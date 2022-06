NASCAR Cup: Logano se impuso en el debut de Gateway

La NASCAR Cup Series desarrolló la 15° fecha de su temporada 2022 en el óvalo de World Wide Technology Raceway (Madison, Illinois), también conocido como Gateway que hacía su debut en la categoría. Chase Briscoe se quedó con la pole luego de marcar un tiempo de 32.544 en la clasificación.

En la largada Briscoe mantuvo la primera posición y comenzó a ampliar la diferencia sobre Austin Cindric, sin embargo apenas le llegaría a sacar un segundo debido a que se encontró con tráfico. Al llegar a la vuelta 28 el piloto de Stewart-Haas sufrió un pinchazo y tuvo que detenerse bajo bandera verde, dejando como líder a Cindric quien finalmente logró su primera victoria en etapas de la temporada.

Ryan Blaney tomaría la punta en el inicio de la segunda etapa mientras que Denny Hamlin se fue contra el muro externo luego de tener un contacto con Ross Chastain, generando así la bandera amarilla. Pocas vueltas después del reinicio el piloto del Toyota N°11 intentó sacar de pista al del Chevrolet N°1, y poco tiempo después lo esperaría y lo haría perder tiempo. Por su parte Blaney, quien había perdido la punta en la amarilla anterior, hizo un trompo luego de pinchar un neumático y generó una bandera de precaución.

Michael McDowell se quedó afuera y reinició como líder mientras que Chase Elliott hizo un trompo luego de un contacto con Chastian, quien a la vez se vio encerrado por Austin Dillon y por lo tanto volvió a presentarse otra amarilla. En el reinicio Elliott golpeó de atrás a Chastain mientras que Hamlin le hizo perder tiempo pero finalmente el piloto de Trackhouse Racing logró superarlo para poder acercase al grupo.

Ricky Stenhouse Jr tuvo un contacto con Bubba Wallace y el piloto del equipo 23XI Racing hizo un trompo, generando una amarilla a pocas vueltas del final de la etapa. La mayoría entro a pits pero algunos se quedaron afuera, entre ellos Kurt Busch y Kyle Larson quienes reiniciaron en la primera final. Kyle Busch avanzaría varios lugares debido a que había sido uno de los que cambió cuatro neumáticos, llegando hasta el tercer lugar mientras que su hermano mayor Kurt se quedó con el segundo segmento seguido por Martin Truex Jr.

Ya en la etapa final Truex tomó la punta y se mantuvo ahí hasta que a falta de 58 vueltas salió la amarilla por el trompo de Tyler Reddick, todos entraron a pits y Erik Jones saldría primero tras cambiar solo dos neumáticos. En el reinicio el piloto de Petty GMS Motorsports fue superado por Kyle Busch y Logano mientras que 10 vueltas después salió otra amarilla, esta vez por el trompo de Stenhouse. Se reinicio la competencia y el piloto del Ford N°22 superó al del Toyota N°18 y mantuvo la diferencia en casi un segundo hasta que Cole Custer generó una amarilla por hacer un trompo.

Kyle Busch pasó al frente en el reinicio y mantuvo a raya a Logano hasta que a 5 vueltas del final Kevin Harvick se fue al muro luego de una falla con sus frenos, provocando una nueva amarilla y obligando a que la carrera se defina en overtime. En el reinicio Logano paso al frente y finalmente el piloto del equipo de Roger Penske logró su segunda victoria de la temporada, la N°29 en la categoría y la tercera del equipo en una carrera puntuable en 2022. Kyle Busch, Kurt Busch, Blaney, Aric Almirola, Truex, Jones, Chastain, Christopher Bell y AJ Allmendinger completaron el Top 10.

The last two laps were PACKED with action.



Here is #NASCAROvertime. pic.twitter.com/eKX5YWZpZ6 — NASCAR (@NASCAR) June 5, 2022

Luego del festejo, Logano dijo lo siguiente: "Gracias por venir, muchachos (dirigiéndose a los fanáticos quienes agotaron todas las entradas). Espero que hayan disfrutado de esa carrera. No hay nada mejor que eso. Corriendo por el liderato así con Kyle, uno de los mejores. Fue muy divertido. Cruzándose de un lado a otro. Sabía que vendría. yo se lo hice a él; Sabía que me lo iba a hacer. Cruzamos de ida y vuelta allí un par de veces. Eso sí, qué gran auto. Realmente rápido. Me equivoqué un poco en la clasificación, y Paul (Wolfe, su jefe de equipo) hizo una gran decisión poniendo dos llantas (durante la última parada en pits). Blaney hizo un gran trabajo con el empujón hacia abajo en 1, lo que me mantuvo cerca al menos y pude hacer el movimiento. Buena forma de correr ahí".

POS PILOTO EQUIPO PLAYOFF 1 ROSS CHASTAIN Trackhouse Racing 2 VICTORIAS 2 JOEY LOGANO Team Penske 2 VICTORIAS 3 WILLIAM BYRON Hendrick Motorsports 2 VICTORIAS 4 DENNY HAMLIN Joe Gibbs Racing 2 VICTORIAS 5 CHASE ELLIOTT Hendrick Motorsports 1 VICTORIA 6 KYLE BUSCH Joe Gibbs Racing 1 VICTORIA 7 KYLE LARSON Hendrick Motorsports 1 VICTORIA 8 ALEX BOWMAN Hendrick Motorsports 1 VICTORIA 9 CHASE BRISCOE Stewart-Haas Racing 1 VICTORIA 10 KURT BUSCH 23XI Racing 1 VICTORIA 11 AUSTIN CINDRIC Team Penske 1 VICTORIA 12 RYAN BLANEY Team Penske +102 13 MARTIN TRUEX JR Joe Gibbs Racing +93 14 CHRISTOPHER BELL Joe Gibbs Racing +57 15 ARIC ALMIROLA Stewart-Haas Racing +8 16 TYLER REDDICK Richard Childress Racing +2 17 KEVIN HARVICK Stewart-Haas Racing -2 18 ERIK JONES Petty GMS Motorsports -26 19 AUSTIN DILLON Richard Childress Racing -29 20 DANIEL SUÁREZ Trackhouse Racing -60

La próxima fecha de la categoría será en el circuito de Sonoma Raceway ubicado en California, en donde para esta edición no se usará el carrusel y se correrá la versión conocida como "Chute" de 3.1 kilómetros de longitud. La práctica y la clasificación serán el sábado 11 de junio mientras que el domingo 12 a partir de las 17hs (hora de Argentina) se llevará a cabo la carrera de 110 vueltas.