A noite desse domingo (24) foi de definição do primeiro finalista do Campeonato Paranaense. O Maringá empatou por 0 a 0 com o Coritiba no Couto Pereira e avançou para a grande final estadual.

O avanço se dá pela soma dos resultados. Na partida de ida, na cidade de Maringá, a vitória foi do time da casa, por 2 a 0.

Como foi o jogo?

A partida da volta tinha a expectativa de um jogo muito mais físico e tático do que o primeiro, afinal, um dos times tinha o resultado a seu favor. Dito e feito.

O Maringá pouco se movimentou ofensivamente e procurou ajustar as brechas defensivamente. Apesar disso, conseguiu criar diversas boas chances de gol.

No entanto, não só de eficiência foi o time visitante. Cometeram muitas faltas e receberam muitos cartões, 7 no total, sendo um deles cartão vermelho, para Villar, já na reta final da partida.

O que aconteceu ao Coritiba?

Amplo favorito no confronto, o Coritiba se despede do Campeonato Paranaense na semifinal. O time alviverde se levou pouco a sério e não soube se organizar nas duas partidas.

Nesse jogo de volta, com a torcida a seu favor mas a pressão jogando contra, não soube ter concentração. Fica o recado de necessidade de ajuste para a equipe de Guto Ferreira.

Próximos passos

Ao Maringá, o próximo passo será a grande decisão paranaense, onde enfrentará o vencedor de Athletico-PR e Londrina.

Ao Coritiba, agora restará a preparação para a Série B,, onde estreia apenas daqui 26 dias, no dia 19/04, contra a Ponte Preta, em São Paulo.