Neste final de semana, o Coritiba fará seu primeiro clássico contra o Athletico-PR nesta temporada. A equipe verde e branca enfrenta seu principal rival no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira,, pela décima rodada do Campeonato Paranaense.

Um dos jogadores do Coxa que chega embalado para o clássico é o meio-campo Matheus Bianqui. Após ter sido reserva nas primeiras partidas do Estadual, o jogador voltou a se destacar recentemente e retomou seu espaço entre os titulares do time.

No sábado passado, Bianqui teve papel decisivo na vitória sobre o Galo Maringá. O meia deu a assistência para o primeiro gol e, depois, marcou o segundo do Coritiba, comandando o triunfo pelo placar de 3 a 1 fora de casa. Com a atuação, tirou nota 8 no SofaScore, uma das maiores da partida.

“Feliz demais com a atuação não só minha, mas de toda a equipe. A gente veio com o objetivo de buscar a vitória. Colocamos isso na cabeça e, agora, vamos voltar para casa com três pontos na bagagem. Fico muito feliz por marcar mais um gol com essa camisa e mais feliz ainda pela vitória”, disse à TV Coxa.

Já no último confronto, diante do Maringá, o camisa 18 teve importante colaboração na parte defensiva. O jogador contribuiu com três duelos ganhos pelo chão, dois duelos ganhos pelo alto, um desarme e uma interceptação.

Bianqui também esteve presente no último Athletiba, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2023. Na ocasião, foi titular e fez boa atuação, com nove duelos vencidos e quatro desarmes, ajudando o time a vencer por 2 a 0.

Emprestado pelo Maringá, Matheus Bianqui chegou ao Coritiba durante a temporada passada para disputar o Brasileirão. Em 28 jogos no torneio, marcou dois gols, deu uma assistência e foi eleito três vezes o melhor em campo. Com o desempenho positivo, foi comprado em definitivo pelo clube neste ano.