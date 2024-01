Paulinho marca e comenta após vitória do Sertanense sobre o Rabo de peixe pelo Campeonato de Portugal: "Decidido nos detalhes"

Com gol de Paulinho, o Sertanense bateu o Rabo de peixe por 2 a 0, no último domingo (14), pelo Campeonato de Portugal. Após a partida, o atacante de 22 anos enfatizou a importância de balançar as redes naquele momento e ressaltou a dificuldade do confronto.

"Sensação única (em relação a marcar o gol), ainda mais naquele momento da partida, o adversário teve uma boa chance de marcar o gol de empate. O primeiro tempo foi complicado, com poucas chances claras, mas voltamos do intervalo e conseguimos marcar, o que nos deu tranquilidade e abriu espaços também. Resumindo, foi um jogo decidido nos detalhes", disse Paulinho.

Em seu grupo nessa competição, em 14 jogos, o Alvinegro acumula 17 gols marcados e 17 sofridos. A trajetória do sexto colocado é composta de seis vitórias, três empates e cinco derrotas. O brasileiro também comentou as pretensões da equipe na temporada.

"O momento do time é bom. Houveram tropeços recentemente, mas por muito conta de situações atípicas na minha visão. Espero que a gente siga nessa crescente e continue somando pontos, ainda mais que estamos com um jogo a menos, porque o objetivo de todos aqui é estar na parte de cima da tabela para passarmos para a próxima fase", finalizou o atleta.

Um dos jogadores que mais vem crescendo dentro da equipe é o atacante Paulinho, que tem passagem pelas bases de Vasco e América-MG. Além disso, o camisa 11 acumula experiência internacional significativa em terras lusitanas, onde também já defendeu Gil Vicente e Leixões.

O Sertanense retorna a campo neste domingo (21) diante do Marinhense, às 12h (horário de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato de Portugal.