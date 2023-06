Croácia vence Holanda na prorrogação e vai para final Nations League

A Holanda recebeu a Croácia em partida válida pela semifinal da Uefa Nations League nesta tarde de quarta-feira (14). Os croatas venceram por 4 a 2, com gols de Kramaric, Pasalic, Petkovick e Modric enquanto pelos donos da casa Malen e Lang marcaram.

Os primeiros 15 minutos de jogo foram muito estudados e sem emoção, com as equipes não conseguindo criar nenhuma chance importante de finalização.

Aos 18 minutos, Van Dijk lançou para Xavi Simons que dominou no peito e tentou finalização mas mandou fraco nas mãos do goleiro Livakovic.

Koopmeiners teve mais uma chance aos 31 minutos, quando recebeu lançamento, invadiu a área e finalizou um pouco por cima do gol assustando e criando a melhor chance de gol da partida até aquele momento.

Pouco depois, Malen recebeu passe dentro da área pelo lado direito, dominou e finalizou cruzado para abrir o placar para a Holanda.

A primeira etapa terminou assim com poucas chances e domínio dos holandeses que tiveram a vantagem de atuar em casa.

Logo na volta do intervalo, Kramaric teve a chance de ouro para empatar a partida, mas mandou finalização a direita do gol, disperdiçando grande chance após bom lançamento de Modric.

Pouco depois, Gakpo falhou em frente a sua área defensiva, perdeu bola para Modric que sofreu pênalti do atacante. Na cobrança, Kramaric mandou chute no meio do gol e empatou a partida.

Após manter o domínio na segunda etapa do jogo, Pasalic recebeu cruzamento perfeito a meia altura e de primeira finalizou no canto direito marcando o segundo dos croatas no jogo, virando a partida.

Já no apagar das luzes, Lang pegou sobra dentro da área e conseguiu finalizar de primeira entre todos os jogadores croatas que formavam uma muralha, empatando o jogo aos 50 minutos de jogo na segunda etapa.

Já na prorrogação, Petkovic que havia acabado de entrar encontrou golaço ao acertar chute de muito longe e marcar o terceiro para a Seleção visitante.

Perto do final da prorrogação, a Croácia teve mais um pênalti ao seu favor e Modric foi para a bola, marcou o quarto da equipe e garantiu classificação inédita para a final.

Próximos jogos

Ambas as equipes voltam a campo no domingo (18), a Croácia contra o vencedor de Itália e Espanha, enquanto a Holanda pega o derrotado deste confronto para decidir o terceiro lugar da Nations League.