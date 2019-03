Riot anuncia venda de ingressos para mata-mata do CBLoL

A Riot Games anunciou na última quinta-feira (15) o início das vendas dos ingressos para assistir aos playoffs do CBLoL, que serão realizados no estúdio da empresa em São Paulo.

Haverá ingressos para as semifinais e a Grande Final. As vendas serão pelo site Ticket360 e começam na próxima quinta-feira (21), com ingressos no valor de R$ 80 (inteira), onde há possibilidade de meia entrada para estudantes e idosos maiores de 60 anos.

Foto: Riot Games Brasil



Os jogos serão realizados nos Estúdios da Riot Games, localizados no bairro Vila Leopoldina em São Paulo. As semifinais serão nos dias 6 e 7 de abril e a Grande Final no dia 13 de abril:

Semifinal 1 - Sábado (06/04)

13h - Primeiro Colocado x Quarto Colocado

Semifinal 2 - Domingo (07/04)

13h- Segundo Colocado x Terceiro Colocado

Grande Final - Sábado (13/04)

13h - Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2

A equipe campeã será a representante da nossa região no Mid-Season Invitational 2019, que acontecerá no Taiwan e no Vietnã, entre os dias 1 e 19 de maio.