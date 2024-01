Presente em quase 100% dos jogos na Liga Portugal 2, Daniel dos Anjos projeta duelos contra Nacional e Sporting

O ano de 2023 terminou com vitória para o Tondela, por 1 a 0, em casa, diante do Oliveirense. O triunfo levou o time Auriverde ao sexto lugar na classificação da Liga Portugal 2, a segunda divisão portuguesa. Após o recesso de fim de ano com a família e amigos, Daniel dos Anjos, presente em 14 dos 15 jogos da equipe comandada pelo técnico Tozé Marreco, já pensa nos primeiros compromissos de 2024.

A começar neste sábado (06), contra o Nacional, em duelo frente a uma equipe da parte de cima da tabela da primeira divisão do futebol português. Na terça-feira (09), mas em partida válida pelas oitavas de final da Taça de Portugal, o adversário será o Sporting. Daniel dos Anjos, de 27 anos, garante que o confronto perante os Leões não tem clima de revanche por conta do revés sofrido há duas semanas.

“Todos os jogos são importantes, e o nosso foco é jogo a jogo. O que aconteceu lá atrás, fica no passado. Mas imagino que serão duas partidas ainda mais importantes, pensando em nossas ambições para a temporada. Estamos nos preparando da melhor forma possível para lidar com a pressão de em entrar em campo duas vezes, em um intervalo curto de tempo, podendo obter resultados que farão toda a diferença para nós”, relatou.

Atual sexto colocado na tabela da Liga Portugal 2, com 23 pontos conquistados em 15 rodadas disputadas, o Tondela pode se aproximar da parte de cima da tabela caso vença o Nacional na próxima rodada. “A nossa parte física e mental está 100% para encarar a sequência dura que está por vir. São desses grandes jogos que nós atletas tanto gostamos. Essa ansiedade para chegar logo o dia do jogo é normal”, comentou Daniel.