Nesta terça-feira (8), o Arsenal recebe o Bayern de Munique em seu estádio, o Emirates Stadium, em Londres, para o jogo de ida das quartas de final da UEFA Champions League. Nas oitavas de final da competição, os Gunners eliminaram o Porto nos pênaltis, enquanto o time alemão avançou contra a Lazio com um placar agregado de 3x1.

Como chegam os times

Os Gunners vivem grande fase na temporada e chegam confiantes para as quartas da competição europeia, apesar de enfrentarem um clube com tradição no cenário internacional, o Bayern. No último jogo, válido pela Premier League, o clube londrino vencer o Brighton por 3 a 0 fora de casa com gols de seus atacantes Bukayo Saka, Kai Havertz e Leandro Trossard.

Com a vitória, e o empate do Liverpool diante do Manchester United por 2 a 2 contra o Arsenal volta à liderança do Campeonato Inglês, com 71 pontos. Os Reds possuem a mesma pontuação, porém, com saldo de gols menor.

Os Bávaros, por sua vez, tropeçaram novamente na Bundesliga e perderam 3 a 2 para o Heidenheim fora de casa. Os gols do time de Munique foram marcados por Hary Kane e Serge Gnabry. Com a derrota os comandados de Tuchel chegaram a 60 pontos e ficam agora com 16 pontos atrás do líder Bayer Leverkusen que possui 76 pontos no campeonato alemão.

Com o título da Bundesliga praticamente decidido, o Bayern irá se concentrar na Champions League em busca do seu sétimo título da competição. Enquanto isso, o Arsenal, bem na temporada, lutará pelo primeiro título da competição europeia, e pelo troféu da Premier League, que não conquista há duas décadas.

Sobre a partida

A bola rola entre Arsenal x Bayern de Munique no Emirates Stadium às 16h (horário de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do canal de TV fechada Space e do canal de streaming Max.

Escalação do Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Rice, Jorginho, Odegaard, Saka, Martinelli e Havertz.

Técnico: Mikel Arteta

Escalação do Bayern: Neuer, De Ligt, Dier, Kimmich, Davies, Laimer, Goretzka, Musiala, Sané, Gnabry e Kane

Técnico: Thomas Tuchel