Nesta quinta-feira (22), o Águia de Marabá surpreendeu e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil ao virar o jogo e vencer o Coritiba. A partida realizada no Estádio Zinho de Oliveira válida pela primeira fase da competição terminou em 3 a 2 para o time da casa, mais uma zebra na competição.

Com mudanças estratégicas, o primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1

Apesar do favoritismo da equipe do Paraná quem inicia a partida abrindo a caixa de ferramentas é o Águia, em seguida o Coxa vem para a resposta com Natanael mas a bola explode na zaga.

O Coritiba vai pressionando a equipe do Pará e tomando o controle da partida para si. Robson foi acionado na direita, driblou o defensor e cruzou na área, Matheus Frizzo cabeceou e abriu o placar para o Coxa, que mesmo após abrir o placar o Coritiba seguiu mantendo o domínio da partida e vai trocando passes na busca por espaços no campo.

(Foto: Gabriel Thá/Coritiba)

A primeira substituição da partida é feita, após dividida Geovane Meurer sentiu e foi substituído por Sebastián Gómez, sem mudanças bruscas na equipe.

O gol abalou a equipe da casa que vai aos poucos tentando se encontrar na partida, o técnico Mathaus André faz uma alteração no sistema ainda na primeira etapa, a equipe entrou com três zagueiros para o jogo, esquema que não deu certo como era esperado e o treinador saca o zagueiro Cassius para colocar o camisa 9 e estreante pelo Águia, Iury Tanque.

Logo após a alteração sai o empate da equipe Paraense, após cruzamento, o atacante Braga se antecipa aos defensores e cabeceia para o fundo das redes, tudo igual no placar. O resultado ainda classifica o Coxa, mas mostra a força do Azulão para buscar o resultado.

Aos 32 após uma tabelinha o Coritiba chega ao ataque, Bianqui bate colocado e assusta o goleiro Axel, pouco depois o Águia tenta ir ao ataque mas Marcelo Benevenuto comete a falta, recebendo cartão amarelo, o Coxa agora tem seus dois zagueiros pendurados.

O Coritiba chega com Bianqui arriscando de longe, Axel cede o rebote para Frizzo que bate para o gol e Axel faz uma bela defesa, a primeira da partida, na sequência dois escanteios assustando o Águia de Marabá.

Chegando no fim da primeira etapa mais um susto, dessa vez no chute de David que faz o goleiro Axel trabalhar novamente, o Azulão vai segurando o resultado como pode, mas sem abdicar de atacar e tentar incomodar o Coxa, mas é o visitante que chega mais perto do gol, Gómez bate mas a bola explode no travessão, no entanto o primeiro tempo chega ao seu fim da forma que começou, com um empate classificando o Coritiba.

Águia de Marabá surpreende e vira o jogo na segunda etapa

A segunda etapa se inicia com um pênalti logo no início,, Robson derrubou Betão e juiz apontou a marca da cal, Iury Tanque bateu e converteu a cobrança em gol, é a virada do Águia de Marabá, 2 a 1 no placar, resultado que dá a classificação ao time da casa.

Após o gol da virada o Águia se defende enquanto o Coritiba tenta criar chances, como com Robson que cobrou falta mas a bola passou ao lado do gol.

O jogo fica ataque contra defesa, o Coritiba tem pressa e precisa correr atrás do resultado, mas a tarefa fica mais complicada com a expulsão do zagueiro Benevenuto após receber o segundo amarelo, o Coritiba é duplamente castigado, na cobrança da falta de Júnior Dindê a bola entrou, o terceiro gol do Águia sai e deixa o clube muito confortável na partida.

O Coxa tenta recuperar o prejuízo em cobrança de falta, mas Bruno Melo não alcança a bola, a briga do Coritiba agora é contra o tempo, restam 15 minutos do tempo regulamentar e o time precisa de dois gols.

O Coxa invadiu a área, Wesley Pomba cruzou mas ninguém chegou na bola, na sequência o Coritiba insiste mas a jogada não resulta em nada.

Aos 40 é a vez de Wesley Pomba receber no meio, Robson fez bela jogada mas o jogador chutou por cima do gol defendido por Axel, a bola segue com o Coxa na sequência, mas o Águia se defende bem e sai no contra-ataque, vai tocando a bola ao som do olê da torcida.

Já nos acréscimos o Coxa ainda sonha e vai com tudo para o ataque, as o Águia se defende como pode e tenta sair no contra-ataque mas Bruno Melo desarma Iury Tanque, na sequência a bola sai em escanteio para o Coritiba, e na cobrança Bruno Melo ganha no alto e diminui o placar.

Próximo dos últimos minutos o Coritiba avança querendo o gol da classificação, mas assim como em 2023 o Águia elimina o clube comandado por Guto Ferreira e sai da partida com a classificação e 941 mil reais a mais no bolso. O Águia de Marabá diante de sua linda torcida virou a partida e vai para a próxima fase.

Próxima fase da competição

O Águia de Marabá, jogando em casa, irá enfrentar na segunda fase da Copa do Brasil o Capital-TO, que venceu o Tocantinópolis por 2 a 1 na última quarta-feira (21). A segunda fase tem previsão para ser realizada nos dias 6 ou 13 de março.

Próximos jogos

O classificado Águia de Marabá irá enfrentar domingo (25) ás 17h, o Remo pela última rodada da primeira fase do Paraense, o clube já está classificado para as quartas de final, e pode atrapalhar a classificação do adversário em caso de vitória. Já o Coritiba joga no mesmo dia, mas ás 17h, e irá enfrentar o Cascavel, em partida válida pelo Campeonato Paranaense, o Coxa já está garantido nas quartas de final do estadual e disputa apenas a colocação final, podendo ser líder e ter vantagens nas fases seguintes.