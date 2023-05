Así llega la “T” al domingo

Argentinos Juniors y Talleres de Córdoba jugarán este domingo a partir de las 16.30 en el marco de la decimoctava fecha de la Liga Profesional, en el estadio Olímpico de Córdoba.

Los dirigidos por Javier Gandolfi están siendo uno de los equipos revelación del año teniendo en cuenta que la liga pasada la terminaron en mitad de tabla con varios altibajos que lo dejaron sin competencia internacional para este 2023 y con la dura derrota en la final de la Copa Argentina con Patronato. En la tabla se ubican terceros con 31 puntos a cuatro de Santa Lorenzo, el escolta, y a nueve de River, el líder.

En lo que va de temporada todavía no tuvo su partido de copa nacional contra Chacarita el cual, por varias postergaciones, se disputará el 6 de junio. Las 31 unidades del campeonato los obtuvo con nueve victorias, cuatro derrotas y cuatro empates. Entre estos encuentros se destacan los triunfos ante River, Racing y Boca, además de no caer contra los demás equipos de Córdoba (3-0 a Instituto y 1-1 con el Pirata).

En el apartado estadístico, el “Matador” es el equipo con más goles en la actual liga con 30, también es líder en ocasiones de gol creadas con 46 y segundo en ocasiones claras falladas con 26. Yendo a la parte de los jugadores tiene al máximo artillero de estas 17 fechas que es Michael Santos que al igual que Mateo Retegui y Pablo Vegetti tienen diez gritos.

Contra el clásico no se vio la mejor versión del equipo la cual puede explicarse por el contexto del partido y el buen rendimiento de Belgrano. Nahuel Losada le atajó un penal Santos en el arranque, Pablo Vegetti puso en ventaja al “Celeste” y Nahuel Bustos sentenció la igualdad final. Talleres mejoró en el segundo tiempo donde pudo convertir, pero, a pesar del esfuerzo, no dio vuelta el resultado. Alejandro Rébola dejó al “Pirata” con uno menos en el minuto 90.

Para este domingo no se esperan muchas modificaciones respecto al 11 que disputó ya que se consideró una excepción el bajo rendimiento del fin de semana pasada teniendo en cuenta las tres victorias consecutivas que acumulaba. La única baja confirmada que tiene Gandolfi es la de Nicolás Pasquini que sufrió una distensión y no podrá ser parte del encuentro. Un regreso más que esperado es el de Julio Buffarini que no aparecía en la lista de convocados desde la fecha 8 en la derrota 1-0 con Banfield

Así formaría Talleres para recibir a Argentinos Juniors: Guido Herrera; Gastín Benavidez, Matías Catalán, Lucas Suárez, Juan Portillo; Rodrigo Villagra, Ulises Ortegoza; Diego Valoyes, Rodrigo Garro, Ramón Sosa; Michael Santos.