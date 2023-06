Así llega el “Calamar” al clásico

Argentinos Juniors y Platense se enfrentarán este viernes a partir de las 21.30 en el marco de la decimonovena fecha de la Liga Profesional, en el estadio Diego Armando Maradona.

Los dirigidos por Martín Palermo tuvieron muchos altibajos a lo largo de la temporada con un buen arranque de tres partidos sin perder, después tuvo cuatro sin ganar, luego tres victorias seguidas y así se reiteró por todo este 2023. Una caída con Rosario Central por 4-0 fue un punto de inflexión ya que se habla de que otra derrota sacaba al entrenador. Luego de eso el equipo le ganó 3-0 a Racing en Vicente López, le dio pelea hasta el final de River y perdió 2-1 y venció al “Pirata”.

En la tabla se ubican decimocuartos con 23 puntos, los mismos que su próximo rival, el “Bicho”. El problema está en los promedios ya que, teniendo en cuenta que el último de la anual ya baja, el “Calamar” está en la zona roja con Unión de Santa Fe. Está en la decimoséptima posición con 110 unidades a dos de Central Córdoba y a tres de Sarmiento de Junín. Está claro que el clásico tiene un condimento especial, pero el objetivo está en sumar lo máximo posible para salvarse.

El punto bajo del equipo en este último tiempo es jugar de la misma manera de local que fuera de casa ya que de sus últimos diez partidos por liga ganó cuatro, pero uno solo de visitante. Este año solamente sumó de a tres en la cancha de Independiente y de Banfield, mientras que se volvió con las manos vacías del estadio de Boca, Barracas Central, San Lorenzo, el “Canalla” y el “Millonario”.

En el apartado estadístico, por su irregularidad, no tiene alguna faceta en la que destaque colectivamente, en la parte individual tiene a Marco Pellegrino, que no solo se destacó por buenos partidos, sino que es líder de la liga en despejes con 7.1 cada 90 minutos. Su máximo artillero es Nicolás Servetto con seis gritos, mientras que su mejor asistidor es Vicente Taborda con dos pases gol. Otro dato que lo ayuda no es específicamente de este torneo, sino que desde que volvió a primera en 2021 nunca perdió un clásico: ganó dos y empató dos.

Para este viernes, Palermo haría cambios en el 11 ya que su lateral derecho Nicolás Morgantini sufrió una paliza en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires que lo dejó internado y con varias fracturas en su rostro por lo que claramente no estará en el encuentro. Gonzalo Asis sería su reemplazo en la defensa. El resto se mantendría.

Con ese cambio, así formaría el “Calamar”: Ramiro Macagno; Gonzalo Asis, Miguel Jacquet, Marco Pellegrino, Sasha Marcich; Ronaldo Martínez, Iván Rossi, Nicolás Castro, Ignacio Schor; Vicente Taborda y Nicolás Servetto.