CBLoL: Escalada começa neste sábado com RPG x Vivo Keyd

Nesta sexta feira (10), um dia antes do início da Escalada do CBLoL, a Riot Games Brasil informou que, devido a disputas de direitos de propriedade intelectual, a IDM Gaming precisaria sofrer algumas mudanças. A equipe escolheu um novo nome e logotipo, passando a se chamar oficialmente de Razer Pichau Gaming (RPG). A nova marca RPG será utilizada tanto no uniforme de equipe quanto nas transmissões do CBLoL. Ainda de acordo com a Riot Games Brasil, a disputa se dá entre a IDM e terceiros, não envolvendo a Riot.

A RPG vem de uma vitória apertada contra a INTZ, carimbando uma vaga histórica na Escalada. O time, que acabou de subir pela primeira vez do Circuito Desafiante, alcançou uma vaga para brigar pelo título nos playoffs. O adversário será a Vivo Keyd, que traz boas lembranças à RPG, já que em confronto pela terceira semana da fase regular do CBLoL, o time que ainda se chamava IDM levou a melhor: 2 a 1. O suporte da RPG, Cabu, se mostrou confiante para a Escalada.

"Estou bem animado, acho que vamos jogar bem tranquilos, sem peso algum, vamos apenas entrar pra fazer nosso jogo. Estamos aqui só pra se divertir", comentou Cabu.

Do lado da Vivo Keyd, uma derrota na última semana da fase regular contra a CNB poderia significar o rebaixamento para o Circuito Desafiante do ano que vem, mas os Blumers não conseguiram parar os Guerreiros, que jogaram muito bem e garantiram um 2 a 0, se classificando para a Escalada. O toplaner da Keyd, Yang, falou sobre a vitória e a pressão de escapar do rebaixamento.

"Percebemos que essa semana era muito importante, era vida ou morte. Levamos os treinos mais a sério, tentamos algumas estratégias diferentes e principalmente a mentalidade de todos de não se frustrar mesmo perdendo treino, acho que tudo isso foi muito importante", disse Yang.

O confronto entre RPG e Keyd acontece neste sábado (11), às 13h, horário de Brasília. Esta disputa decidirá o adversário da CNB no próximo degrau da Escalada, na semana seguinte.