El “Bicho” volvió a quedarse con las manos vacías

Argentinos Juniors no logra encaminarse y sigue perdiendo puntos contra rivales con malos presentes. Huracán no fue mejor en gran parte de la noche, pero en cuatro minutos dio vuelta la historia y cuidó el resultado.

Los dirigidos por Pablo Guede alcanzaron los cinco partidos sin sumar de a tres y el problema no solo son los resultados, sino que también el rendimiento. En esta oportunidad salieron a la cancha con un 11 raro, sin nombres pesados como los son Lucas Villalba y Javier Cabrera y con dos mediocampistas creativos como carrileros. En principio no había certezas y solo incógnitas de cómo funcionaría el experimento. El comienzo no fue bueno, se asentó luego del 1-0, pero terminó saliendo mal.

La noche arrancó con dos equipos incómodos e imprecisos que no podían mantener largas posesiones y que tampoco lograban profundidad en los pequeños momentos de tenencia. El primer quiebre llegó en el minuto 21 con el tanto del local. Córner derecho tirado al vértice más cercano del área chica, Leonardo Heredia la peinó al segundo y Federico Redondo -con un remate poco ortodoxo- puso el 1-0 parcial. El gol no solo significó una pequeña ventaja en un peleado partido, sino que el elenco de Parque de los Patricios se desmoronó y, prácticamente, no jugó la primera mitad.

JUGADA PREPARADA Y GOL DEL BICHO ⚽



Argentinos sorprendió en el córner y Federico Redondo la puso contra un palo para el 1-0 ante Huracán

El complemento llegó con el ingreso de la figura de la noche. Los minutos iniciales fueron similares a la parte anterior, pero el factor Pussetto fue determinante. Al minuto 58, tras un excelente y medido centro de Walter Mazzantti, el ex Watford llegó por el segundo palo y cabeceó a quemarropa imposibilitando la respuesta de Alexis Martín Arias poniendo la historia 1-1. Mazazo para un Argentinos que si bien no tenía la noche controlada, se sentía cómodo con el marcador. Los fantasmas de las últimas fechas invadieron a los jugadores del “Bicho”.

LO EMPATÓ EL GLOBO 🎈⚽



Nacho Pussetto apareció solo por atrás y de cabeza puso el 1-1 de Huracán ante Argentinos

Antes de cumplirse los cinco minutos del empate, Lucas Souto desbordó por derecha, tiró un centro al punto de penal y Héctor Fértoli se dejó caer por el forcejeo con Di Cesare. El árbitro Nicolás Lamolina no dudó y marcó la pena máxima. La decisión trajo polémica ya que no se ve una clara infracción o una sujeción que amerite la sanción. Al 62, Pussetto pateó hacia su derecha, Martín Arias no adivinó el palo y la historia se puso 2 a 1 para la visita. De los tres partidos donde Argentinos hizo goles, en todos se lo dieron vuelta: Colón, Gimnasia y esta noche.

DOBLETE DE PUSSETTO PARA DARLO VUELTA ⚽



El delantero de Huracán no falló el penal y el Globo lo dio vuelta 2-1 ante Argentinos

A pesar de los cambios y los intentos del dueño de casa de, aunque sea, empardar el marcador. No tuvo ninguna chance clara más que un débil cabezazo de Alan Lescano que fue fácilmente contenido por Lucas Chaves. Sobre el cierre Lamolina fue a ver una posible roja para Mazzantti, pero la acción no merecía la expulsión y fue amonestado.

Síntesis

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Marco Di Cesare, Miguel Torrén, Román Vega; Francisco González Metilli, Franco Moyano, Federico Redondo, Alan Rodríguez; Leonardo Heredia; Gabriel Ávalos y Luciano Gondou. DT: Pablo Guede.

Huracán: Lucas Chaves; Lucas Souto, Patricio Pizzarro, Fabio Pereyra, Guillermo Benítez; Alan Soñora, Rodrigo Echeverría, Williams Alarcón, Héctor Fértoli; Walter Mazzantti y Marcelo Pérez. DT: Diego Martínez.

Goles: En el primer tiempo, 21’ Federico Redondo (ARG). En el segundo tiempo, 13’ Ignacio Pussetto (HUR); 17’ Ignacio Pussetto (HUR).

Cambios: En el segundo tiempo, 1’ Ignacio Pussetto por Marcelo Pérez y César Ibáñez por Guillermo Benítez (HUR); 18’ Santiago Montiel por Federico Redondo (ARG); 26’ Javier Cabrera por Leonardo Heredia (ARG); 28’ Federico Fattori por Alan Soñora (HUR); 33’ Matías Vera por Franco Moyano y Alan Lescano por Francisco González Metilli (ARG); 37’ Franco Alfonso por Héctor Fértoli (HUR); 42’ Fernando Torrent por Williams Alarcón (HUR).

Amonestados: En el primer tiempo, 16’ Luciano Gondou y Federico Redondo (ARG); 36’ Patricio Pizzaro (HUR). En el segundo tiempo, 15’ Marco Di Cesare (ARG); 41’ Ignacio Pussetto (HUR); 47’ Walter Mazzantti (HUR).

Árbitro: Nicolás Lamolina

Estadio: Diego Armando Maradona