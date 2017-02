103 años rojinegros: Jugadores emblemas

Felicidades rojinegros. Foto:Web

Un breve repaso desde nuestra postura, en esta fecha recordaremos algunos jugadores que fueron y son importantes para la entidad rojinegra.

Empezamos por aquel equipo de Patronato que se consagró campeón invicto del Torneo 1926 de la Liga Paranaense de Fútbol.

Parados: Florean, Zalazar, Saucedo, Ferreyra y Gaggión. Agachados: Calderón Hernández, Dapit, Monti, Alegre, Casalongue y González.

Unos años después vendría algo histórico para la provincia. La Primera División del Fútbol Argentino contaba por primera vez con un equipo entrerriano. Los hinchas rojinegros quizás mas longevos son quienes más recuerdan esta etapa donde Patronato accedía por primera vez a la máxima categoría.

Campeón del Torneo Regional 1978:

Parados: Ibarra, Zeballos, Vicente, Lell, Sosa y Ríos. Agachados: Brunengo, Solanas, Pesoa, Díaz y Escobar.

El Rojinegro vencía como visitante a Sportivo Patria de Formosa por 1 a 0 –había ganado en el Grella– por 4 a 2 y se consagraba campeón del Torneo Regional y adquiría el derecho a participar del Torneo Nacional de 1978.

Luis Brunego fue el capitán del equipo, José Díaz marcó el gol que determinó el 1 a 0 ante Sportivo Patria y la llegada al Nacional, Américo Pesoa era catalogado por aquellos tiempos como un jugador diferente, Enrique La Mona Ibarra fue un histórico arquero de aquel Patronato, recordado en la actualidad por sus atajadas.

Entre otras grandes glorias que llevaron al Santo a lo mas alto. Un poquito mas acá, llegarían los ascensos al Argentino, Nacional y otra vez Primera División.

Del paso por el Argentino quedaron históricos jugadores que son imposible sacar de la mente del hincha rojinegro. Como fue el paso de Gabriel Graciani, El Loco Marzo, ‘Carucha’ Müller, Cristian Díaz y Diego Jara.

Cristian Díaz fue recordado por aquel único tanto del encuentro que le dio la victoria frente a Central Coronda otorgando el ascenso rojinegro al Argentino A .

Diego Jara: Donde en la temporada 2009/10 convirtió dos tantos frente a Santamarina de Tandil dándole el ascenso al Nacional B.

Luego, vendría otra gran actuación del Santo para volver a lo más alto del Futbol Argentino. Aquel ansiado ascenso a Primera División donde Marcos Minneti y Matías Garrido convirtieron frente a Santamarina de Tandil, un resultado que le dio la posibilidad ir a la definición por penales y convertir a Sebastián Bertoli en el héroe de esa noche.

Sin olvidarnos de jugadores que aún siguen en el club y son grande referentes al estar en cada uno de sus logros como lo son Walter Andrade y Lucas Márquez.

Estos fueron algunos de los nombres de aquellos jugadores que quedaran siempre en la historia del club y algunos de ellos que la siguen escribiendo.

Dio La Nota

Desde Patronato VAVEL hablamos con un emblema del rojinegro Cristian ‘La Pulga’ Díaz.

-¿Qué significa Patronato para vos?

-Es mi segunda casa, mi familia, mi trabajo, mi pasión, mi todo. Después de mis hijos y familia, está Patronato.

-Fuiste alguien muy importante para lo que fue uno de los ascensos de Patronato, el autor del único gol. ¿Que recordas de ese partido, y hoy que sentís de aquel momento?

-Lo mejor que me pasó en el fútbol. Se recuerda todo el tiempo porque el hincha me lo recuerda a diario. Algo inolvidable.

-¿Qué te genera que el hincha te reconozca, que se acuerde, que fuiste una pieza importante para la historia del club?

-Gracias a dios el hincha me tiene muy presente esté o no esté en el club. Soy un agradecido a toda la gente roja y negra por el amor q me tienen y me lo demuestran día a día.

-Por ultimo, ¿Cómo ves a patronato hoy, y si has visto algún partido y decir me gustaría calzarme la camiseta, y meterme a la cancha?

- No no, hoy mi rol es formar jugadores. Tengo bien en claro en que puedo seguir ayudando al club que tanto quiero. Los muchachos están jugando bien, hacen lo mejor de ellos para darnos alegrías así que disfruto de verlos en la mayor categoría del fútbol argentino.