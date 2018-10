Premier League: Manchester United quase ''Mata'' Arsenal, Giroud não deixou (1-1)

A ronda 12 da Premier League colocou frente a frente dois velhos conhecidos na arte de bem orientar colectivos. Mourinho - Wenger, Manchester United vs Arsenal, um duelo que levou o mítico Old Trafford ao delírio.

O United entrou forte na partida, organizado e disposto a dar um sinal firme na luta pelo título. O Arsenal tentou equilibrar o encontro mas foram os red devils a criar as melhores oportunidades do primeiro tempo. O United de Mourinho colocou o Arsenal de Wenger em sentido mas ao intervalo o nulo não se desfez.

No segundo tempo a tendência dominadora do Manchester manteve-se e ao minuto 69, Mata inaugurou justamente o marcador. O ala desmarcou-se bem na área e deu sequência a um passe notável de Herrera.

A partir daqui o Arsenal cresceu na partida e subiu no terreno rumo à igualdade. Os pupilos de Mourinho desceram demasiado as linhas e ao minuto 89 os londrinos gelaram o Teatro dos Sonhos com o empate. O autor do tento foi Giroud mas o guardião De Gea ficou muito mal na fotografia, abordando o lance de forma infantil.

O duelo grande da jornada terminou empatado a uma bola e o Manchester atrasou-se ainda mais na luta pelo primeiro posto da Liga inglesa.