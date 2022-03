Buscando seguir brindando con “Vinotinto”

Las Eliminatorias, están entrando en su recta final, la Selección Argentina ya se encuentra clasificada a la próxima Copa del Mundo de Qatar y este viernes, en la cancha de Boca podría ser su despedida con su gente ante de la cita mundialista. En la vereda de enfrente, se encuentra Venezuela, dirigida por el conocido José Pekerman, ya sin ninguna chance de estar en el país asiático, sueña con dar el batacazo en Buenos Aires y conseguir su primer triunfo en suelo argentino.

En total, disputaron 26 partidos con un saldo de 22 éxitos de la “Albiceleste”; dos victorias del equipo venezolano y se registran dos empates en el historial entre ambas selecciones. ¿Cómo fueron los últimos cinco antecedentes que se midieron en territorio nacional?

La última vez se produjo, en el sufrido camino a Rusia 2018; donde los ex comandados por Jorge Sampaoli empataron uno a uno en el Monumental, los goles fueron convertidos por Jhon Murillo y Rolf Feltscher-en contra-. Los once elegidos por el actual entrenador del Olympique Marsella, estuvo integrado por: Sergio Romero; Federico Fazio, Nicolás Otamendi, Javier Mascherano; Lautaro Acosta, Ever Benga, Guido Pizarro, Ángel Di María; Paulo Dybala, Lionel Messi y Mauro Icardi.

En el 2013, nuevamente en Núñez, la Selección se impuso por tres a cero contra la “Vinotinto” y siguió con el pie derecho su rendimiento rumbo a Brasil 2014, los tantos fueron obra de Messi y un duplicado de Gonzalo Higuaín. Los once que seleccionó, Alejandro Sabella en este espectáculo, estuvo compuesto por: Romero; Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay, Federico Fernández, Marcos Rojo; Walter Montillo, Mascherano, Fernando Gago; Messi, Higuaín y Ezequiel Lavezzi.

Por otra parte, de la mano de Diego Maradona como director técnico, en el 2009, el dueño de casa goleó por cuatro a cero con las alegrías por medio de Messi, Carlos Tevéz, Maximiliano Rodríguez y Sergio Agüero. La formación del “Pelusa”, en este cotejo fue: Juan Pablo Carrizo; Javier Zanetti, Marcos Angeleri, Gabriel Heinze, Jonás Gutiérrez; Rodríguez, Mascherano, Gago; Tevéz, Agüero y Messi.

En el 2004, la Selección Argentina sufrió más de la cuenta y derrotó por tres a dos a Venezuela, los goleadores de este compromiso, fueron José Rey-en contra-; Juan Román Riquelme y Javier Saviola; mientras que Ruberth Morán y Leonel Vielma anotaban para los venezolanos. Los XI de Pekerman, en aquel entonces adiestrador local, dispuso de: Roberto Abbondanzieri; Zanetti, Gonzalo Rodríguez, Juan Pablo Sorín; Santiago Solari, Esteban Cambiasso, Mascherano, Riquelme; Luciano Figueroa y César Delgado.

En el 2001, el conjunto conducido por Marcelo Bielsa, no tuvo problemas y goleó a su adversario de turno por cinco a cero, Hernán Crespo, Sorín, Juan Sebastián Verón, Marcelo Gallardo y Walter Samuel, los goles de este antecedente. En este espectáculo, el “Loco” formó a: Germán Burgos; Mauricio Pochettino, Samuel, Sorín, Nelson Vivas; Diego Simeone, Cristian González, Verón, Gallardo; Ariel Ortega y Crespo.