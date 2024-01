O Moreirense fez um primeiro turno positivo no Campeonato Português desta temporada. Campeão da segunda divisão na campanha 2022/23, o clube tem frequentado o grupo dos 10 primeiros colocados e se encontra atualmente na sexta colocação com 29 pontos, quatro atrás da zona de classificação para as competições europeias.

Um dos destaques do time é o goleiro Kewin, titular em todos os jogos da Primeira Liga. Após a conclusão da primeira metade do campeonato, o jogador avaliou o desempenho do grupo e valorizou o trabalho coletivo para superar as dificuldades no início da competição.

“Foi um primeiro turno muito bom. Tivemos uma sequência difícil no começo, mas o time reagiu bem. Conseguimos vitórias importantes fora de casa e engatamos uma sequência de 10 jogos sem perder. Tudo isso faz com que tenhamos mais tranquilidade e confiança. Amadurecemos nosso estilo de jogo, ajustamos e entendemos os timings de pressão, então o mérito é de todos que entenderam todos esses processos”, afirmou.

Foto: Divulgação/Moreirense

O brasileiro também projetou as complicações que podem aparecer no segundo turno e destacou o sistema defensivo do Moreirense. Atualmente, a equipe conta com a quinta melhor defesa de todo o campeonato.

“É fundamental para um time de sucesso sofrer poucos gols, e isso foi extraordinário até aqui. Isso demonstra que somos um grupo coeso. Fomos muito consistentes ao longo da competição e fico feliz de colaborar com a equipe, mas sabemos que o segundo turno será mais difícil e precisamos continuar neste nível. Os clubes se reforçaram, outros evoluíram muito dentro da competição, então o campeonato estará muito mais competitivo e precisamos ser melhores”, acrescentou.