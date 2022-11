El fuego sigue latente

Luego de unas semanas tirantes en Atlético de Madrid por un problema extra futbolístico que se originó después de la última gira de la Selección Argentina, finalmente Rodrigo De Paul volvió a demostrar en un campo de juego su capacidad a la hora de convertir un gol y de organizar una situación de peligro. También su voz de mando para hablar con el árbitro Turpin para que revise la última jugada del encuentro y que derivó en minutos de película. En todos esos pasajes estuvo el volante del seleccionado albiceleste para ratificar que su carácter de caudillo, de líder, se mantiene intacto a pesar de que no fue parte de la formación titular. En el primer tiempo el ex mediocampista de Racing estuvo en el banco de suplentes y fue testigo de la fuerza de Bayer Leverkusen en este compromiso frente al Colchonero, en el marco de la quinta fecha del Grupo B de la Champions League.

El compromiso comenzó con una sorpresa porque la escuadra alemana le sacó la pelota a Griezmann en su propio campo y creó una clara chance para que Moussa Diaby con una gran definición abra el marcador. Con este resultado esquivo el conjunto orientado por Diego Simeone fue en búsqueda del empate y contó con buenas intervenciones de Yannick Carrasco, Ángel Correa y el gran atacante de Francia. Por intermedio de los tres jugadores el Atlético no sacó el pie del acelerador y concretó la primera igualdad. La conquista llevó la firma de de Carrasco pero el talento lo pusieron los ex delanteros de San Lorenzo y Barcelona.

La postura ofensiva del elenco madrileño le abrió las puertas a los dirigidos de Xavi Alonso para dar otro inoportuno golpe. La presa fue Correa, quien fue interceptado por la presión del Bayer y así nació la llegada que terminó con un remate de gol de Callum Hudson-Odoi. Nuevamente Atlético de Madrid debió sacar de su armario su garra para sacar adelante este cotejo y por ello en el complemento ingresó De Paul. El ex futbolista de Udinese en su primer aporte fue decisivo porque como un experimentado goleador realizó un remate de fantasía para concretar el 2 a 2. Con este tanto, el volante de la alineación conducida por Lionel Scaloni le agradeció la nueva oportunidad a Simeone y también sirvió para despejar los nubarrones que se pusieron sobre el debido a sus dificultades personales.

Con este empate el equipo local continuó con su plan y en consecuencia sufrió los contragolpes visitantes. Igualmente, en otro avance el ex mediocampista de la Academia ratificó sus condiciones de armador porque envió un gran centro que pudo transformarse en el 3 a 2. Sin embargo, el trámite no sufrió más emociones hasta que en el final del duelo, el referee Turpin ocupó el centro de la escena porque en la última ocasión debió cobrar un penal para el Colchonero. Increíblemente se vivieron interminables segundos porque el arquero Lukás Hrádecky sacó el tiro de Carrasco pero el balón no se cansó de rodar por los dos rebotes. Igualmente el esférico no ingresó en el arco protegido por Hrádecky y así destrozó las últimas ilusiones del Atlético. Por esta igualdad el cuadro liderado por el Cholo Simeone sumó cinco puntos y se ubico en el tercer puesto del Grupo B. En consecuencia no podrá avanzar a la siguiente fase de la Liga de Campeones.