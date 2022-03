Ferro empató y se hunde en la tabla

El elenco de Caballito jugó su mejor partido, pero no tuvo eficacia y por eso mismo no pudo imponerse ante el “Lila” por la jornada 7 de la Primera Nacional. César Atamañuk, arquero de la visita, fue la figura de la noche.

Luego de una seguidilla de malas actuaciones con una línea defensiva de cinco hombres, Manuel Fernández cambió la disposición táctica y practicó un 4-2-3-1. El juvenil Lucas Román y Nahuel Arena mostraron una mejor versión con este parado.

El encuentro comenzó con un “Verdolaga” que sabía que los tres puntos eran más que necesarios. Las llegadas más peligrosas fueron del dueño de casa que de no ser por la excelente actuación del guardameta rival, la historia hubiera sido diferentes. Si bien el buen juego estuvo a diferencia de los demás partidos, la suerte no dijo presente. En una de las pocas llegadas de la visita en el primer tiempo, Marcelo Miño, arquero de Ferro, despejó con los puños un centro a media altura el cual rebotó en su compañero Tarón a dos metros y entró al arco verde. La fortuna no acompañaba y el rival, que no había hecho mucho, comenzaba a creérsela.

Ya en el complemento, el partido estaba más igualado, las llegadas no ocurrían con la misma frecuencia y Sacachispas buscaba que los minutos pasen. La pelota no entraba, las modificaciones no hacían efecto y el tiempo cada vez era menos. Fernández puso todo lo que tenía y en el minuto 85 llegó la igualdad. Emiliano Ellacópulos centró, Fernando Márquez la pinchó al segundo palo y Díaz simplemente la empujó a la red.

Fue el mejor partido en cuanto a lo futbolístico y la generación ofensiva. No fue suficiente, hicieron figura al arquero, pero era imperioso ganar hoy. Otros tres puntos que se pierden en casa y el “Verde” cada vez se encuentra más abajo en la tabla.

Síntesis

Ferro Carril Oeste: Marcelo Miño; Hernán Grana, Nahuel Arena, Misael Tarón, Federico Murillo; Claudio Mosca, Julián López; Lucas Román, Gastón Moreyra, Juan Ruiz Gómez; Fernando Márquez. DT: Manuel Fernández.

Sacachispas: César Atamañuk; Adrián Martínez, David Ledesma, Rodrigo Díaz, Peter Grance; Ignacio Carruega, Federico Marín; Diego Castañeda, Brandon Obregón, Alan Sombra; Erik Bodencer. DT: Leonardo Lemos.

Goles: En el Primer Tiempo: En el 40’ Misael Tarón e/c (SAC). En el Segundo Tiempo: En el 40’ Enzo Díaz (FCO).

Cambios: En el Segundo Tiempo : En el 15’ Lucas Giaccone por Gastón Moreyra y Emiliano Ellacópulos por Juan Ruiz Gómez (FCO), en el 23’ Enzo Díaz por Lucas Román (FCO), Robertino Giacomini por Erik Bodencer y José María Ingratti por Diego Castañeda (SAC), en el 38’ Mariano Penepil por Federico Murillo y Andrés Ayala por Julián López (FCO), en el 40’ Iván Becjer por Alan Sombra y Gonzalo Errecalde por Federico Marín (SAC), en el 48’ Diego Molina por Brando Obregón (SAC).

Amonestados: En el Primer Tiempo: En el 8’ César Atamañuk (SAC), en el 34’ Peter Grance (SAC). En el Segundo Tiempo: En el 5’ Ignacio Carruega (SAC) y Marcelo Miño (FCO), en el 28’ Enzo Díaz (FCO), en el 6’ Damián Ledesma (SAC).

Expulsados: NO HUBO

Estadio: Arquitecto Ricardo Etcheverri