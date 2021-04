Diogo Jota marca duas vezes, mas Portugal cede empate para Sérvia

Na tarde deste sábado (27), as seleções de Servia e Portugal se enfrentaram em jogo válido pela segunda rodada das eliminatórias da Europa para Copa do Mundo de 2022.

Destaque da partida Diogo Jota, do Liverpool, marcou duas vezes mas a seleção portuguesa ficou no empate em 2 a 2 com a equipe da casa, que marcou com Miltrovic e Kostic.

Portugal abre 2 a 0

No início do primeiro tempo a seleção portuguesa já foi ao ataque para mostrar aos sérvios que queria a vitória da partida e abriu 2 a 0, com o jogador do Liverpool, Diogo Jota.

O primeiro gol saiu aos 11 minutos, Bernardo Silva acertou um belo cruzamento na cabeça de Diogo Jota que mandou para o fundo das redes

Portugal seguiu no ataque e pressionou a serva para ampliar o resultado ainda no primeiro tempo. Aos 36 minutos, os portugueses foram mais eficientes. Cédric Soares acertou um cruzamento para Diogo, que marcou segundo da partida.

Reação da Sérvia

Após o intervalo a Sérvia voltou melhor ensaio a reação já no início da partida. Logo no primeiro minuto, após cruzamento Nemanja Radonjic chegou em Aleksandar Mitrovic, que descontou. Com o gol, o atacante tornou-se o maior artilheiro da história da Sérvia.

A Sérvia seguiu pressionando e foi em busca do empate. Vendo os espaços deixados pela equipe de Portugal, os sérvios, aos 15 minutos, chegaram ao ataque, e Radonjic acertou mais uma assistência, agora para Filip Kostic marcar.

CR7 bravo!

No último minuto da partida, Cristiano Ronaldo aproveitou que o goleiro estava adiantado para finalizar. No entanto, a defesa da Servia conseguiu afastar na linha, e o juiz não marcou o gol. CR7 ficou indignado, retirou sua braçadeira de capitão evhofou no gramado

Sequência da competição

As duas equipes voltam a campo na terça-feira (30). A Sérvia entra em campo às 13h (de Brasília) contra Azerbaijão. Portugal, por sua vez, atua também nesta terça, mas às 15h45 (de Brasília), contra Luxemburgo.