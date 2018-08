Erik ten Hag vê Ajax superior e lamenta pênalti nos acréscimos "Pecado mortal"

O Ajax deixou a vitória escapar nos acréscimos, e empatou, em 2 a 2, na partida dessa terça-feira (07), contra o Standard Liège, no Estádio de Sclessin, pela fase pré-eliminatória da UEFA Champions League. Os Godenzonen chegaram a fazer dois a zero no primeiro tempo, mas viram os Belgas reagirem na etapa final e empatar no último lance de jogo.

O técnico Erik ten Hag lamentou o pênalti dado para os Les Rouches, que resultou no empate, mas destacou a importância de ter marcado fora de casa.

"Pecado mortal que no final essa penalidade foi dada. Nós deveríamos ter ganho a vitória. Esse sentimento perdura, mas também levamos em conta que o 2-2 europeu é um bom resultado", disse o treinador.

Para o jogador Dušan Tadić, a equipe holandesa tinha o jogo controlado e queixou-se pela facilidade como foram tomados os dois gols.

"Nós deveríamos ter vencido essa partida. Fizemos 2 a 0 e tinhamos tudo sob controle. Tivemos algumas chances no segundo tempo e precisávamos ter feito o terceiro para matar o jogo. Mesmo sem marcar, não deveríamos conceder dois gols tão facilmente. Temos que analisar o que aconteceu, não pode acontecer novamente porque somos um time sério e queremos ganhar títulos e prêmios", afirmou o atleta para as redes sociais do Ajax.

O próximo compromisso do elenco vermelho e branco será contra o Heracles Almelo, no próximo sábado (11), na Amsterdam Arena, pela primeira rodada da Eredivisie.