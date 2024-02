O Azuriz venceu o Coritiba por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (01), no Estádio Os Pioneiros, pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Paranaense. O meio-campista Xavier marcou o único gol da partida que subiu a Gralha para a quarta posição, com 10 pontos. O Coxa permaneceu com a mesma pontuação e ficou na terceira colocação.

Azuriz saiu na frente em primeiro tempo brigado

Com poucas chances criadas na primeira etapa, Azuriz e Coritiba protagonizaram uma parte do jogo bastante disputada e faltosa. Apenas aos 28 minutos, a Gralha abriu o placar com Xavier. Na ocasião, o meio-campista pegou a sobra dentro da área após cobrança de falta, e finalizou com precisão para estufar as redes do goleiro Pedro Morisco.

O Coritiba teve mais oportunidades para fazer o gol, mas não foi eficiente e passou em branco na primeira etapa. Aos 37 minutos, o clima no Estádio Os Pioneiros pesou. Natanael, do Coxa, tomou um tranco de Miullen, do Azuriz, e caiu no gramado. O lateral se levantou, empurrou o atacante da Gralha, que tentou revidar. Na sequência, os companheiros de ambos os times apartaram o início da confusão.

Aos 44 minutos, o Coritiba pediu um pênalti após Natanael sofrer uma dividida com Mendes, do Azuriz, dentro da área. O lateral precisou ser substituído, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

Azuriz mantém placar magro e sai com vitória

No retorno para o segundo tempo, a partida contou com apagão na energia do Estádio Os Pioneiros e atrasou o início da etapa final. Quando a bola voltou a rolar, Azuriz e Coritiba criaram boas chances para estufar as redes, mas não foram eficientes. As chuteiras dos atacantes de ambos os times não estavam calibradas e, além disso, o goleiro Arthur, da Gralha, trabalhou bastante para evitar o gol de empate do Coxa.

Próximo jogo

No próximo domingo (4), o Azuriz visita o Operário, às 16h, no Estádio Germano Kruger. O Coritiba, no mesmo dia, recebe o Andraus Brasil, às 18h30, no Couto Pereira.