Mais um golo de Bernardo Silva, mais uma vitória do City

Mais uma tarde tranquila no Etihad Stadium para o Manchester City, mais uma vitória para a equipa de Guardiola. Desta vez, a vítima dos cityzens foi o Chelsea que quase nunca levou perigo à baliza defendida por Ederson.

O City entrou em campo no habitual 4-3-3, fazendo apenas duas trocas nos habituais titulares. Laporte substituiu Kompany no eixo da defesa, e o jovem Zinchenko relegou para o banco de suplentes o brasileiro Danilo.

Do lado da equipa de Antonio Conte, o habitual 3-4-3 que na prática se transforma num 5-4-1, apenas sofreu alteração no meio campo. N´Golo Kanté, por doença, ficou de fora dos convocados.

O jogo começou e como seria de esperar o Manchester City foi dono e senhor da bola, com o Chelsea a procurar defender bem compacto procurando encurtar os espaços à equipa de Manchester. A formação orientada por Conte procurava o erro do adversário e, como fez no jogo da primeira mão contra o Barcelona para a Liga dos Campeões, dependia das arrancadas de Willian e Hazard para chegar perto da baliza contrária.

Aos 10 minutos surge a primeira oportunidade de golo para os cityzens. Sané rematou com perigo depois de um bom cruzamento. Pouco tempo depois, aos 19 minutos, novamente o alemão a causar estragos na defesa do Chelsea. Com uma grande arrancada, tirou com facilidade vários adversários do caminho e a bola acaba por sobrar para Aguero que atrasa para Bernardo Silva. O português quase faz o primeiro da partida ao rematar em jeito com o pé esquerdo e com a bola a passar junto da barra de Courtois.

Só aos 25 minutos é que o Chelsea se aproximou da baliza de Ederson graças a uma má abordagem do jovem ucraniano Zinchenko que acabou por deixar passar a bola para Willian que partiu em velocidade para a área do City e cruzou atrasado com Otamendi atento a resolver.

Aos 27 minutos surge a melhor oportunidade do encontro para a equipa da casa. Bola parada que De Bruyne bate para o segundo poste onde Sané recebe completamente à vontade. O internacional alemão remata rasteiro e com força e foi graças a Azpilicueta que o Chelsea se manteve sem sofrer golos. O defesa espanhol cortou a bola em cima da linha e limpou o perigo para a baliza dos blues.

O Manchester City ia pressionando bem alto a equipa do Chelsea levando a pontapés sem nexo para a frente dos jogadores de Conte, facilitando assim a recuperação rápida da posse de bola por parte dos pupilos de Guardiola. Os números da posse de bola não mentem e com cerca de meia hora de jogo, o City apresentava 78% de posse de bola contra 22% do Chelsea.

Antes do apito para o intervalo, depois de um lance de bola parada estudado, Kun Aguero é apanhado em fora de jogo e o golo é anulado ao City que se mostrava cada vez mais próxima do golo.

O jogo chegou ao intervalo com um domínio completo da formação da casa e o Chelsea acabou por não fazer um único remate à baliza do City na primeira parte inteira.

A segunda parte recomeça e um minuto depois surge o golo dos cityzens. Golo marcado por Bernardo Silva que está em grande forma e que voltou a marcar pelo segundo jogo consecutivo. Jogada pela esquerda do ataque do City com David Silva a cruzar rasteiro e a bola a passar toda a defesa do Chelsea, apanhando Marcos Alonso "a dormir". O internacional português não desperdiçou e encostou para o fundo das redes inaugurando o marcador.

Pouco tempo depois, surge a resposta dos blues com um dos poucos lances que realmente se pode chamar de lance perigoso. Fabregas recebe no meio e com um grande passe encontrou Moses descoberto de marcação no lado direito. O internacional pela Nigéria correu com a bola controlada em direção à baliza do City e fez tudo bem menos o remate que saiu com força mas ao lado dos postes do ex-guardião do Benfica, Ederson.

Depois disto, o Manchester City fez do que restava do jogo um verdadeiro passeio. A equipa de Guardiola foi trocando a bola entre si, sem grande pressão do Chelsea, e esperou sempre uma desatenção dos blues para se lançar no ataque. Por oposição, a equipa de Conte vivia no erro dos cityzens para tentar sair para o ataque. O domínio do City era evidente e a equipa ia descansando com a bola nos pés, pressionando alto o Chelsea sempre que perdia a bola.

Aos 77 minutos, Sané depois de uma finta fantástica sobre Victor Moses, cruzou o esférico para a área mas este acabou por atravessar toda a área dos blues sem que ninguém fosse capaz de o desviar para a baliza do belga Courtois.

A última oportunidade do encontro é do Chelsea, isto já depois de Conte ter lançado Giroud e Morata para a frente de ataque. Depois de sofrer alguns desvios na área do City, a bola acaba por sobrar para os pés de Marcos Alonso que aplicou um potente remate mas que sofreu o mesmo destino dos outros remates dos blues: ao lado da baliza à gurda de Ederson.

O jogo chega ao fim com a vitória do Manchester City - a 25ª em 29 jogos! - somando assim 78 pontos e continuando o passeio pelo primeiro lugar da liga. Com esta derrota, o Chelsea continua no quinto lugar com 53 pontos ficando assim a 5 pontos do quarto classificado, o Tottenham.