Apesar do Ceará ter apenas uma derrota na temporada, o time vem oscilando com alguns empates nas últimas rodadas. Desde o jogo contra o Altos, no dia 11 de fevereiro, ate hoje, a única vitória foi diante do Ferroviário, adversário da semana passada e de amanhã pela semifinal do Campeonato Cearense. Um dos jogadores do elenco, Paulo Victor vem aproveitando as oportunidades quando solicitado e explicou o motivo as vezes dos três pontos não aparecerem com mais frequência.

“O time está tomando alguns gols, mas já estamos trabalhando em cima das correções. Oscilar nesse momento da temporada é normal devido o entrosamento. O time é novo e isso faz parte do processo. Estamos avaliando internamente os erros, mas temos muitos acertos também e estamos focando nesses quesitos para evoluir ainda mais”, ponderou.

Questionado sobre essa partida importante que vale vaga na final do Estadual, PV não quis saber sobre vantagem e pediu atenção aos jogadores para que o Ceará sai de campo com a classificação.

“O time do ferroviário é um time muito bem organizado, então precisamos ter atenção todo o momento do jogo para sair com a vitória e ir para a final. Não podemos relaxar em nenhum momento. Contamos com um Castelão cheio, porque o apoio do torcedor sempre foi diferencial para conseguirmos os resultados positivos em casa e dessa vez não será diferente”, concluiu.