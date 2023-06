NASCAR Cup: Chastain volvió a la victoria en Nashville

Después de un fin de semana sin actividad, la NASCAR Cup Series llevó a cabo su fecha N°17 de la temporada en el óvalo de Nashville Superspeedway. Ross Chastain alcanzó su primera pole en la categoría luego de marcar un tiempo de 29.797 en la segunda ronda de clasificación.

El piloto de Trackhouse Racing logró mantener el primer lugar en la largada y dominó gran parte de la primera etapa, incluso después del ciclo de detenciones en pits bajo bandera verde. Sin embargo, en la vuelta 62, Tyler Reddick superó a Chastain y el piloto de 23XI Racing logró mantener la ventaja para quedarse con el segmento, siendo el tercero para el en la temporada.

Para el inicio de la segunda etapa Chastain, William Byron y Martin Truex Jr pelearían lado a lado por el liderato, lucha que terminaría ganando el piloto de Joe Gibbs Racing. Truex lideró hasta que se presentaron las paradas en pits y fue en la vuelta 139 donde Reddick hizo un trompo tras perder un neumático, generando así una bandera amarilla.

En el momento del reinicio Brad Keselowski tuvo un problema y tanto Kyle Busch como Ryan Blaney hicieron un trompo, siendo el piloto del Ford N°12 quien se llevó la peor parte y se vio obligado a abandonar la competencia. Denny Hamlin conservó el primer lugar y mantuvo a raya a su compañero de equipo para lograr su cuarta victoria en etapas de la temporada.

Ya en la etapa final Hamlin y Truex seguirían ocupando las primeras posiciones hasta que fueron superados por Chastain, quien rapidamente hizo diferencia sobre los pilotos de Toyota, mientras que en la vuelta 239 Kevin Harvick tuvo que entrar a pits por un neumático pinchado. Poco después comenzaron las detenciones en pits, ciclo que finalizó a 32 giros del final con Chastain al frente seguido por Truex a menos de medio segundo.

Finalmente Chastain logró hacer diferencia sobre el piloto del Camry N°19 y se terminó quedando con la victoria, poniendo fin a una racha de 42 carreras sin ganar. Con esto logra su tercer triunfo en Cup, el cuarto del equipo Trackhouse y además asegura su lugar en el playoff. Truex, Hamlin, Chase Elliott, Kyle Larson, Byron, Christopher Bell, Erik Jones, AJ Allmendinger y Busch completaron el Top 10.

https://twitter.com/NASCAR/status/1673152215266242562?cxt=HHwWhMDR4ebEnbguAAAA

"Esto es increíble", dijo Chastain después del festejo. "Esta es la razón por la que todos los niños pequeños, cualquier persona en el mundo cuando te critican, y lo vas a hacer si eres un competidor, intentarán derribarte, y comenzarás a creerlo, y no puedes hacer eso. Ve con tu gente, confía en el proceso, lee sus libros y confíe en el plan del Gran Hombre de arriba. Y sigue levantándote y poniéndote a trabajar en ello. Mucha autorreflexión a través de todo esto, pero tenía un grupo que creía en mí y no me dejaron deprimirme".

https://twitter.com/NASCAR/status/1673177388677726208?cxt=HHwWgIDQpYv-qLguAAAA

Con esta victoria Chastain se convierte en el 11° piloto en clasificar al playoff, lo que deja solo 5 lugares disponibles. Así queda el panorama con 9 carreras restantes en la temporada regular:

POS PILOTO EQUIPO PLAYOFF 1 WILLIAM BYRON Hendrick Motorsports 3 VICTORIAS 2 KYLE BUSCH Richard Childress Racing 3 VICTORIAS 3 MARTIN TRUEX JR Joe Gibbs Racing 2 VICTORIAS 4 KYLE LARSON Hendrick Motorsports 2 VICTORIAS 5 ROSS CHASTAIN Trackhouse Racing 1 VICTORIA 6 CHRISTOPHER BELL Joe Gibbs Racing 1 VICTORIA 7 DENNY HAMLIN Joe Gibbs Racing 1 VICTORIA 8 RYAN BLANEY Team Penske 1 VICTORIA 9 JOEY LOGANO Team Penske 1 VICTORIA 10 TYLER REDDICK 23XI Racing 1 VICTORIA 11 RICKY STENHOUSE JR JTG Daugherty Racing 1 VICTORIA 12 KEVIN HARVICK Stewart-Haas Racing +164 13 BRAD KESELOWSKI RFK Racing +99 14 CHRIS BUESCHER RFK Racing +98 15 BUBBA WALLACE 23XI Racing +30 16 DANIEL SUÁREZ Trackhouse Racing +2 17 ALEX BOWMAN Hendrick Motorsports -2 18 TY GIBBS Joe Gibbs Racing -10 19 AJ ALLMENDINGER Kaulig Racing -24 20 MICHAEL MCDOWELL Front Row Motorsports -27

La próxima fecha será algo sin precedentes para la categoría: Cup correrá por primera vez en un circuito callejero ubicado en la ciudad de Chicago (3.4km de extensión) y estará acompañada por la Xfinity, siendo la primera vez que series nacionales de NASCAR corran en un trazado de estas características. La práctica y clasificación van a ser el sábado 1 de julio (ese mismo día correrá Xfinity) y el domingo 2 a partir de las 18:30hs (hora de Argentina) se llevará a cabo la carrera de 100 vueltas, la cual será transmitida por DSports Motor tanto para Argentina como para Sudamérica.