Ceará vence Lemense e avança com 100% de aproveitamento

Ceará e Lemense se enfrentaram nesta segunda (08), no Estádio Bruno Lazzarrini, pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Junior. A equipe cearense venceu bem pelo placar de 3 a 0 e se classificou com 100% de aproveitamento na primeira fase da competição.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo começou da maneira esperada pela atuação das duas equipes durante as duas primeiras rodadas, uma forte pressão cearense desde os minutos iniciais. A equipe de Leme não conseguia manter a calma com a bola nos pés e sofreu com a marcação alta do vozão, que chegou pela primeira vez aos 11 minutos, no chute do meia Melk. O primeiro gol saiu dois minutos depois, aos 13, após novo erro da zaga do Lemense. Melk recuperou a bola no ataque e deu belo passe para Fernando, que tocou de cavadinha por cima do goleiro e abriu o placar para o Vozão.

O jogo se equilibrou após o gol cearense e o Lemense tentou ir atrás do resultado, chegando com perigo em lances seguidos, aos 21 e também aos 22, o primeiro chute indo por cima do gol e o segundo pela rede do lado de fora. O Ceará continuou produzindo e chegou em dois lances, o primeiro aos 27 minutos, em um chute perigoso do lateral Batata que acabou parando na defesa paulista, e até ampliou o placar com o atacante Pablo aos 35, porém o gol foi anulado por impedimento. O Lemense quase empatou no fim da etapa em um chute do volante Guilherme, porém a vantagem cearense prevaleceu.

VITÓRIA CONFIRMADA PELO ARTILHEIRO

O Ceará voltou a todo vapor após o intervalo e não demorou para ampliar a vantagem, logo aos 2 minutos, após cruzamento de Daniel, Pablo subiu mais alto que a marcação e finalizou com uma bela cabeçada, marcando o segundo do Vozão. O gol aumentou a pressão cearense no ataque, levando a equipe do Lemense a aumentar o número de faltas, uma delas resultando em um pênalti aos 7, marcado em cima do atacante Fernando. Pablo, artilheiro do vozão, bateu e converteu, ampliando o placar e chegando ao seu terceiro gol na Copinha.

Após a vantagem ser construída, as equipes adotaram posturas mais defensivas, principalmente o Ceará, visando a sequência da competição. As equipes realizaram muitas substituições ao longo da segunda etapa, e a pressão da equipe paulista cresceu. O Lemense tentou chegar ao seu primeiro gol, e até conseguiu aos 15 minutos com Jé, porém o zagueiro estava impedido e o gol foi anulado. O Ceará pressionou perto do final com o atacante Kadu, chegando até a acertar o travessão, porém o placar se manteu.

RONDONIENSE X GAMA

​​​​​​​No outro jogo do grupo, a equipe do Gama venceu o Rondoniense pelo placar de 1 a 0 e avançou na segunda posição do Grupo 8, o gol foi marcado pelo atacante Neres.

CLASSIFICAÇÃO FINAL​​​​​​​

O Ceará, com mais uma vitória, assegurou o primeiro lugar do grupo com 9 pontos, seguido de Gama com 6 pontos em segundo, Rondoniense em terceiro com 3 e o Lanterna Lemense com 0 pontos.

Ceará em primeiro e Gama em segundo se classificam para a próxima fase.

PRÓXIMA FASE

​​​​​​​As equipes agora aguardam o resultado do jogo do grupo 7 entre Ferroviária e São Paulo, onde o Ceará encara na próxima fase quem se classificar em segundo, e o Gama quem se classificar em primeiro.