Gaitán, 46 mil adeptos aplaudem o argentino e também a entrada do jovem Renato.

90+3'. Substituição na formação do Benfica: Sai Gaitán e entra Renato Sanches.

90+2'. Cartão vermelho para Idris, que agrediu Eliseu com uma entrada por trás e viu segundo amarelo.

90'. Três minutos para serem jogados neste final de encontro.

90'. Carcela entrou bem na partida, rápido, a querer desestabilizar.

89'. Gooolooo do Benfica! Gaitán centrou ao segundo poste, Mitroglou cabeceou ao poste...Carcela, na ressaca, atirou para as redes desertas!

86'. Primeiro remate do Boavista em toda a partida, executado por Luisinho, mas para fora, sem perigo.

86'. Luisinho marcou o livre, Luisão ergueu-se e cabeceou para longe.

85'. Cartão amarelo ridículo dado a Samaris: nem tocou no adversário. Mais um lance cómico protagonizado pelo árbitro.

83'. Mitroglou está em campo mas não se nota, verdadeiramente: totalmente apagado o grego.

81'. Entrada ríspida e perigosa sobre Gaitán: mais do mesmo, sem amarelo mostrado. Fraca exibição do juiz da partida.

80'. Substituição na formação do Benfica: Sai Jonas e entra Mehdi Carcela.

78'. Cartão amarelo para Idris, finalmente.

78'. Substituição na formação do Boavista: Sai Anderson Carvalho e entra Bukia.

77'. Livre de Talisca...a bola ressalta na barra e beija a barra! Mika novamente batido!

75'. Jonas no um-para-um, tenta passar pelo último defesa mas não tem pernas para a mudança de velocidade.

73'. Cartão amarelo para Anderson Carvalho por falta dura sobre Eliseu.

71'. Em velocidade, Guedes passa por dois oponentes, fica na cara do golo...mas prefere assistir...ninguém! Má decisão.

69'. Benfica atabalhoada nas jogadas ofensivas: Gaitán desperdiça passe, mata a jogada de ataque.

66'. Eliseu cruza para a área, corta a defesa do Boavista.

63'. Substituição na formação do Boavista: Sai Uchebo e entra José Manuel.

61'. Guedes furou pelo miolo, assistiu Jonas, este rematou em jeito mas acertou no poste! Mika nem se mexeu!

57'. Jonas remata já dentro da área, mas a bola é bloqueada pela linha defensiva do Boavista.

56'. Substituição na formação do Boavista: Sai Afonso Figueiredo e entra Renato Santos.

55'. Substituição na formação do Benfica: Sai Raúl Jiménez e entra Mitroglou.

54'. Boavista mais solto mas ainda assim sem ter rematado à baliza ainda.

53'. Afonso Figueiredo vê cartão amarelo por sucessão de faltas.

51'. Assobios assertivos contra a displicência com que Talisca executou um livre lateral.

47'. O Boavista adiantou as suas linhas, nova atitude nesta segunda parte por parte dos axadrezados.

46'. Recomeça a partida na Luz.

Segundo tempo

16:53. Jogo morno, calmo e monótono na Luz, muito por causa do comportamento super-defensivo do Boavista. O Benfica, pouco dinâmico, encontrou várias dificuldades para chegar ao golo, que aconteceu aos 38 minutos, devido à genialidade de Gaitán (sétima assistência para golo nesta Liga) e à finalização excelente do jovem Gonçalo Guedes.

Intervalo

45'. Fim da primeira parte, jogo monótono que tem sido dominado inteiramente pelo Benfica, enquanto o Boavista se limita a defender.

41'. Gaitán tem sido massacrado com faltas mas nem por isso os seus marcadores viram, ainda, o cartão amarelo.

40'. Finalmente o Benfica a materializar a superioridade de posse de bola em golo.

38'. Gooolooo do Benfica! Golaço, cruzamento rasteiro de Gaitán para a zona frontal da área, Guedes, de primeira, rematou com precisão!

37'. Gaitán cruza para a área, Mika sai da baliza mas antes, Vinicius alivia o perigo, de cabeça.

34'. Descontentamento vindo das bancadas: ouvem-se os primeiros assobios na Luz.

33'. Falta dura de Idris sobre Gaitán, o juiz, mal, deixa a jogada seguir.

31'. O Boavista é nulo: limita-se a chutar bolas para longe.

30'. Meia hora de jogo e nenhum remate do Boavista; o Benfica, lento e nada dinâmico, não descobre o caminho da baliza.

28'. Jardel, desconcentrado, falhou o passe e colocou a bola fora devido à pressão de Uchebo.

24'. Sílvio lançou Jiménez pelo corredor direito, este desperdiça o lance chutando para fora...que péssimo movimento...

21'. O Boavista remete-se totalmente ao seu meio-campo, não esboçando qualquer vontande de contra-atacar.

18'. Jonas rematou o livre directo, a barreira interceptou, passou o perigo para o Boavista.

17'. Tiago Mesquita entrou de carrinho sobre Guedes, livre em zona frontal para o Benfica.

15'. Guedes ganha a ressaca, centra para o segundo poste...Jiménez cabeceou fraco e Mika agarrou com facilidade.

14'. Vinícius corta a bola na hora em que Guedes se preparava para alvejar Mika...que grande corte do central do Boavista!

13'. Mika afasta a bola com uma sapatada após canto apertado de Gaitán.

11'. Benfica ainda sem entender como irá desmontar a defensiva do Boavista. Jogo morno e calmo até agora.

9'. Sílvio dispara de primeira após ressalto vindo de um canto. Mika segurou com segurança.

4'. Benfica ainda estudando o posicionamento do adversário, que se coloca num 4-1-4-1.

1'. Roda a bola na Luz.

Apito inicial

15:40. Onze inicial do Boavista: Mika, Mesquita, Henrique, Paulo Vinicius e Afonso Figueiredo; Idris, Anderson Carvalho, Tengarrinha, Anderson Correia; Luisinho, Uchebo

15:40. Onze inicial do Benfica: Júlio César; Sílvio, Luisão, Jardel e Eliseu; Samaris, Talisca, Gonçalo Guedes e Gaitán; Jonas e Raúl Jiménez

13:10. Rui Vitória deixou claro que, no Benfica, o objectivo é «ganhar sempre», alertando que o Boavista é uma formação «tradicionalmente difícil». O treinador mostrou-se orgulhoso pela ascensão do jovem extremo Gonçalo Guedes à selecção, mostrou-se feliz mas cauteloso quanto à recuperação de Salvio e afirmou que a hora do médio Bryan Cristante irá chegar.

13:05. Onzes prováveis do jogo Benfica x Boavista:

12:45. Na conferência de lançamento do jogo, o treinador do Boavista, Petit, deixou vincada a ambição de «pontuar» na Luz, mas avisando que o adversário é nada mais nada menos que o bicampeão nacional. «Se formos iguais a nós próprios podemos conseguir um bom resultado», afirmou Petit, antigo jogador do Boavista e também do Benfica.

12:45. A década de 90 foi a mais positiva do Boavista em duelos do campeonato nacional contra o Benfica; nas quatro vitórias forasteiras, três delas foram obtidas durante a década de 90. As vitórias ocorreram em 1991 (0-1), em 1998 (1-2) e em 1999 (0-3), ano em que os axadrezados atingiram a maior vitória na Luz em partidas do campeonato.

12:35. Na última partida disputada entre Benfica e Boavista, para o campeonato (jornada 19), o Benfica bateu a oposição da formação de Petit por claros 3-0, com golos de Lima, Maxi Pereira e Jonas. Teremos de recuar ao ano de 2007 para vislumbrar a última ocasião na Luz (para o campeonato) em que o Boavista foi capaz de resgatar pontos do terreno das águias (0-0).

12:20. Distantes estão os tempos em que o Boavista vencia partidas na Luz, em duelos do campeonato: o clube axadrezado não vence no terreno dos encarnados desde 14 de Março de 1999, na jornada 25 da temporada 1998/1999, altura em que o Boavista de Jaime Pacheco bateu o Benfica de Graeme Souness em plena Luz por contudentes 0-3, com golos de Kwame Ayew (2) e Luís Manuel.

12:15. Em jogos do campeonato nacional, este Benfica x Boavista será o 105º duelo entre as duas equipas: o Benfica venceu 59 partidas, tendo empatado 30 vezes e registado 15 derrotas. Em partidas do campeonato disputadas em sua casa, as águias venceram por 37 vezes num total de 52 duelos, verificando-se 11 empates e apenas 4 vitórias do Boavista.

12:00. O Boavista apenas registou, até agora, uma vitória fora do reduto do Bessa; esse triunfo deu-se na jornada 5, frente à Académica (0-2). Nas duas últimas deslocações da formação axadrezada, o Boavista registou uma empate e uma derrota, não vencendo uma partida da Liga desde, precisamente, o triunfo forasteiro da quinta jornada, em Coimbra.

11:45. O Benfica é a equipa mais concretizadora do campeonato, com 20 golos marcados em oito jogos. Em partidas disputadas na Luz, para a Liga, as águias já assinaram 16 tentos, tendo apenas festejados golos fora do seu reduto na última jornada, frente ao Tondela. Na Luz, as águias já impuseram uma pesada goleada de 6-0 (ao Belenenses) e outra de 4-0 (ao Estoril).

11:35. Na última ronda do campeonato, o Benfica respondeu com um possante 0-4 frente ao Tondela, mas, na Luz, à passagem da 8ª jornada, os encarnados perderam pela primeira vez no seu reduto em 2015/2016. Pelo meio, as águias celebraram na Luz uma suada vitória sobre o Galatasaray para a Liga dos Campeões, com Jonas a estrear-se a marcar na prova com a camisola do Benfica.

11:25. O Benfica está obrigado a vencer, perante o seu público, para não perder ainda mais terreno para os seus dois grandes rivais; o Sporting tem neste momento mais 8 pontos que as águias (mais um jogo), enquanto o FC Porto tem mais 3. Será o regresso à Luz em partidas do campeonato após o catastrófico desaire do Benfica diante do eterno rival Sporting (0-3).

11:15. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Benfica x Boavista em directo, partida referente à 10ª jornada da Liga NOS 2015/2016. Siga o minuto a minuto do jogo Benfica x Boavista, que se disputará no Estádio da Luz, a partir das 16:00 horas - grátis, em directo e, em Vavel Portugal.