O lateral Jamerson comentou em suas redes sociais, a atuação do Coritiba no duelo contra o Athletico no último fim de semana, que terminou em empate por 1 a 1. O jogador também prestou uma homenagem ao diretor Junior Chavare, falecido na manhã do último domingo.

Jamerson acredita que o Coxa fez um bom jogo frente ao rival, e que merecia um resultado melhor. Ele também destacou a importância do confronto em razão da morte do diretor executivo do clube.

"Infelizmente não foi o resultado que gostaríamos e merecemos, fizemos o máximo para representar as cores do Coritiba em uma partida que se tornou ainda mais importante pelas circunstâncias que nos cercavam. Por você, Júnior ✊🏿💚", disse o lateral em suas redes sociais.

No Athletiba, também houve homenagens ao diretor, com um minuto de aplausos, imagem no telão e também uma faixa. Junior foi vítima de um infarto na manhã de domingo, que antecedeu o jogo.

Depois do primeiro grande clássico da temporada pelo estadual, o Coritiba volta as atenções para a disputa da Copa do Brasil. Fora de casa, o time comandado por Guto Ferreira enfrenta o Águia de Marabá, na quinta-feira (22), às 20h, em jogo único da primeira fase do torneio.

Pelo estadual, o Coxa volta a jogar no domingo (25), às 16h, quando visita o Cascavel.