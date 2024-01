Ceará vence Gama e assume liderança do Grupo 8 da Copinha

Ceará e Gama se enfrentaram nesta sexta (05), no Estádio Municipal Bruno Lazzarini, na cidade de Leme–SP, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Junior. A equipe cearense venceu bem pelo placar de 4 a 2 em uma partida marcada por belos gols.

PRIMEIRO TEMPO DISPUTADO

A primeira etapa foi bem equilibrada, com pressão em momentos diferentes de ambos os lados. O vozão dominou grande parte, aproveitando a falta de calma da equipe do Gama, e abrindo o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo em um belo gol de falta do camisa 10 Caio Rafael. A equipe cearense continuou pressionando após o gol, fazendo com que o goleiro Wallace entrasse em ação em vários momentos, com destaque para a chegada de João Victor aos 11, e também aos 32 minutos na cobrança de falta do meia JV, que obrigou o goleiro a fazer uma bela defesa..

A equipe do Distrito Federal melhorou próximo ao fim da etapa, tendo a primeira grande chance aos 37 minutos com o chute do atacante Walmir que parou na defesa cearense. O gol acabou saindo dois minutos mais tarde, aos 39, onde após falha da zaga cearense, Walmir deu belo passe para Luiz bater para o gol e empatar a partida. O Gama ainda quase virou aos 41, novamente em falha da zaga cearense, porém o Ceará contou com grande esforço do capitão Jonathan para tirar a bola em cima da linha e decretar o empate na primeira etapa.

GOLAÇOS E VITÓRIA DO VOZÃO

A equipe do Gama voltou melhor do intervalo, impondo a mesma pressão do final do primeiro tempo e finalizando logo aos 2 minutos com o lateral Jonathan, parando na defesa cearense. Mesmo com a pressão inicial, foi o Ceará que marcou, após troca de passes no ataque, João Victor recebeu de cara para o gol e finalizou no cantinho para desempatar a partida. O Ceará cresceu após o desempate e, após mudanças na equipe, chegou ao seu terceiro gol com Daniel, que havia acabado de entrar. O camisa 7 roubou a bola no ataque e finalizou na gaveta, fazendo um golaço e ampliando para o vozão.

Com dois gols atrás a Equipe do Gama precisou buscar o jogo, chegando até diminuir aos 41, com um golaço do camisa 18 Isaac, porém a equipe cearense não deixou tempo para uma reação e marcou novamente aos 44 em mais um belo gol na partida, onde após passe de calcanhar do atacante Pablo, Fernando driblou o goleiro e finalizou bem fechando o placar e decretando a vitória do vozão.

LEMENSE X RONDONIENSE (RO)

No outro jogo do grupo, a equipe do Rondoniense bateu os donos da casa, Lemense, por 1 a 0, gol de pênalti do camisa 8 Gabriel. Com a derrota o Lemense se despediu da copinha já que não somou nenhum ponto e não tem mais chance de se classificar para a próxima fase.

CLASSIFICAÇÃO

​​​​​​​Com a vitória, a equipe do Ceará conquistou a primeira posição com 6 pontos, seguida de Gama com 3 pontos em segundo, Rondoniense também com 3 pontos em terceiro e fechando o grupo o já eliminado Lemense com 0 pontos.

PRÓXIMA RODADA

Na última rodada, que ocorre na segunda (08), o Rondoniense encara o Gama em disputa direta pela classificação. Já o Vozão encara o Lemense, precisando apenas de um empate para se classificar antecipadamente.