Resultado de Brasil x Paraguai pela Copa América 2015 (1(3)-1(4))

1 2 3 4 5 BRASIL O X O X O PARAGUAI O O O X O

Semifinal 2: Argentina x Paraguai (Concepción) 30/06

Semifinal 1: Chile x Peru (Estádio Nacional de Santiago) - 29/06

As semifinais da Copa América serão disputadas nos dias 29 e 30, segunda e terça-feira

Assim como em 2011, o Brasil está eliminado nos pênaltis para a Seleção Paraguaia

GOL DO PARAGUAI! GONZÁLEZ BATE NO ÂNGULO ESQUERDO E CLASSIFICA O PARAGUAI PARA A SEMIFINAL!

GOL DO BRASIL! Coutinho bate rasteiro no canto direito e iguala a disputa

NA LUA! Santa Cruz repete Douglas Costa e isola a bola na arquibancada

ISOLOU! Douglas Costa desperdiça a segunda cobrança para o Brasil e isola por cima do gol

GOL DO PARAGUAI! Bobadilla bate bem no ângulo direito de Jefferson

GOL DO BRASIL! Miranda cobra com categoria no cantinho esquerdo de Villar

GOL DO PARAGUAI! Cáceres enche o pé no meio do gol e põe o Paraguai em vantagem

PRA FORA! Everton Ribeiro bate a esquerda do gol e perde o pênalti

GOL DO PARAGUAI! Martínez repete a cobrança de Fernandinho e solta a bomba no meio do gol

GOL DO BRASIL! Fernandinho bate forte, no meio de gol e abre a disputa

Vai começar a decisão!

Teremos a repetição da disputa de pênaltis da última Copa América

48' APITA O ÁRBITRO! TEREMOS DECISÃO POR PÊNALTIS PARA DEFINIR O ÚLTIMO CLASSIFICADO PARA A SEMIFINAL!

45' Teremos três minutos de acréscimos!

44' Brasil tenta pressionar no final da partida

42' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Robinho e entra Everton Ribeiro

38' SUBSTITUIÇÃO NO PARAGUAI! Sai Benítez e entra Romero

35' CARTÃO AMARELO! Martínez puxa Douglas Costa pela camisa e é advertido

34' JEFFERSON! Em contra ataque rápido, González avança e bate forte. Jefferson salva o Brasil de sofrer a virada

31' SUBSTITUIÇÃO NO PARAGUAI! Sai Aranda e entra Martínez

30' CARTÃO AMARELO! Coutinho chega atrasado na jogada e é punido pela arbitragem

28' SUBSTITUIÇÃO NO PARAGUAI! Sai Haedo Valdéz e entra Bobadilla

26' GOOOOOOOOOOL DO PARAGUAI! GONZÁLEZ! Meia bate bem, no canto direito de Jefferson, que até acertou o canto, mas não conseguiu evitar que a bola balançasse a rede. O Paraguai empata, 1 a 1

24' PÊNALTI PARA O PARAGUAI! Bola pega na mão de Thiago Silva e juiz assinala o pênalti. Chance do empate!

23' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Firmino e entra Diego Tardelli

20' Paraguai vai mostrando sinais de desespero e começa a se lançar a frente em busca do gol. Brasil tem mais espaços para puxar os contra ataques nesse momento

16' JEEEEFFERSON! Goleiro faz milagre em cabeçada de Paulo da Silva e salva o Brasil do empate

14' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Willian e entra Douglas Costa

10' QUASE! González levanta na área e Haedo Valdéz por muito pouco não empata de cabeça

06' JEFFERSON! González cobra falta com força, quase sem ângulo, e obriga o goleiro brasileiro a fazer boa defesa

05' CARTÃO AMARELO! Daniel Alves é punido por falta em González

03' Jogo começa pegado e com muitas entradas duras na segunda etapa

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Assista ao gol de Robinho que vai dando a vitória e a classificação ao Brasil até aqui

46' FINAL DE PRIMEIRO EM CONCEPCIÓN! O BRASIL VAI VENCENDO POR 1 a 0 E SE CLASSIFICANDO PARA A SEMIFINAL!

45' O árbitro assinala um minuto de acréscimo!

43' González bate de fora, mas pega fraco na bola e Jefferson defende sem problemas

40' Paraguai tenta o empate nas jogadas aéreas, mas Brasil se segura bem defensivamente

37' AMARELOU! Aguilar chega firme em Fernandinho e recebe o segundo cartão do jogo

35' Firmino faz falta em Benítez, que fica caído no gramado sentindo as costas

32' Roque Santa Cruz tenta de longe e a bola passa a esquerda do gol defendido por Jefferson

28' A Seleção Paraguaia se perdeu após o gol sofrido, mas ainda assusta na bola parada. Brasil agora é melhor na partida e toca bem a bola

24' CARTÃO AMARELO! Valdéz leva nova, dessa vez de Filipe Luís e perde a esportiva, acertando o jogador com um carrinho por trás

21' LINDO! Coutinho dá show de habilidade e aplica chapéu desconcertante em Valdéz

18' Paraguai era melhor no jogo, mas em sua primeira jogada bem trabalhada, foi o Brasil que inaugurou o placar

14' GOOOOOOOOOOL DO BRASIL! ROBINHO MARCA O PRIMEIRO! Elias dá boa enfiada de bola para Daniel Alves na direita, que cruza rasteiro na medida para Robinho. A bola passa por toda a defesa e ele empurra para dentro do gol. O Brasil está na frente, 1 a 0

11' Seleção Paraguaia leva muito perigo nos contra ataques e defesa brasileira não se acerta nesse início de partida

08' Benítez vai no fundo e cruza para dentro da área. Jefferson divide no alto com Santa Cruz e a bola sai em tiro de meta

05' Brasil troca passes em seu campo de defesa e o Paraguai marca a saída de bola brasileira

02' UUUUUUH! Coutinho arrisca de longe e Villar espalma para escanteio

00' BOLA ROLANDO EM CONCEPCIÓN!

A bola já vai rolar para a decisão do último semifinalista da Copa América

As duas equipes já estão no gramado para a execução dos hinos

O Paraguai está escalado com: Villar, Valdez, Paulo da Silva, Pablo Aguilar e Ivan Píris; Derlis González, Victor Cáceres, Eduardo Aranda e Edgar Benítez; Nelson Haedo e R. Santa Cruz; Técnico: Ramon Diáz

O Brasil vem com: Jefferson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Filipe Luís; Fernandinho, Elias, Philippe Coutinho e Willian; Robinho e Roberto Firmino; Técnico: Dunga

As duas Seleções já estão escaladas!

De lá pra cá, muita coisa aconteceu, os times tem mudanças, mas pouco evoluíram. O time brasileiro passou vergonha em um Mundial realizado na sua casa, os paraguaios tem o vice do torneio passado como maior triunfo, já que não foram para a Copa de 2014, e com isso, esperam fazer dessa Copa América, uma forma de ressurgimento.

Em clima de revanche, Brasil enfrenta Paraguai buscando vaga nas semifinais da Copa América

O vencedor dessa partida enfrentará a Argentina na semifinal da Copa América. Comandados por Lionel Messi, os hermanos precisaram das penalidades para despachar a Colômbia do torneio.

Relembre a disputa de pênaltis que selou a classificação do Paraguai para as semifinais. Elano, Thiago Silva, André Santos e Fred desperdiçaram suas cobranças e o Brasil acabou sendo eliminado da competição

Na última Copa América em 2011, Brasil e Paraguai mediram forças duas vezes. Na fase de grupos, empate em 2 a 2. Nas quartas de final, novo empate, dessa vez em 0 a 0, mas nos pênaltis, o Paraguai ficou com a vaga nas semifinais após a Seleção Brasileira desperdiçar quatro cobranças.

A última vez que venceu a Seleção Brasileira venceu o Paraguai foi no ano de 2001. Pela Copa América da Colômbia, o Brasil derrotou o adversário pelo placar de 3 a 1. De lá pra cá, foram três jogos, com uma vitória dos paraguaios e dois empates

O Estádio Municipal de Concepción será o palco da partida de hoje. Com capacidade para 35 mil espectadores, o estádio definirá hoje o último classificado para as semifinais da Copa América

O técnico Ramón Diaz, em contrapartida, quer que sua Seleção agrida e não tenha medo do Brasil. Segundo ele, a Seleção Brasileira deve sim ser respeitada, mas não temida. ‘’Fizemos uma boa primeira frase. Passamos do grupo da morte e agora queremos prosseguir na competição. Sabemos que o Brasil tem uma equipe muito forte, mesmo sem Neymar, mas faremos de tudo para sairmos classificados.’’

Com medo da bola aérea paraguaia, Dunga demonstrou preocupação com a jogada forte da equipe adversária. “Nossa análise mostra que o Paraguai tem como ponto forte essas bolas áreas. Nossos zagueiros estão treinando para isso, e faremos um trabalho especial com Jefferson também”

FIQUE DE OLHO: Com dois gols em três partidas, Lucas Barrios é um dos artilheiros da competição. O atacante deixou sua marca contra a Argentina, no empate em 2 a 2, e contra o Uruguai, no empate em 1 a 1. Contratado como novo reforço do Palmeiras, o centroavante quer balançar as redes hoje contra a Seleção Brasileira

FIQUE DE OLHO: Sem Neymar, Robinho terá a missão de comandar a Seleção Brasileira na partida de hoje. O jogador esteve em campo na eliminação traumática nos pênaltis em 2011, quando o Brasil desperdiçou quatro cobranças e viu o Paraguai se classificar para as semifinais

Na última rodada do grupo B, o Paraguai empatou com o Uruguai pelo placar de 1 a 1 e avançou na segunda colocação da chave para enfrentar o Brasil nas quartas de final.

O Paraguai, tido como terceira força do grupo B, acabou avançando na segunda colocação, na frente do Uruguai e atrás da Argentina. Comandado por Lucas Barrios, a Seleção Paraguaia fez jogo duro com seus adversários e arrancou dois empates contra os favoritos da chave.

Em seu último compromisso, o Brasil suou para derrotar a Venezuela, mas com gols de Thiago Silva e Roberto Firmino, venceu por 2 a 1 e se classificou como primeiro colocado do grupo C

Depois de uma primeira fase instável, o Brasil reencontra o Paraguai, algoz da eliminação na última edição da Copa América, em 2011 na Argentina. Sem Neymar, suspenso e fora da competição, a Seleção Brasileira de Dunga terá que se reinventar na partida de hoje para avançar as semifinais.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Brasil x Paraguai , pelas quartas de final da Copa América 2015, partida a ser disputada às 18h30 em Concepción, no Chile.