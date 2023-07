NASCAR Cup: Hamlin logró en Pocono su victoria N°50

La NASCAR Cup Series disputó su 21° fecha de la temporada 2023 en el "triángulo" de Pocono Raceway ubicado en Long Pond, Pennsylvania. William Byron se quedó con la pole luego de marcar un tiempo de 52.745 en la segunda ronda de clasificación.

El piloto de Hendrick Motorsports lideró en las primeras vueltas de la competencia hasta que en el giro 6 salió la bandera amarilla debido al trompo de JJ Yeley. Se dio el reinicio con Joey Logano superando a Byron y sobre el final de la etapa varios entraron a pits por estrategia, pero el actual campeón decidió quedarse en pista y se terminó quedando con el segmento.

La primera parte de la segunda etapa tuvo varias banderas de precaución, entre ellas una por incidente donde Logano y Daniel Suárez estuvieron involucrados y se vieron obligados a abandonar la competencia. Byron lideró hasta que cumplió con su detención en pits, Larson se quedó en pista ahorrando combustible y el segmento iba a terminar bajo amarilla por el trompo de Christopher Bell, dejando al piloto del Chevrolet N°5 como ganador.

Ya en la tercera y última etapa Byron reinició al frente pero fue superado tanto por Martin Truex Jr como por Ryan Blaney, sin embargo este último empezó a tener problemas mecánicos y cayó afuera del Top 5. Austin Dillon hizo un trompo tras recibir un contacto de Tyler Reddick, salió la amarilla y cuando el piloto de Richard Childress Racing abandonó le arrojó su casco al auto de su ex compañero de equipo.

En el reinicio Truex mantuvo el liderato y dominó hasta que se presentó el ciclo de detenciones en pits bajo bandera verde cuando faltaban 39 vueltas para el final. Algunos pilotos como Corey LaJoie y Aric Almirola se quedaron en pista alargando su stint y esperando una bandera de precaución, la cual se presentó a falta de 18 vueltas debido al incidente entre Chase Briscoe y Ty Dillon.

Larson paso al frente en el reinicio pero pocas vueltas después salió otra amarilla, esta vez por el trompo de Alex Bowman tras un contacto de Hamlin. A falta de 7 vuelta se volvió a reanudar la competencia y, en una maniobra polémica, el piloto del Toyota N°11 superó al campeón 2021 tras dejarlo con poco espacio mientras que Justin Haley ocasionó una nueva bandera de precaución.

https://twitter.com/NASCAR/status/1683247753990660098?t=GeKtWXxinb_3zhoIPBPqXg&s=19

El reinicio se dio con 3 vueltas para el final y Hamlin conservó el liderato mientras que Ryan Preece hizo un trompo entre las curvas 2 y 3 tras recibir un contacto. El piloto del Ford N°41 trato de reincorporarse a la pista pero su auto quedó detenido en la última vuelta y los oficiales decidieron sacar la amarilla, dando por finalizada la carrera.

En un cierre con abucheos por parte del público Hamlin alcanza su segunda victoria de la temporada, la N°50 en Cup, igualando a Junior Johnson, y también la N°600 de la marca Toyota en series nacionales de NASCAR (Cup, Xfinity y Trucks). Reddick, Truex, Kevin Harvick, Ty Gibbs, Bell, Ricky Stenhouse Jr, Harrison Burton, Erik Jones y Chase Elliott completaron el Top 10.

https://twitter.com/NASCARonNBC/status/1683239031939690497?t=6yuCYnFK-U4OXuNzsCRBKw&s=19

Tras el festejo, Hamlin dijo lo siguiente con respecto a los incidentes con Larson y Bowman: "Ambos chicos se destrozaron a sí mismos. Había un carril. Él (Larson) lo perdió en la curva primero y evidentemente no tenía los neumáticos del lado derecho limpios, y cuando cargó y se puso en marcha de nuevo, tienes la opción en esas posiciones de mantenerlo completamente abierto y golpear la barda o levantar y correrlo. Esas fueron las elecciones que hicieron. No golpeé a ninguno de ellos. No los toqué".

https://twitter.com/NASCAR/status/1683263788122816514?t=LhXtW6XebQ00ouG6RJZkrQ&s=19

Con estos resultados, así queda el panorama del playoff con solo 5 carreras restantes en la temporada regular:

POS PILOTO EQUIPO PLAYOFF 1 WILLIAM BYRON Hendrick Motorsports 4 VICTORIAS 2 MARTIN TRUEX JR Joe Gibbs Racing 3 VICTORIAS 3 KYLE BUSCH Richard Childress Racing 3 VICTORIAS 4 DENNY HAMLIN Joe Gibbs Racing 2 VICTORIAS 5 KYLE LARSON Hendrick Motorsports 2 VICTORIAS 6 CHRISTOPHER BELL Joe Gibbs Racing 1 VICTORIA 7 ROSS CHASTAIN Trackhouse Racing 1 VICTORIA 8 RYAN BLANEY Team Penske 1 VICTORIA 9 JOEY LOGANO Team Penske 1 VICTORIA 10 TYLER REDDICK 23XI Racing 1 VICTORIA 11 RICKY STENHOUSE JR JTG Daugherty Racing 1 VICTORIA 12 KEVIN HARVICK Stewart-Haas Racing +163 13 BRAD KESELOWSKI RFK Racing +122 14 CHRIS BUESCHER RFK Racing +111 15 BUBBA WALLACE 23XI Racing +27 16 MICHAEL MCDOWELL Front Row Motorsports +17 17 AJ ALLMENDINGER Kaulig Racing -17 18 DANIEL SUÁREZ Trackhouse Racing -23 19 TY GIBBS Joe Gibbs Racing -28 20 ALEX BOWMAN Hendrick Motorsports -46

La próxima fecha será en Richmond Raceway, óvalo ubicado en Virginia y que la categoría ya visitó este año en la séptima fecha. La práctica y clasificación van a ser el sábado 29 de agosto mientras que el domingo 30 a partir de las 16hs (hora de Argentina) se llevará a cabo la carrera de 400 vueltas, la cual será transmitida por DSports Motor tanto para Argentina como para Sudamérica.