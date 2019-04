Coritiba e Paysandu duelam por vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Válido pelo jogo de ida da terceira fae da Copa do Brasil. Partida disputada no estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba.

Após duas semanas longe de casa, o Coritiba recebe o Paysandu na noite desta quinta-feira (31), no estádio Couto Pereira. O jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil será realizado às 21h (de Brasília), e marca a possibilidade da busca por voos mais altos na temporada para ambas as equipes, já que o Coxa luta para se livrar do rebaixamento no Brasileirão e o Papão apenas passeia pela zona intermediária do grupo A da Série C.

No histórico da competição, o alviverde está invicto com um empate e uma vitória na primeira fase, contra o Cene-MS e um resultado de 2 a 0 fora de casa, que o classificou direto, contra o Caldense. O alviceleste, por sua vez, conquistou um empate e uma vitória contra o Maranhão e, na semana passada, foi derrotado pelo Sport, por 3 a 2, mas o resultado favorável de 2 a 1 no primeiro jogo o colocou na próxima fase.

Coxa poupa jogadores e lança nova camisa

Depois de vencer o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro no domingo (27), o time paranaense pôde planejar com mais tranquilidade o jogo contra o Paysandu e com isso, Celso Roth optou por poupar jogadores. Porém, o técnico alviverde afirma que isso não significa ir com menos qualidade para a Copa do Brasil. “O Coritiba tem que ir a campo com o que tem de melhor. E é isso que vamos fazer”, enfatizou o comandante.

Entre os atletas que ficarão de fora está o zagueiro Welinton e o volante Germano, que estiveram em campo contra o tricolor gaúcho. Mesmo sem confirmar o time que entrará em campo, os substitutos serão possivelmente Leandro Almeida e Helder. Carlinhos também é desfalque entre os relacionados, pois cumpre suspensão.

Além de novidades na equipe titular, o Cori também vai entrar em campo com roupa nova. O uniforme número 2, que inclui a camisa popularmente conhecida como “jogadeira” será lançada nesta partida, em comemoração aos 29 anos da conquista do título Brasileiro. Com listras verdes e brancas verticais, gola V e as iniciais do clube em uma etiqueta interna, a camisa já foi conhecida em cerimônia fechada na noite desta quarta-feira (30) e fará parte da do restante desta e da próxima temporada.

Diante da importância da data e do jogo, a equipe pretende contar com o apoio da torcida para alcançar um resultado positivo que não sai há três meses no Couto Pereira, sendo que a última vitória foi justamente na Copa do Brasil, contra o Cene. De acordo com Baraka, a participação da torcida é fundamental.

“Estamos em débito com a torcida que nos apoiou em todos os jogos. Espero que um bom público vá ao Couto, pois temos tudo para emplacar uma boa sequência”, completou o volante.

Papão não faz mudança na equipe e quer afastar má fase

O Paysandu foi derrotado pelo Treze na última rodada da Série C, mas o técnico Vica optou por manter mesmo o time e realizando apenas um treinamento antes de viajar para Curitiba. Segundo ele, a formação se mostrou satisfatória e apta no treino.

“Time que treina, joga. Sou adepto disso. Quem vem treinando durante a semana tem tudo para ser titular. Se esse foi o último treinamento, é esse que vai para o jogo”, afirmou o treinador.

No entanto, as três derrotas consecutivas e o desempenho abaixo do esperado no Campeonato Brasileiro não saem da cabeça dos integrantes do time alviceleste, que se sentem pressionados, de acordo com o capitão Zé Antônio.

“Isso incomoda. Nós sabemos que futebol é resultado. Precisamos voltar a vencer o mais rápido possível, até mesmo para a gente ter mais tranquilidade para trabalhar, pois trabalhar em clima de derrota é sempre ruim”, comentou o volante.