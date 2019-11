Resultado Ferroviário x Ceará na final do Campeonato Cearense 2017 (0-1)

Ficamos por aqui com mais uma transmissão em tempo real da VAVEL Brasil! Obrigado a todos que ficaram até aqui e até a próxima! Abraço!

Os dois times agora voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (3), às 21h45, podendo ser o jogo da decisão do título, caso o Ceará vença novamente. Se o Ferroviário sair vitorioso, teremos o terceiro e decisivo jogo no próximo domingo (7).

90+5' FIM DE PAPO NO CASTELÃO! O Ceará vence o Ferroviário por 1 a 0 no primeiro embate da final do Campeonato Cearense 2017. Wallace Pernambucano foi quem marcou o gol solitário do jogo.

90' Mais cinco minutos!

90' Chute de longe do Ferroviário, mas a bola sai em linha de fundo.

89' UUUUUHHHHH!! Quase o segundo gol do Ceará! Pedro Ken faz boa jogada pela direita, recebe bola na área e arrisca o chute, mas manda por cima do gol.

87' CARTÃO AMARELO PARA MAXUELL!

86' CARTÃO AMARELO PARA ROMÁRIO!

83' SUBSTITUIÇÃO NO CEARÁ! Sai: Magno Alves. Entra: Alex Amado.

81' No escanteio, cabeceio para o gol, mas Mauro conseguiu desviar para novo canto.

80' Ceará tem chance na área, mas chute acaba saindo muito pelo lado.

77' Victor Rangel ganha no corpo de dois defensores, girou e bateu para o gol, mas Mauro fez a defesa.

75' Ferroviário chega pela esquerda e Maxuell tenta o chute para o gol, mas é desviado. Time Coral chega com força!

73' UUUHHHH!! Magno Alves aproveita bola na área, dribla goleiro, mas no chute acaba sendo afastado pela zaga.

71' Árbitro deu cartão amarelo para Romário, mas volta atrás.

69' Contra-ataque do Ceará com Magno Alves, mas o atacante não conseguiu acertar o passe.

64' SUBSTITUIÇÃO NO CEARÁ! Sai: Wallace Pernambucano. Entra: Pedro Ken.

56' UUUUUHHHHH!!! Maxuell chega pela direita e bate cruzado, mas Éverson defende para escanteio.

55' Sem muitas grandes chances, times trocam passes quando tem a bola, mas não aproveitam.

47' Ceará iniciou a segunda etapa como na primeira: tendo mais a bola, trocando passes, mas tentando sempre chegar ao gol.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

INTERVALO: SUBSTITUIÇÃO NO FERROVIÁRIO! Sai: Valdeci. Entra: Assissinho.

45+2' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

45' Mais dois minutos!

39' Arremate de fora da área do Ferroviário, mas Éverson fez a defesa.

38' Bola longa do Ferroviário para a área é dominada, mas o chute acaba mandando a bola por cima da trave.

33' Lelê faz boa jogada individual pela esquerda, avança, e tenta toque para o meio, mas zaga afasta.

32' CARTÃO AMARELO PARA LELÊ! Por simulação.

31' UUUHHH!! Magno Alves recebe bola pela direita, avança e invade a área, mas bate fraco, nas mãos de Mauro.

30' Chute de fora do Ferroviário é defendido por Éverson.

28' Romário cruza para a área, mas Wallace não conseguiu chegar na bola, apenas raspando nela e mandando para fora.

26' Falta é cobrada em cruzamento para a área, mas Luiz Otávio cabeceia para fora.

25' Falta para o Ceará pela esquerda.

24' Ferroviário rouba a bola e tenta iniciar contragolpe, mas o atleta coral sofre a falta no meio.

22' Ceará troca passe no campo de ataque.

20' Ceará chega com novo perigo, mas a batida foi desviada pela zaga.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL DO CEARÁ!!! WALLACE PERNAMBUCANO É O NOME DA FERA!!! Alvinegro consegue jogada rápida pela esquerda e bola sobre no pé de Wallace, que ajeita para a direita e bate tirando do goleiro. 1 a 0 pro Vovô!

15' Ceará tenta finalização de fora, mas Mauro fez a defesa.

12' Equipe alvinegra continua trocando passes quando tem a bola, mas não consegue se aproximar para finalizar.

10' UUUUUHHHHH!!! Victor Rangel cruzou pela direita, com bola rasteira, mas ninguém conseguiu chegar para finalizar. Redonda passou por todos e foi para fora.

9' Levantamento para a área do Ferroviário e Glauber se jogou para mandar, de peixinho, para escanteio.

7' Times começam a trocar mais a posse da bola, porém o time alvinegro continua tendo-a por mais tempo.

4' Ceará tem a posse e troca passes pelo meio do campo. Começo alvinegro é melhor.

2' UUUUHHHHHH!!! Wallace Pernambucano cruza para a área e Victor Rangel chegou batendo com força, mas mandou por cima da trave.

1' Ceará já começa pressionando o Ferroviário.

0' ROLA A BOLA NO CASTELÃO!

Ferroviário escalado: Mauro, Gustavo, Erandir, Tony Belém, Jeanderson; Gláuber, Jonathas, Mimi; Mota, Maxuell e Valdeci

O Ceará aparece escalado com: Éverson, Tiago Cametá, Luiz Otávio, Rafael Pereira, Romário; Raul, Richardson, Wallace Pernambucano; Lelê, Victor Rangel e Magno Alves

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos agora a transmissão da primeira partida entre Ceará x Ferroviário ao vivo pela final do Campeonato Cearense 2017. A disputa será executada na Arena Castelão, às 16h deste domingo (30). Fique conosco aqui na VAVEL Brasil.

Apitará a partida Wladyerisson Oliveira com seus auxiliares Anderson Freire, Carolina Romanholi e Adriano Barros

Do lado do Ferroviário, o técnico da equipe se mantem otimista e buscará a vantagem a partir deste primeiro jogo.

Promovendo o Clássico da Paz, em decisão conjunta da diretoria das equipes e da Federação Cearense de Futebol, a partida deverá ter zona mista no setor Premium do estádio.

O atacante Magnata, que busca artilharia do campeonato, tem atualmente 7 gols marcados.

Apesar da ausência, o atacante Magno Alves prega otimismo concentração para a partida: "Não podemos subestimar o Ferroviário. Eles chegaram com méritos para a final;estão motivos, eliminaram o Fortaleza e irão tentar nos surpreender. Temos que nos concentrar e estar ligados."

Para o primeiro combate, a equipe do Ceará não poderá contar com o goleiro Everson. O arqueiro foi detectado com uma inflamação no cotovelo e deverá ser substituído.

Esta é a primeira partida entre três jogos que deverão ser disputados. O segundo jogo acontecerá na quarta-feira (03) às 21h45 e o terceiro e último jogo no próximo domingo (07) às 16 horas. Todas as partidas serão disputadas na Arena Castelão.