Un mal debut

No fue el debut soñado para la Selección Argentina Sub-20 en este Sudamericano porque perdió con Paraguay por 2 a 1. El arranque por momentos fue esperanzador porque hay futbolistas como Castro y Perrone que garantizan buenas llegadas. En ese primer tiempo el elenco argentino generó dos situaciones de peligro pero el seleccionado paraguayo fue inteligente para robar una pelota en campo rival y a través de un remate lejano de Gilberto Flores con complicidad de Federico Gómez Gerth se puso en ventaja. A partir de ese contratiempo la Albiceleste apretó el acelerador y por el empuje de Castro, el ex volante de Vélez llegó y estableció la igualdad. Los dirigidos por Javier Mascherano mantuvieron su idea pero la Albirroja volvió a crear una nueva situación. Sin embargo no hubo nuevos gritos de gol.

Más tarde en el complemento, el seleccionado argentino continuó con su planteo y por ello tuvo sus opciones en el área paraguaya. No obstante esa búsqueda no la pudo reflejar en la red y en un contragolpe lo pagó más caro debido a una acción desafortunada de Luciano Di Lollo, quien cometió la pena máxima. A través de un penal Allan Wll lo cambió por gol y así complicó las aspiraciones albicelestes. La escuadra conducida por el Jefecito Mascherano mostró una propuesta generosa en lo ofensivo pero no estuvo certera en el arco defendido por. Paraguay elaboró pocas posibilidades y no perdonó al arquero Gómez Gerth. En consecuencia fue contundente. La salida de Facundo Buonanotte debido a una mala caída le dio algunos minutos para buscar el empate. A pesar de esa chance, el conjunto albiceleste no encontró el hueco para marcar la igualdad. Finalmente la Selección se quedó con las manos vacías y para los próximos cotejos deberá ajustar la definición si quiere la clasificación al Mundial Sub-20 y los Juegos Panamericanos.